Приезд в г. Пятигорск.
Самостоятельный заезд в гостиницу (возможен трансфер за доп. плату).
Размещение.
Встреча в холе гостиницы с представителем компании.
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск.
Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона – Железноводском.
Интересен город со всех сторон.
Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и, конечно, своей, нигде не повторяющейся, водой Славяновская и Смирновская.
Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа – «Это же Петергоф!»
За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.
Вы увидите уже знаменитую FE–площадь, прогуляетесь по берегу "30–ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.
А еще Железноводск очень "умный город".
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест (отправление от входа в гостиницу).
В программе:озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на г. Машук на канатной дороге (за дополнительную плату).
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Ранний завтрак (если предусмотрен).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье (отправление от входа в парк «Цветник»).
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак (если предусмотрен).
Экскурсия в одно из самых таинственных мест на Земле – Голубое озеро (отправление от входа в парк «Цветник»).
Голубое озеро второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9,30С) и никогда не замерзает.
Но главная тайна озера остается неразгаданной.
Ни одна река, ни один ручеек не впадают в Голубое озеро, а вытекает из него за сутки 70 миллионов литров воды.
Красота озера в сочетании с окружающей панорамой гор и близость Главного Кавказского хребта создают очень живописный и запоминающийся вид.
Посещение Аушигерского термального источника с уникальным составом воды.
Буровыми установками выведены на поверхность горячие термальные воды сложного солевого состава с температурой около 50ºС.
Возвращение в Пятигорск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак (если предусмотрен).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай (отправление от входа в парк «Цветник»).
Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м.
Возвращение в Пятигорск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак.
Свободное время.
Освобождение номера.
Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов.
Гора Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказе.
Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».
Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам.
Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.
Экскурсия в город Солнца Кисловодск (отправление от входа в парк «Цветник»).
Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе.
Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, часть верхнего парка, красные камни, нижний парк, курортный бульвар.
Возвращение в Пятигорск.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название гостиницы
|Стоимость тура
|Доплата за 1-номестное размещение
|Доплата за доп. сутки за номер
|"Искра», 2-х местный стандартный (без ремонта, основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|20 200
|4 600
1-но мест. – 2400
2-х мест. – 2900
|"Искра», 2-х местный стандартный (без ремонта, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания
|18 600
|–
|3 750
|«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт, основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|22 300
|4 600
1-но мест. – 2650
2-х мест. – 3300
|«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|19 800
|–
|4 150
|«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом, основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать + диван (без питания)
|24 500
|5 800
1-но мест. – 3350
2-х мест. – 4300
|«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать + диван (без питания)
|20 300
|–
|5 150
«Машук», 2-х местный стандартный (основное место)
с/у, душ, ТВ (с завтраками)
|23 800
|5 300
1-но мест. –
3 400
2-х мест. – 3500
«Машук», 2-х местный стандартный (доп. место)
с/у, душ, ТВ (с завтраками)
|22 000
|–
|4 900
«Интурист»***, 2-х местный стандартный 1 категории
душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер (с завтраками)
|25 700
|6 000
1-но мест. – 4100
2-х мест. – 3500
|«Интурист»***, 2-х местный 2-х комнатный «Джуниор Сьют» (основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер (с завтраками)
|30 100
|9 200
1-но мест. – 4200
2-х мест. – 4600
|«Интурист»***, 2-х местный 2-х комнатный «Джуниор Сьют» (доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер (с завтраками)
|24 400
|–
|5 600
«Бештау», 2-х местный стандартный (15 кв. м)
душ, туалет, ТВ, холодильник (с завтраками)
|27 800
|8 500
1-но мест. – 6100
2-х мест. – 4600
|«Бештау», 2-х местный стандартный «Комфорт» (18 кв. м, основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (с завтраками)
|29 100
|9 400
1-но мест. – 4400
2-х мест. – 4900
|«Бештау», 2-х местный стандартный «Комфорт» (18 кв. м, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (с завтраками)
|22 700
|–
|5 900
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.
В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.
Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.
Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 5 км, а до международного аэропорта Минеральные Воды — 20 км.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Встреча в первый день с представителем компании в холле гостиницы:
Начало экскурсии в первый день тура в 13.00.
Окончание экскурсии в последний день тура в 18:00.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.
Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Место посадки туристов на экскурсии: вход в парк «Цветник».
Заезд за туристами в гостиницы не предусмотрен!
Расстояние от гостиниц до места посадки:
По питанию:
Обеды и ужины за дополнительную плату.