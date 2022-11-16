До 12:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
После сбора группы, держим путь в горнолыжный поселок Домбай!
По пути заедем искупаться в термальных источниках Кавказа.
Источник — это теплый ключ, бьющий прямо из-под земли.
В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов, вода в которых богата минеральными солями.
Температура воды в бассейнах колеблется в диапазоне от +20 до +43C.
Привлекает то, что здесь можно купаться и в теплое, и в холодное время года.
В термальных бассейнах всегда приятно отдохнуть, расслабиться и восстановить душевную гармонию.
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) заранее упакуйте в отдельный пакет и возьмите с собой в автобус.
Переезд в поселок Домбай, поселение в гостинице.
Сегодня наш первый день в горах – не будем терять время зря! Отправляемся кататься.
В Домбае существует старая и новая канатные дороги.
По одной из них поднимаемся повыше, в зону горнолыжного катания.
На высоте 2500 м находится комфортная зона катания для новичков.
Здесь расположено несколько пологих, зеленых трасс.
Тем, кто уже уверенно стоит на лыжах, стоит подняться на высоту 3012 м.
Именно отсюда начинается несколько синих.
В ясную погоду с высоты 3000 м издалека виден Эльбрус!
А совсем рядом с нами – Главный Кавказский хребет – заснеженные вершины высотой 3000-4000 м.
На обед все вместе соберемся в кафе, и кто-то впервые попробует местные блюда: хычины, лагман, шорпу, шашлык или запеченную форель в фольге.
После обеда продолжаем катание!
Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на Домбае!
Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.
Чтобы разнообразить наше путешествие и дать отдых ногам от катания, сегодня идем на трекинг в ущелье.
В ущелье Алибек пройдем по хвойному лесу, вдоль стройных елей и пихт, украшенных снежными шапками.
Дорога в ущелье очень приятная, она плавно набирает высоту и выводит к альплагерю «Алибек».
В альплагере часто на зиму остаются в загоне олени.
Если повезет – мы сможем их увидеть и покормить!
На территории альплагеря пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь.
Активная часть тура: 11,2 км пешком, перепад высот 1590-1830 м, продолжительность трекинга 5-6 часов.
Если Вы уже покатались по всем трассам и хочется чего-то новенького, то можно подняться на самую вершину Мусса-Ачитара.
Сюда не так давно построили канатную дорогу и теперь с удовольствием можно кататься вниз с высоты 3200 м.
Также интересные трассы есть в нижней части горы.
Они любопытны тем, что проходят по хвойному лесу.
Очень приятно ехать, когда вокруг тебя окружают огромные, зеленые пихты!
Уже по традиции, на обед соберемся в одном из кафе, которых здесь очень много: в некоторые можно расположиться внутри, а в некоторых кафе так приятно разместиться за столами прямо на улице!
Удачнее всего это делать в солнечные дни.
В такие моменты можно не только отведать вкусные, местные блюда, но и немного позагорать под солнышком.
В дополнение к обеду рекомендуем попробовать местные чаи из горных трав или чай с барбарисом, облепихой или брусникой.
Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на Домбае!
Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.
Самые отчаянные лыжники с утра смогут еще немного покататься.
Все остальные могут погулять по сувенирному рынку, который особенно хорош в выходные дни!
Из этих мест стоит привезти себе на память магнитики, варенье из шишек, черники, брусники, травяные чаи или вязаные шали.
В 12:00 Выселение из гостиницы.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
15:00-16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут горнолыжного тура может быть изменен.
Тур предусматривает проживание в пос. Домбай, в гостинице "Домбай Айс Черри": двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 13500 руб. за весь период отдыха.
В гостинице "Домбай Айс Черри" двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.
Уютный холл с камином в гостинице – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Домбай.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.
Общая информация по маршруту:
Технические характеристики:
Климат в этой местности слабо континентальный, мягкий с большим количеством солнечных дней и без резких колебаний температуры. Зимой погода в Домбае теплая, очень снежная.
Снег здесь выпадает в октябре, но стабильный снежный покров устанавливается в ноябре-декабре. Зимой толщина снега на склонах достигает 2-3 метров!
Дневная температура в зимние месяцы находится в пределах -5… -7С. В солнечные дни на склонах становится жарко, и многие отдыхающие совмещают приятное с полезным: катаются на лыжах и загорают, сидя в многочисленных кафе.
Практически весь день лыжники проводят на горе. И лишь вечером, уставшие, но довольные туристы спускаются в поселок! Для тех, у кого еще остались силы на развлечения, вечерний Домбай предлагает дискотеки, здесь есть несколько открытых катков, бассейны, сауны, бильярд, боулинг, можно покататься на квадроциклах и снегоходах.
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!