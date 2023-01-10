1 день

Встреча. Размещение в туристическом комплексе

Наш представитель встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды в 12:00 и в 18:00 часов.

Именно отсюда начинает складываться разноцветный и яркий калейдоскоп вашего путешествия, каждый день которого будет расцвечен яркими красками.

Далее вы отправитесь в новый туристический комплекс «Aуdin El».

Окруженный со всех сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира, даря возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.

После размещения в гостинице вас ждут ужин и отдых.

Проживание: Aydin_El.

Питание: ужин в гостинице.

Перепад высот: 1900 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.