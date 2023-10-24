Это незабываемая экскурсия небольшой группой в Домбай из Кисловодска и городов КМВ к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта. Туда, где находится один из лучших горнолыжных курортов в России – высокогорный посёлок Домбай. У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал – тот Кавказа не видал!» Это настоящий музей на лоне природы, с богатой флорой и фауной, многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире. Потрясающе красивая панорама Кавказ не оставит вас равнодушными.

Преимущество мини-группы заключается в том что мы можем посетить больше локаций и провести на них больше времени. Посетим не доступные автобусным турам места