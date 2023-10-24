Небольшой поселок Домбай расположился среди горных вершин и ледников на высоте 1650 метров над уровнем моря.
Несмотря на то, что это горнолыжный курорт, приезжать сюда стоит в любом сезоне, ведь природа здесь играет разными красками круглый год. Приглашаю вас отправиться сюда своей небольшой компанией, чтобы убедиться в этом своими глазами.
Несмотря на то, что это горнолыжный курорт, приезжать сюда стоит в любом сезоне, ведь природа здесь играет разными красками круглый год. Приглашаю вас отправиться сюда своей небольшой компанией, чтобы убедиться в этом своими глазами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши Кавказский хребет гора Эльбрус Тебердинский заповедник озеро кара-кёль река Уллу -Муруджу
- Тебердинское ущелье
- Гора Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это незабываемая экскурсия небольшой группой в Домбай из Кисловодска и городов КМВ к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта. Туда, где находится один из лучших горнолыжных курортов в России – высокогорный посёлок Домбай. У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал – тот Кавказа не видал!» Это настоящий музей на лоне природы, с богатой флорой и фауной, многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире. Потрясающе красивая панорама Кавказ не оставит вас равнодушными.
Преимущество мини-группы заключается в том что мы можем посетить больше локаций и провести на них больше времени. Посетим не доступные автобусным турам места
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер и услуги экскурсовода
- Что не входит
- Подъёмники 1300 все уровни
- Питание 200-300 р
- Дополнительные затраты
- Место начала и завершения?
- Вблизи вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Питание на маршруте есть
- Форма одежды удобная, головные уборы и солнцезащитные очки
- Канатная дорога поднимает на 3 уровня до 3200 над уровнем моря
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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