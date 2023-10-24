Индивидуальная поездка в Домбай из Пятигорска

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Небольшой поселок Домбай расположился среди горных вершин и ледников на высоте 1650 метров над уровнем моря.

Несмотря на то, что это горнолыжный курорт, приезжать сюда стоит в любом сезоне, ведь природа здесь играет разными красками круглый год. Приглашаю вас отправиться сюда своей небольшой компанией, чтобы убедиться в этом своими глазами.
Индивидуальная поездка в Домбай из Пятигорска
Индивидуальная поездка в Домбай из Пятигорска
Индивидуальная поездка в Домбай из Пятигорска
Индивидуальная поездка в Домбай из Пятигорска
Индивидуальная поездка в Домбай из Пятигорска
Индивидуальная поездка в Домбай из Пятигорска
Индивидуальная поездка в Домбай из Пятигорска
Ближайшие даты:
24
окт
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши Кавказский хребет гора Эльбрус Тебердинский заповедник озеро кара-кёль река Уллу -Муруджу
  • Тебердинское ущелье
  • Гора Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это незабываемая экскурсия небольшой группой в Домбай из Кисловодска и городов КМВ к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта. Туда, где находится один из лучших горнолыжных курортов в России – высокогорный посёлок Домбай. У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал – тот Кавказа не видал!» Это настоящий музей на лоне природы, с богатой флорой и фауной, многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире. Потрясающе красивая панорама Кавказ не оставит вас равнодушными.
Преимущество мини-группы заключается в том что мы можем посетить больше локаций и провести на них больше времени. Посетим не доступные автобусным турам места

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и услуги экскурсовода
Что не входит
  • Подъёмники 1300 все уровни
  • Питание 200-300 р
  • Дополнительные затраты
Место начала и завершения?
Вблизи вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Питание на маршруте есть
  • Форма одежды удобная, головные уборы и солнцезащитные очки
  • Канатная дорога поднимает на 3 уровня до 3200 над уровнем моря
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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