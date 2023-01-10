Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу

Экскурсионный тур «Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу» на 8 дней

5
3 отзыва
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Брызги Медовых Водопадов
Брызги Медовых Водопадов
Послушаем шум каскадных водопадов и полюбуемся, как сверкают на солнце водяные брызги
Астрофизическая обсерватория
Астрофизическая обсерватория
Посетим астрофизическую обсерваторию РАН, где увидим крупнейший в Европе телескоп
Величие горы Мусса-Ачитара
Величие горы Мусса-Ачитара
Полюбуемся со смотровой площадки панорамами заснеженных пиков и вдохнём чистого горного воздуха
Чудо реки Кубань
Чудо реки Кубань
Понаблюдаем, как реки Кубань и Худес сливаются воедино, окрашивая русло в две цветные полосы
Единение с природой
Единение с природой
Остановимся с комфортом в укрытом горами месте и насладимся окружающими пейзажами
Сырные пещеры
Сырные пещеры
Посетим пещеры ярко-жёлтого окраса с рельефом, напоминающим кружочки сыра

Описание

Представляем вам историко-экскурсионный тур по интереснейшим местам и памятникам древней культуры народов Кавказа. В этом путешествии мы насладимся ландшафтами и рельефами, меняющимися от широких полей до холмов и от предгорий до горных вершин, пронзающих небо!

Нас также ждёт комфортное размещение в новом туристическом комплексе и не менее удобный транспорт — от легковой иномарки при небольшой группе до минивэна или просторного микроавтобуса.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Размещение в туристическом комплексе

Наш представитель встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды в 12:00 и в 18:00 часов.

Именно отсюда начинает складываться разноцветный и яркий калейдоскоп вашего путешествия, каждый день которого будет расцвечен яркими красками.

Далее вы отправитесь в новый туристический комплекс «Aуdin El».

Окруженный со всех сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира, даря возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.

После размещения в гостинице вас ждут ужин и отдых.

Проживание: Aydin_El.

Питание: ужин в гостинице.

Перепад высот: 1900 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.

Встреча. Размещение в туристическом комплексеВстреча. Размещение в туристическом комплексеВстреча. Размещение в туристическом комплексе
2 день

Сентинский и Шоанинский храмы

Подъем.

Завтрак.

Кого-то разбудили звонкие птичьи трели, кого-то — будильник.

А теперь пора завтракать и в путь!

Картинка дня обещает быть яркой и интересной!

Сегодня мы отправляемся к древним христианским храмам.

В X веке на территории нынешней Карачаево-Черкесии располагалось государство Алания.

А еще здесь проходила ветвь Великого Шелкового пути.

Вместе с торговыми караванами сюда пришло и христианство: храмы, которые мы сегодня посетим, построены в середине X века, но находятся в прекрасной сохранности.

В XIX веке в них располагались женский и мужской монастыри.

Вечером после экскурсии возвращаемся на базу и отдыхаем.

Проживание: Aydin_El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 700 м. Пешая часть маршрута: 3 км. Автомобильная часть маршрута: 11 км.

Сентинский и Шоанинский храмыСентинский и Шоанинский храмыСентинский и Шоанинский храмы
3 день

Домбай. Гора Мусса-Ачитара

Подъем.

Завтрак.

Ну что?

Продолжаем крутить наш калейдоскоп?

Сегодня мы отправляемся в один из первых высокогорных курортов России — Домбай, где поднимемся по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара.

Отсюда открывается просто невероятный вид на Главный Кавказский хребет.

Вечером, наполненные эмоциями, возвращаемся на базу, где нас уже ждет ужин и отдых.

Проживание: Aydin_El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 700 м. Автомобильная часть маршрута: 80 км.

Домбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-Ачитара
4 день

Сырные пещеры. Маринский нарзан

Подъем.

Завтрак.

Картинка нашего сегодняшнего дня обещает быть очень разнообразной.

И это не удивительно!

Ведь сегодняшний день пройдет в стиле Slow tourism — отдыхаем не спеша, получая удовольствие от момента.

Пешая прогулка к Сырным пещерам и Маринскому нарзану.

Наслаждаясь великолепием окружающей природы, можно совершить самостоятельные прогулки по территории и вокруг базы.

Для пытливых умов есть возможность заказать дополнительную экскурсию.

Вечером, наполненные энергией, возвращаемся на базу, ведь нас там уже ждут!

Проживание: Aydin_El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 150 м. Пешая часть маршрута: 5 км.

5 день

Кубанское ущелье

Просыпаемся, завтракаем и отправляемся за новой, прекрасной картинкой нашего калейдоскопа – вдоль реки Кубань!

Здесь находится множество памятников истории и природы — от старинной сторожевой башни Мамия-Кала до руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей травой.

Узкий и очень бурный каньон, и одно из самых почитаемых карачаевцами мест – Кадау-Таш.

А перед пос. Эльбрусский наблюдается очень необычное явление — голубая река Кубань сливается с грязно-коричневым Худесом, и на протяжении нескольких километров воды обеих рек текут параллельно, не смешиваясь.

После любования такой яркой картиной возвращаемся на базу и отдыхаем.

Проживание: Aydin_El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 67 км.

6 день

Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»

Подъем.

Завтрак.

Наш калейдоскоп продолжает складывать новые картинки и все они очень разные!

Сегодня наш путь лежит к Нижнеархызскому древнеаланскому городищу.

Когда-то здесь, на торговом пути, находился большой город, но на Кавказ пришла беда в виде завоевателя Тамерлана и город был разрушен.

До наших же дней сохранились несколько храмов, в которых до сих пор проходят службы.

Немного выше древнего города расположилась крупнейшая в Европе обсерватория: построенная в начале 70-х годов XX века, она и сейчас является одной из самых востребованных в научном мире.

А в завершение такого насыщенного дня, мы поднимемся к Архызскому Лику – наскальной иконе Христа.

Вечером возвращаемся на базу в свои уютные комнаты, к вкусному ужину, отдыху, тишине…

Проживание: Aydin_El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: подъем по лестнице 525 ступеней. Автомобильная часть маршрута: 75км.

7 день

Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»

Подъем.

Завтрак.

Сегодня наш путь лежит через перевал Гум-Баши, откуда открывается один из самых лучших видов на Главный Кавказский хребет и гору Эльбрус.

Вдоволь надышавшись чистым горным воздухом, налюбовавшись горами, отправляемся дальше к водопадам со сладким названием – Медовые.

По пути вы узнаете, откуда в горной республике появилась Рим-гора, попробуете горный чай и варенья из разных ягод в «Чайном домике».

А вот и водопады!

Как же приятно оказаться жарким днем в ущелье, наполненном водяными брызгами.

Самые смелые из вас смогут постоять под тугими струями самого большого из Медовых водопадов – Ички-Баш, что в переводе означает «Козья голова».

А вот почему все-таки водопады называют Медовыми, расскажет наш гид.

Ну и завершающей картинкой сегодня станет посещение памятника природы – горы Кольцо.

Когда-то герои произведения М. Ю. Лермонтова приезжали сюда, чтобы посмотреть через окошко на закат солнца.

Вечером возвращаемся на базу. Сегодня у вас будет прощальный ужин, а после — тишина глубокой звездной ночи, стрекот сверчков, а с раннего утра – птичьи трели.

Проживание: Aydin_El.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 1200 м. Автомобильная часть маршрута: 89 км.

8 день

Сборы и отправление в Минеральные Воды

Подъем, завтрак.

Сборы и отправление в Минеральные Воды.

Это увлекательное путешествие подошло к концу, и наш красочный калейдоскоп выдаст завершающую картинку.

А мы говорим вам: «До новых встреч»!

Наша команда всегда рада своим друзьям и мы постараемся приготовить для вас еще много интересных программ.

Ждем в гости вас, ваших друзей и близких!

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер в 12:00 часов (ориентировочное время прибытия в 16:00 часов) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00 часов).

Перепад высот: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 2-х/3-хместных номерах со всеми удобствами в новом туристическом комплексе Aydin El.

Возможно одноместное проживание, доплата — 10 000 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

Aydin El

7 ночей

Уединенный туристический комплекс в урочище реки Мара. Расположен в живописнейшем месте на склоне горы.

В состав комплекса входит уютный отель с новыми комфортабельными номерами и кафе. На территории находится фирменный магазин, в котором можно приобрести кавказские сувениры и эко-продукты.

Aydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin El

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: завтраки и ужины
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды — семейное фермерское хозяйство «Aуdin El» — Минеральные Воды
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Входные билеты в обсерваторию РАН
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: обеды на маршруте
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение: 10 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Купальники и наряды для фотосессий;
  • Личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • Непромокаемая ветрозащитная куртку и теплая одежда для подъема в горы;
  • Плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • Солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • Удобная одежда по сезону;
  • Удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Могу ли я продлить для себя тур или выбрать сокращённую программу?

Да, такая возможность есть. Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и во сколько меня точно будут ждать? На какое время лучшее брать обратные билеты?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, воскресенье.

Встреча в 12:00 и в 18:00 ч, трансфер в туристический комплекс «Aуdin El» (ориентировочно 3 часа).

Место и время завершения тура: групповой трансфер в г. Минеральные Воды в 12:00 ч и в 16:00 ч.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 янв 2023
Были на двух экскурсиях в Дагестане. 4.01.23 - в Дербент, с гидом Курбаном, а 05.01.23 в Чеченскую Республику (посетили Шали, Грозный и Аргун) с Луизой. Ребята молодые, всё проходит в Нескучном формате. Экскурсии интересные, много информации, нет недостатка в красивых локациях. Экскурсии групповые, человек по 20, но транспорт вполне комфортный, водители -профессионалы и за это им отдельная благодарность. В целом- все понравилось. К Большой Стране, как к организатору тоже вопросов нет.
А
27 ноя 2022
Мне очень понравились гиды с которыми проходил тур, очень вежливые, добрые, веселые, я очень душевно отдохнула и зарядилась позитивной энергией!
Спасибо им большое!
Ю
16 ноя 2022
Спасибо менеджерам "Большой страны", что помогли с выбором такого замечательного тура! Все было на высоте!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Домбая

🧒Можно с детьмиВодные развлечения🧳Многодневные туры🚐На микроавтобусе

Похожие туры в Домбае

Треккинг в Домбае на 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
7 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Домбае на 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
Вы увидите Главный Кавказский хребет! Покупаетесь в горных озерах
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
41 400 за 1 человека
Красоты Домбая: джип-тур
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Красоты Домбая: джип-тур
Заповедный край Кавказа, уголок нетронутой природы
357415, г. Железноводск, ул. Ленина 73
Сегодня
Завтра
26 янв
27 янв
4 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Домбае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Домбае
ХОРОШО
🧭
ТАМ