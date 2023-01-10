Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима

Экскурсионный тур «Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима» на 8 дней

5
3 отзыва
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Брызги Медовых Водопадов
Брызги Медовых Водопадов
Послушаем шум каскадных водопадов, прохладные брызги которых освежают даже в самый жаркий день
Величие горы Мусса-Ачитара
Величие горы Мусса-Ачитара
Полюбуемся со смотровой площадки панорамами заснеженных пиков и альпийских лужаек
Астрофизическая обсерватория
Астрофизическая обсерватория
Посетим астрофизическую обсерваторию РАН, где увидим крупнейший в Европе телескоп
Сырные пещеры
Сырные пещеры
Посетим пещеры ярко-жёлтого окраса с рельефом, напоминающим кружочки сыра
Единение с природой
Единение с природой
Остановимся с комфортом в укрытом горами месте и насладимся целебным воздухом
Чудо реки Кубань
Чудо реки Кубань
Понаблюдаем, как реки Кубань и Худес сливаются воедино, окрашивая русло в две цветные полосы

Описание

Представляем вам историко-экскурсионный тур по интереснейшим местам и памятникам древней культуры народов Кавказа. В этом путешествии мы насладимся ландшафтами и рельефами, меняющимися от широких полей до холмов и от предгорий до горных вершин, пронзающих небо!

Нас также ждёт комфортное размещение в новом туристическом комплексе и не менее удобный транспорт — от легковой иномарки при небольшой группе до минивэна или просторного микроавтобуса.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Размещение в туристическом комплексе

Наш представитель встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды в 12:00 и в 18:00 часов.

Именно отсюда начинает складываться разноцветный и яркий калейдоскоп вашего путешествия, каждый день которого будет расцвечен яркими красками.

Далее вы отправитесь в новый туристический комплекс «Aуdin El».

Окруженный со всех сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира, даря возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом.

После размещения в гостинице вас ждут ужин и отдых.

Проживание: Aydin_El.
Питание: ужин в гостинице.

Перепад высот: 1900 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.

Встреча. Размещение в туристическом комплексеВстреча. Размещение в туристическом комплексеВстреча. Размещение в туристическом комплексе
2 день

Сентинский и Шоанинский храмы

Подъем.

Завтрак.

Кого-то разбудили звонкие птичьи трели, кого-то — будильник.

А теперь пора завтракать и в путь!

Картинка дня обещает быть яркой и интересной!

Сегодня мы отправляемся к древним христианским храмам.

В X веке на территории нынешней Карачаево-Черкесии располагалось государство Алания.

А еще здесь проходила ветвь Великого Шелкового пути.

Вместе с торговыми караванами сюда пришло и христианство: храмы, которые мы сегодня посетим, построены в середине X века, но находятся в прекрасной сохранности.

В XIX веке в них располагались женский и мужской монастыри.

Вечером после экскурсии возвращаемся на базу и отдыхаем.

Проживание: Aydin_El.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 700 м. Пешая часть маршрута: 3 км. Автомобильная часть маршрута: 11 км.

Сентинский и Шоанинский храмыСентинский и Шоанинский храмыСентинский и Шоанинский храмы
3 день

Домбай. Гора Мусса-Ачитара

Подъем.

Завтрак.

Ну что?

Продолжаем крутить наш калейдоскоп?

Сегодня мы отправляемся в один из первых высокогорных курортов России — Домбай, где поднимемся по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара.

Отсюда открывается просто невероятный вид на Главный Кавказский хребет.

Вечером, наполненные эмоциями, возвращаемся на базу, где нас уже ждет ужин и отдых.

Проживание: Aydin_El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 700 м. Автомобильная часть маршрута: 80 км.

Домбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-Ачитара
4 день

Сырные пещеры. Маринский нарзан

Подъем.

Завтрак.

Картинка нашего сегодняшнего дня обещает быть очень разнообразной.

И это не удивительно!

Ведь сегодняшний день пройдет в стиле Slow tourism — отдыхаем не спеша, получая удовольствие от момента.

Пешая прогулка к Сырным пещерам и Маринскому нарзану.

Наслаждаясь великолепием окружающей природы, можно совершить самостоятельные прогулки по территории и вокруг базы.

Для пытливых умов есть возможность заказать дополнительную экскурсию.

Вечером, наполненные энергией, возвращаемся на базу, ведь нас там уже ждут!

Проживание: Aydin_El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 150 м. Пешая часть маршрута: 5 км.

Сырные пещеры. Маринский нарзанСырные пещеры. Маринский нарзанСырные пещеры. Маринский нарзан
5 день

Кубанское ущелье

Просыпаемся, завтракаем и отправляемся за новой, прекрасной картинкой нашего калейдоскопа – вдоль реки Кубань!

Здесь находится множество памятников истории и природы — от старинной сторожевой башни Мамия-Кала до руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей травой.

Узкий и очень бурный каньон, и одно из самых почитаемых карачаевцами мест – Кадау-Таш.

А перед пос. Эльбрусский наблюдается очень необычное явление — голубая река Кубань сливается с грязно-коричневым Худесом, и на протяжении нескольких километров воды обеих рек текут параллельно, не смешиваясь.

После любования такой яркой картиной возвращаемся на базу и отдыхаем.

Проживание: Aydin_El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 67 км.

Кубанское ущельеКубанское ущельеКубанское ущелье
6 день

Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»

Подъем.

Завтрак.

Наш калейдоскоп продолжает складывать новые картинки и все они очень разные!

Сегодня наш путь лежит к Нижнеархызскому древнеаланскому городищу.

Когда-то здесь, на торговом пути, находился большой город, но на Кавказ пришла беда в виде завоевателя Тамерлана и город был разрушен.

До наших же дней сохранились несколько храмов, в которых до сих пор проходят службы.

Немного выше древнего города расположилась крупнейшая в Европе обсерватория: построенная в начале 70-х годов XX века, она и сейчас является одной из самых востребованных в научном мире.

А в завершение такого насыщенного дня, мы поднимемся к Архызскому Лику – наскальной иконе Христа.

Вечером возвращаемся на базу в свои уютные комнаты, к вкусному ужину, отдыху, тишине…

Проживание: Aydin_El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: подъем по лестнице 525 ступеней. Автомобильная часть маршрута: 75км.

Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»Нижнеархызское городище. Наскальный лик. Специальная астрофизическая обсерватория «РАН»
7 день

Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»

Подъем.

Завтрак.

Сегодня наш путь лежит через перевал Гум-Баши, откуда открывается один из самых лучших видов на Главный Кавказский хребет и гору Эльбрус.

Вдоволь надышавшись чистым горным воздухом, налюбовавшись горами, отправляемся дальше к водопадам со сладким названием – Медовые.

По пути вы узнаете, откуда в горной республике появилась Рим-гора, попробуете горный чай и варенья из разных ягод в «Чайном домике».

А вот и водопады!

Как же приятно оказаться жарким днем в ущелье, наполненном водяными брызгами.

Самые смелые из вас смогут постоять под тугими струями самого большого из Медовых водопадов – Ички-Баш, что в переводе означает «Козья голова».

А вот почему все-таки водопады называют Медовыми, расскажет наш гид.

Ну и завершающей картинкой сегодня станет посещение памятника природы – горы Кольцо.

Когда-то герои произведения М. Ю. Лермонтова приезжали сюда, чтобы посмотреть через окошко на закат солнца.

Вечером возвращаемся на базу. Сегодня у вас будет прощальный ужин, а после — тишина глубокой звездной ночи, стрекот сверчков, а с раннего утра – птичьи трели.

Проживание: Aydin_El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 1200 м. Автомобильная часть маршрута: 89 км.

Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»Медовые водопады. Этнографический музей «Карачаевское подворье»
8 день

Сборы и отправление в Минеральные Воды

Подъем, завтрак.

Сборы и отправление в Минеральные Воды.

Это увлекательное путешествие подошло к концу, и наш красочный калейдоскоп выдаст завершающую картинку.

А мы говорим вам: «До новых встреч»!

Наша команда всегда рада своим друзьям и мы постараемся приготовить для вас еще много интересных программ.

Ждем в гости вас, ваших друзей и близких!

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер в 12:00 часов (ориентировочное время прибытия в 16:00 часов) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00 часов).

Перепад высот: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 129 км.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 2-х/3-хместных номерах со всеми удобствами в новом туристическом комплексе Aydin El.

Возможно одноместное проживание, доплата — 10 000 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

Aydin El

7 ночей

Уединенный туристический комплекс в урочище реки Мара. Расположен в живописнейшем месте на склоне горы.

В состав комплекса входит уютный отель с новыми комфортабельными номерами и кафе. На территории находится фирменный магазин, в котором можно приобрести кавказские сувениры и эко-продукты.

Aydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin ElAydin El

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: завтраки и ужины
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды — семейное фермерское хозяйство «Aуdin El» — Минеральные Воды
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Входные билеты в обсерваторию РАН
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: обеды на маршруте
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение: 10 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Купальники и наряды для фотосессий;
  • Личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • Непромокаемая ветрозащитная куртку и теплая одежда для подъема в горы;
  • Плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • Солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • Удобная одежда по сезону;
  • Удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Могу ли я продлить для себя тур или выбрать сокращённую программу?

Да, такая возможность есть. Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и во сколько меня точно будут ждать? На какое время лучшее брать обратные билеты?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, воскресенье.

Встреча в 12:00 и в 18:00 ч, трансфер в туристический комплекс «Aуdin El» (ориентировочно 3 часа).

Место и время завершения тура: групповой трансфер в г. Минеральные Воды в 12:00 ч и в 16:00 ч.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 янв 2023
Были на двух экскурсиях в Дагестане. 4.01.23 - в Дербент, с гидом Курбаном, а 05.01.23 в Чеченскую Республику (посетили Шали, Грозный и Аргун) с Луизой. Ребята молодые, всё проходит в Нескучном формате. Экскурсии интересные, много информации, нет недостатка в красивых локациях. Экскурсии групповые, человек по 20, но транспорт вполне комфортный, водители -профессионалы и за это им отдельная благодарность. В целом- все понравилось. К Большой Стране, как к организатору тоже вопросов нет.
А
27 ноя 2022
Мне очень понравились гиды с которыми проходил тур, очень вежливые, добрые, веселые, я очень душевно отдохнула и зарядилась позитивной энергией!
Спасибо им большое!
Ю
16 ноя 2022
Спасибо менеджерам "Большой страны", что помогли с выбором такого замечательного тура! Все было на высоте!!!

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