Горнолыжный тур в Домбай

Домбай - один из самых ярких и популярных уголков Кавказа

5
3 отзыва
Домбай – один из самых ярких и популярных уголков Кавказа! Этот горнолыжный курорт расположен в Карачаево-Черкесии, у подножия Главного Кавказского хребта.

Благодаря мягкому климату, обилию солнца и замечательной природе, стал одним из привлекательнейших мест для зимнего отдыха в России.

Над поселком гордо возвышается гора Мусса-Ачитара, именно здесь и начинается настоящий горнолыжный рай! Курорт привлекателен тем, что здесь интересно кататься и новичкам, и профессионалам.

Для тех, кто впервые встал на лыжи, добро пожаловать в «лягушатники» – небольшие, легкие и пологие горки для начинающих.

Большая часть трасс предназначена для комфортного катания: умеренный наклон, сглаженный рельеф и очень широкое снежное плато.

Любителем экстремального катания добро пожаловать на южные склоны горы Мусса-Ачитара и крутые спуски в нижней, лесистой части горы.

Для подъема вверх, в горы, существует целый комплекс горнолыжных подъемников: это маятниковая, гондольная, кресельная канатная дорога, бугельные подъемники.
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Горнолыжный тур в Домбай
Ближайшие даты:
29
янв
12
мар

Что вас ожидает 🤩

Разнообразие трасс
Разнообразие трасс
На курорте Домбай представлено большое количество самых разнообразных трасс: здесь получат удовольствие от катания как новички, так и профессионалы
«Жемчужина Кавказа»
«Жемчужина Кавказа»
Побываем на термальных источниках «Жемчужина Кавказа» – расслабимся и снимем стресс в теплых минеральных водах
Блюда кавказской кухни
Блюда кавказской кухни
Насладимся самыми вкусными хычинами, чебуреками с сыром и помидорами, супом-лапшой, лагманом, шорпой, шашлыком и запеченной форелью в фольге
Треккинг в ущелье Алибек
Треккинг в ущелье Алибек
Пройдем по хвойному лесу, вдоль стройных елей и пихт, украшенных снежными шапками
Сувенирный рынок
Сувенирный рынок
Сможем купить себе на память магнитики, варенье из шишек, черники, брусники, травяные чаи или вязаные шали

Программа тура по дням

1 день

Встреча, поселок Домбай

До 12:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

После сбора группы, держим путь в горнолыжный поселок Домбай!

По пути заедем искупаться в термальных источниках Кавказа.

Источник — это теплый ключ, бьющий прямо из-под земли.

В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов, вода в которых богата минеральными солями.

Температура воды в бассейнах колеблется в диапазоне от +20 до +43C.

Привлекает то, что здесь можно купаться и в теплое, и в холодное время года.

В термальных бассейнах всегда приятно отдохнуть, расслабиться и восстановить душевную гармонию.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) заранее упакуйте в отдельный пакет и возьмите с собой в автобус.

Переезд в поселок Домбай, поселение в гостинице.

Встреча, поселок ДомбайВстреча, поселок ДомбайВстреча, поселок ДомбайВстреча, поселок Домбай
2 день

Первое катание

Сегодня наш первый день в горах – не будем терять время зря! Отправляемся кататься.

В Домбае существует старая и новая канатные дороги.

По одной из них поднимаемся повыше, в зону горнолыжного катания.

На высоте 2500 м находится комфортная зона катания для новичков.

Здесь расположено несколько пологих, зеленых трасс.

Тем, кто уже уверенно стоит на лыжах, стоит подняться на высоту 3012 м.

Именно отсюда начинается несколько синих.

В ясную погоду с высоты 3000 м издалека виден Эльбрус!

А совсем рядом с нами – Главный Кавказский хребет – заснеженные вершины высотой 3000-4000 м.

На обед все вместе соберемся в кафе, и кто-то впервые попробует местные блюда: хычины, лагман, шорпу, шашлык или запеченную форель в фольге.

После обеда продолжаем катание!

Первое катаниеПервое катаниеПервое катаниеПервое катание
3 день

Катание на горнолыжном курорте Домбай

Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на Домбае!

Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.

Катание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте Домбай
4 день

Треккинг в ущелье Алибек

Чтобы разнообразить наше путешествие и дать отдых ногам от катания, сегодня идем на трекинг в ущелье.

В ущелье Алибек пройдем по хвойному лесу, вдоль стройных елей и пихт, украшенных снежными шапками.

Дорога в ущелье очень приятная, она плавно набирает высоту и выводит к альплагерю «Алибек».

В альплагере часто на зиму остаются в загоне олени.

Если повезет – мы сможем их увидеть и покормить!

На территории альплагеря пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь.

Активная часть тура: 11,2 км пешком, перепад высот 1590-1830 м, продолжительность трекинга 5-6 часов.

Треккинг в ущелье АлибекТреккинг в ущелье АлибекТреккинг в ущелье АлибекТреккинг в ущелье Алибек
5 день

Лесные и заоблачные трассы

Если Вы уже покатались по всем трассам и хочется чего-то новенького, то можно подняться на самую вершину Мусса-Ачитара.

Сюда не так давно построили канатную дорогу и теперь с удовольствием можно кататься вниз с высоты 3200 м.

Также интересные трассы есть в нижней части горы.

Они любопытны тем, что проходят по хвойному лесу.

Очень приятно ехать, когда вокруг тебя окружают огромные, зеленые пихты!

Уже по традиции, на обед соберемся в одном из кафе, которых здесь очень много: в некоторые можно расположиться внутри, а в некоторых кафе так приятно разместиться за столами прямо на улице!

Удачнее всего это делать в солнечные дни.

В такие моменты можно не только отведать вкусные, местные блюда, но и немного позагорать под солнышком.

В дополнение к обеду рекомендуем попробовать местные чаи из горных трав или чай с барбарисом, облепихой или брусникой.

Лесные и заоблачные трассыЛесные и заоблачные трассыЛесные и заоблачные трассыЛесные и заоблачные трассы
6 день

Катание на горнолыжном курорте Домбай

Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на Домбае!

Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.

Катание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте ДомбайКатание на горнолыжном курорте Домбай
7 день

Сувенирные магазины, отъезд

Самые отчаянные лыжники с утра смогут еще немного покататься.

Все остальные могут погулять по сувенирному рынку, который особенно хорош в выходные дни!

Из этих мест стоит привезти себе на память магнитики, варенье из шишек, черники, брусники, травяные чаи или вязаные шали.

В 12:00 Выселение из гостиницы.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

15:00-16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут горнолыжного тура может быть изменен.

Сувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в пос. Домбай, в гостинице "Домбай Айс Черри": двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 13500 руб. за весь период отдыха.

Варианты проживания

Гостиница «Домбай Айс Черри»

6 ночей

В гостинице "Домбай Айс Черри" двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.

Уютный холл с камином в гостинице – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.

Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды – пос. Домбай – г. Минеральные Воды
  • Проживание в пос. Домбай, в гостинице "Домбай Айс Черри": двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая. Уютный холл с камином в гостинице – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин
  • Питание: завтрак (день 2-7). Меню комплексное, не индивидуальное
  • Посещение термальных источников
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Абонемент для катания на канатной дороге Курорт Домбай. Однодневный ски-пасс – на гондольную канатную дорогу – 2000 руб. Стоимость одного подъема на кресельной канатной дороге – 300 руб. Детям от 3 до 12 лет и пенсионерам скидки. Прайс-лист на гондольную канатную дорогу
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения в пос. Домбай – 600-1000 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги – от 2000 руб. /час
  • Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: хичины 200-250 руб. плов, лагман, шурпа, суп куриный – 250-350 руб., шашлык – 400-600 руб., глинтвейн – 150-200 руб., чай – 30-50 руб.
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 13500 руб. за весь период отдыха
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
  • Горнолыжный шлем
  • Солнцезащитная маска для катания.
  • Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)
  • Куртка с капюшоном
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро онфа приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
  • Футболка
  • Термобелье
  • Лыжные штаны
  • Спортивные штаны для гостиницы
  • Пижама для сна
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Термос (объем 0,75-1 л)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, нож
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак (объем 20-25 литров).
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Рации
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сведения о месте отдыха

Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Домбай.

Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК.

Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.

Часовой пояс: московское время.

Денежная единица: российский рубль.

Общая информация по маршруту:

  • Тип отдыха: горнолыжный тур.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: завтраки.
  • Ограничение по возрасту: без ограничений.
  • Мобильная связь: постоянно.
  • Инфраструктура. В поселке Домбай есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. На территории поселка много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка.

Технические характеристики:

  • Курорт Домбай расположен на высоте 1590 м.
  • Зона катания: 1600-3200 м.
  • Протяженность трасс: 20 км.
  • Сложность трасс: от зеленых (самые легкие) до черных (самые крутые трассы).
Какие погодные условия в туре?

Климат в этой местности слабо континентальный, мягкий с большим количеством солнечных дней и без резких колебаний температуры. Зимой погода в Домбае теплая, очень снежная.

Снег здесь выпадает в октябре, но стабильный снежный покров устанавливается в ноябре-декабре. Зимой толщина снега на склонах достигает 2-3 метров!

Дневная температура в зимние месяцы находится в пределах -5… -7С. В солнечные дни на склонах становится жарко, и многие отдыхающие совмещают приятное с полезным: катаются на лыжах и загорают, сидя в многочисленных кафе.

Какой есть отдых и развлечения для туристов на Домбае?

Практически весь день лыжники проводят на горе. И лишь вечером, уставшие, но довольные туристы спускаются в поселок! Для тех, у кого еще остались силы на развлечения, вечерний Домбай предлагает дискотеки, здесь есть несколько открытых катков, бассейны, сауны, бильярд, боулинг, можно покататься на квадроциклах и снегоходах.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
16 ноя 2022
Прекрасный и внимательный инструктор Волков Илья, и хорошая подобралась компания других туристов
В
8 ноя 2022
Великолепный инструктор Алексей. Всё было чудесно организовано: начиная от оформления тура, заканчивая приездом домой. Всё продумано: маршруты, проживание, питание, отдых. На любые вопросы всегда получали ответ от организаторов.
Н
7 ноя 2022
Лучшая! Отдыхать теперь только с ней! Будем покорять Архыз и Приэльбрусье!

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