Представляем вам историко-экскурсионный тур по интереснейшим местам и памятникам древней культуры народов Кавказа. В этом путешествии мы насладимся ландшафтами и рельефами, меняющимися от широких полей до холмов и от предгорий до горных вершин, пронзающих небо!
Нас также ждёт комфортное размещение в новом туристическом комплексе и не менее удобный транспорт — от легковой иномарки при небольшой группе до минивэна или просторного микроавтобуса.
Наш представитель встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды в 12:00 и в 18:00 часов.
Именно отсюда начинает складываться разноцветный и яркий калейдоскоп вашего путешествия, каждый день которого будет расцвечен яркими красками.
Далее вы отправитесь в новый туристический комплекс «Aуdin El».
Окруженный со всех сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира, даря возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.
После размещения в гостинице вас ждут ужин и отдых.
Проживание: Aydin_El.
Питание: ужин в гостинице.
Перепад высот: 1900 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.
Подъем.
Завтрак.
Кого-то разбудили звонкие птичьи трели, кого-то — будильник.
А теперь пора завтракать и в путь!
Картинка дня обещает быть яркой и интересной!
Сегодня мы отправляемся к древним христианским храмам.
В X веке на территории нынешней Карачаево-Черкесии располагалось государство Алания.
А еще здесь проходила ветвь Великого Шелкового пути.
Вместе с торговыми караванами сюда пришло и христианство: храмы, которые мы сегодня посетим, построены в середине X века, но находятся в прекрасной сохранности.
В XIX веке в них располагались женский и мужской монастыри.
Вечером после экскурсии возвращаемся на базу и отдыхаем.
Проживание: Aydin_El.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 700 м. Пешая часть маршрута: 3 км. Автомобильная часть маршрута: 11 км.
Подъем.
Завтрак.
Ну что?
Продолжаем крутить наш калейдоскоп?
Сегодня мы отправляемся в один из первых высокогорных курортов России — Домбай, где поднимемся по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара.
Отсюда открывается просто невероятный вид на Главный Кавказский хребет.
Вечером, наполненные эмоциями, возвращаемся на базу, где нас уже ждет ужин и отдых.
Проживание: Aydin_El.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 700 м. Автомобильная часть маршрута: 80 км.
Подъем.
Завтрак.
Картинка нашего сегодняшнего дня обещает быть очень разнообразной.
И это не удивительно!
Ведь сегодняшний день пройдет в стиле Slow tourism — отдыхаем не спеша, получая удовольствие от момента.
Пешая прогулка к Сырным пещерам и Маринскому нарзану.
Наслаждаясь великолепием окружающей природы, можно совершить самостоятельные прогулки по территории и вокруг базы.
Для пытливых умов есть возможность заказать дополнительную экскурсию.
Вечером, наполненные энергией, возвращаемся на базу, ведь нас там уже ждут!
Проживание: Aydin_El.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 150 м. Пешая часть маршрута: 5 км.
Просыпаемся, завтракаем и отправляемся за новой, прекрасной картинкой нашего калейдоскопа – вдоль реки Кубань!
Здесь находится множество памятников истории и природы — от старинной сторожевой башни Мамия-Кала до руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей травой.
Узкий и очень бурный каньон, и одно из самых почитаемых карачаевцами мест – Кадау-Таш.
А перед пос. Эльбрусский наблюдается очень необычное явление — голубая река Кубань сливается с грязно-коричневым Худесом, и на протяжении нескольких километров воды обеих рек текут параллельно, не смешиваясь.
После любования такой яркой картиной возвращаемся на базу и отдыхаем.
Проживание: Aydin_El.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 67 км.
Подъем.
Завтрак.
Наш калейдоскоп продолжает складывать новые картинки и все они очень разные!
Сегодня наш путь лежит к Нижнеархызскому древнеаланскому городищу.
Когда-то здесь, на торговом пути, находился большой город, но на Кавказ пришла беда в виде завоевателя Тамерлана и город был разрушен.
До наших же дней сохранились несколько храмов, в которых до сих пор проходят службы.
Немного выше древнего города расположилась крупнейшая в Европе обсерватория: построенная в начале 70-х годов XX века, она и сейчас является одной из самых востребованных в научном мире.
А в завершение такого насыщенного дня, мы поднимемся к Архызскому Лику – наскальной иконе Христа.
Вечером возвращаемся на базу в свои уютные комнаты, к вкусному ужину, отдыху, тишине…
Проживание: Aydin_El.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: подъем по лестнице 525 ступеней. Автомобильная часть маршрута: 75км.
Подъем.
Завтрак.
Сегодня наш путь лежит через перевал Гум-Баши, откуда открывается один из самых лучших видов на Главный Кавказский хребет и гору Эльбрус.
Вдоволь надышавшись чистым горным воздухом, налюбовавшись горами, отправляемся дальше к водопадам со сладким названием – Медовые.
По пути вы узнаете, откуда в горной республике появилась Рим-гора, попробуете горный чай и варенья из разных ягод в «Чайном домике».
А вот и водопады!
Как же приятно оказаться жарким днем в ущелье, наполненном водяными брызгами.
Самые смелые из вас смогут постоять под тугими струями самого большого из Медовых водопадов – Ички-Баш, что в переводе означает «Козья голова».
А вот почему все-таки водопады называют Медовыми, расскажет наш гид.
Ну и завершающей картинкой сегодня станет посещение памятника природы – горы Кольцо.
Когда-то герои произведения М. Ю. Лермонтова приезжали сюда, чтобы посмотреть через окошко на закат солнца.
Вечером возвращаемся на базу. Сегодня у вас будет прощальный ужин, а после — тишина глубокой звездной ночи, стрекот сверчков, а с раннего утра – птичьи трели.
Проживание: Aydin_El.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Перепад высот: 1200 м. Автомобильная часть маршрута: 89 км.
Подъем, завтрак.
Сборы и отправление в Минеральные Воды.
Это увлекательное путешествие подошло к концу, и наш красочный калейдоскоп выдаст завершающую картинку.
А мы говорим вам: «До новых встреч»!
Наша команда всегда рада своим друзьям и мы постараемся приготовить для вас еще много интересных программ.
Ждем в гости вас, ваших друзей и близких!
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер в 12:00 часов (ориентировочное время прибытия в 16:00 часов) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00 часов).
Перепад высот: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.
В туре предусмотрено проживание в 2-х/3-хместных номерах со всеми удобствами в новом туристическом комплексе Aydin El.
Возможно одноместное проживание, доплата — 10 000 руб. за весь период тура.
Уединенный туристический комплекс в урочище реки Мара. Расположен в живописнейшем месте на склоне горы.
В состав комплекса входит уютный отель с новыми комфортабельными номерами и кафе. На территории находится фирменный магазин, в котором можно приобрести кавказские сувениры и эко-продукты.
Да, такая возможность есть. Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, воскресенье.
Встреча в 12:00 и в 18:00 ч, трансфер в туристический комплекс «Aуdin El» (ориентировочно 3 часа).
Место и время завершения тура: групповой трансфер в г. Минеральные Воды в 12:00 ч и в 16:00 ч.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».