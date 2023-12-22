Джип-тур по Домбаю (отправление из Минеральных вод)

Индивидуальный тур в Домбае
Мы приглашаем вас отпавиться в насыщенный маршрут по одному из главных курортов Кавказа — Домбай.

Вас ждет трехдневное погружение среди уникальной природы: живописное Гоначхирское ущелье, прогулка по канатной дороге к горе Мусса-Ачитара, сказочные озера и смотровые площадки. А еще вы попробуете национальную кухню и посетите загадочный храм.
Джип-тур по Домбаю (отправление из Минеральных вод)
Джип-тур по Домбаю (отправление из Минеральных вод)
Джип-тур по Домбаю (отправление из Минеральных вод)
Джип-тур по Домбаю (отправление из Минеральных вод)
Джип-тур по Домбаю (отправление из Минеральных вод)
Джип-тур по Домбаю (отправление из Минеральных вод)
Джип-тур по Домбаю (отправление из Минеральных вод)
Джип-тур по Домбаю (отправление из Минеральных вод)
Джип-тур по Домбаю (отправление из Минеральных вод)
Ближайшие даты:
22
дек
29
дек
5
янв
12
янв
19
янв
26
янв
2
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Гоначхирское ущелье
  • Канатные дороги Домбая
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
  • Озеро Туманлы-Кёль
  • Озеро Кара-Кёль
  • Знаменитая Домбайская тарелка
  • Местный рынок
  • Шоанинский Храм
  • Тебердинский заповедник

Описание

День первый: знакомство с Кавказом Первая остановка у нас будет на термальных источниках «Жемчужина Кавказа». По дороге также остановимся на красивейшей локации — река Уллу-Муруджу. День второй: кругозор Мусса-Ачитара Мы поднимемся на открытой кресельной канатной дороге на гору Мусса- Ачитара на высоту 3008 м. над уровнем моря, отсюда открывается потрясающий вид на Главный Кавказский Хребет, Гоначхирское ущелье, в ясную погоду виден даже Эльбрус! Увидим знаменитую Домбайскую Тарелку «Дом Футуро». Сделаем фото на смотровых площадках, на фоне Кавказского Хребта. Прогуляемся по местному рыночку, прикупим сувениров и подарков или же варенья. Проедем по самому красивому ущелью Гоначхир, насладимся прекрасными видами, сделаем остановку у таинственного озера Туманлы-Кёль. День третий: Теберда. Заповедник. Храм Мы прогуляемся к озеру Кара-Кёль, откуда нам откроются потрясные виды гор, отражающиеся на поверхности озера. Заедем в Тебердинский заповедник, по желанию можно будет покормить местных обитателей. По пути в аэропорт, мы прикоснемся к Древней истории, и заедем в Шоанинский храм, оттуда открываются шикарные виды на долину реки Кубань и близлежащие села. ВНИМАНИЕ: Выезд на джипах возможен при наборе группы 5-6 человек Если количество желающих до 4 человек - тур проводится на легковом автомобиле, с сохранением всех указанных локаций!

с пятницы по воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из аэропорта Минеральных вод по всему маршруту и обратно
  • Сопровождение по всему маршруту
  • Проживание в горном отеле, 2-х и 3-х местное размещение
  • Завтраки (2 и 3 день)
  • Входной билет в Гоначхирское ущелье
  • Входной билет в Тебердинский Заповедник
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Личные затраты
  • Сувениры
  • Входной билет на канатную дорогу в Домбае (подъем и спуск)
  • Входной билет на термальные источники
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Минеральные Воды, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: с пятницы по воскресенье
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 126 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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