Описание

День первый: знакомство с Кавказом Первая остановка у нас будет на термальных источниках «Жемчужина Кавказа». По дороге также остановимся на красивейшей локации — река Уллу-Муруджу. День второй: кругозор Мусса-Ачитара Мы поднимемся на открытой кресельной канатной дороге на гору Мусса- Ачитара на высоту 3008 м. над уровнем моря, отсюда открывается потрясающий вид на Главный Кавказский Хребет, Гоначхирское ущелье, в ясную погоду виден даже Эльбрус! Увидим знаменитую Домбайскую Тарелку «Дом Футуро». Сделаем фото на смотровых площадках, на фоне Кавказского Хребта. Прогуляемся по местному рыночку, прикупим сувениров и подарков или же варенья. Проедем по самому красивому ущелью Гоначхир, насладимся прекрасными видами, сделаем остановку у таинственного озера Туманлы-Кёль. День третий: Теберда. Заповедник. Храм Мы прогуляемся к озеру Кара-Кёль, откуда нам откроются потрясные виды гор, отражающиеся на поверхности озера. Заедем в Тебердинский заповедник, по желанию можно будет покормить местных обитателей. По пути в аэропорт, мы прикоснемся к Древней истории, и заедем в Шоанинский храм, оттуда открываются шикарные виды на долину реки Кубань и близлежащие села. ВНИМАНИЕ: Выезд на джипах возможен при наборе группы 5-6 человек Если количество желающих до 4 человек - тур проводится на легковом автомобиле, с сохранением всех указанных локаций!