Кавказская мозаика. Летнее-осеннее путешествие

Знакомство с Кавказом лучше всего начинать с посещения Кавказских Минеральных Вод

4.7
3 отзыва
Знакомство с Кавказом лучше всего начинать с посещения Кавказских Минеральных Вод. Этот чудесный уголок нашей родины во все времена притягивал сотни тысяч людей. Здесь жили и творили великие А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Ф. И. Шаляпин и многие другие люди, навсегда оставившие след в истории России.

Вас ждут увлекательные экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках, а знакомство с национальной кухней и традициями навсегда сделает вас приверженцами гостеприимного Кавказа.
Кавказская мозаика. Летнее-осеннее путешествие
Кавказская мозаика. Летнее-осеннее путешествие
Кавказская мозаика. Летнее-осеннее путешествие
Кавказская мозаика. Летнее-осеннее путешествие
Кавказская мозаика. Летнее-осеннее путешествие
Кавказская мозаика. Летнее-осеннее путешествие
Кавказская мозаика. Летнее-осеннее путешествие
Кавказская мозаика. Летнее-осеннее путешествие
Кавказская мозаика. Летнее-осеннее путешествие
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Программа тура по дням

1 день

Пятигорск и Железноводск

В первый день тура желательно прибыть в Пятигорск самое позднее в 12.00, чтобы успеть самостоятельно пообедать и прийти на встречу с представителями нашей компании ориентировочно в 12.40 (в холе отеля).

От аэропорта Минеральные воды до Пятигорска ехать ориентировочно 30-40 минут. От ж/д – 15 мин.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холле отеля с представителем.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - Железноводск.

Возвращение\размещение в отеле г. Пятигорск.

Свободное время.

Канатная дорога и входные билеты в музей Лермонтова оплачиваются отдельно.

Пятигорск и ЖелезноводскПятигорск и ЖелезноводскПятигорск и ЖелезноводскПятигорск и Железноводск
2 день

Приэльбрусье

Завтрак (если предусмотрен, ланч-бокс).

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей - в Приэльбрусье.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

Канатные дороги и экологический сбор оплачиваются отдельно.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Чегемское ущелье

Завтрак в отеле (если предусмотрен).

Экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле – в Чегемское ущелье.

Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.

Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.

И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.

Посещение Оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками.

Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.

Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.

Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Въезд на термальный источник «Гедуко» оплачивается отдельно.

Чегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущелье
4 день

Домбай

Завтрак (если предусмотрен, ланч бокс).

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.

Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне (доп. плата) - остановка на реке Уллу - Муруджу - одна из самых чистых рек Европы.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
5 день

Кисловодск

Завтрак в отеле (если предусмотрен).

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию в Кисловодск Экскурсия в город Солнца Кисловодск.

Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе.

Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи.

Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов.

Гора Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказе.

Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».

Обед (доп. плата).

Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам.

Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала.

Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.

Возвращение в Пятигорск.

Отъезд.

Завершение экскурсии в последний день тура в Пятигорске в 18.00, до аэропорта добираться 40-50 минут. Ориентировочно к 19.00 прибытие в аэропорт

КисловодскКисловодскКисловодскКисловодск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пятигорске.

В акции кэшбэка участвуют гостиницы: Искра, Машук, Интурист, Бештау.

Стоимость тура на 1 человека после 01.06.2022 в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимость Доплата за доп. сутки
«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт, основное место душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)28 0003 400
«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)26 4004 350
«Искра», 1-но местный улучшенный (косметич. ремонт) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)32 6002 600
«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом, основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)30 5004 300
«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)28 5005 650
«Искра», 1-но местный 1 категории (с евроремонтом) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)37 2003 350
«Машук»**, 2-х местный стандартный (основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)29 3004 100
«Машук»**, 2-х местный стандартный (доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)26 9005 600
«Машук»**, 1-но местный стандартный душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)36 0003 400
«Интурист»***, 2-х местный стандартный 1 категории душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)34 3003 700
«Интурист»***, 1-но местный стандартный 1 категории душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)42 9003 300
«Интурист»***, 2-х местный 2-х комнатный «Джуниор Сьют» (осн. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)37 8004 800
«Интурист»***, 2-х местный 2-х комнатный «Джуниор Сьют» (доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)30 2005 800
«Интурист»***, 1-но местный 2-х комнатный «Джуниор Сьют» душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)49 4004 400
«Бештау»***, 2-х местный стандартный (15 кв. м) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)36 8005 200
«Бештау»***, 1-но местный стандартный (15 кв. м) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)47 0004 700
«Бештау»***, 2-х местный «Комфорт» (18 кв. м, основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)38 4005 700
«Бештау»***, 2-х местный «Комфорт» (18 кв. м, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)29 8006 700
«Бештау»***, 1-но местный «Комфорт» (18 кв. м) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)52 8005 200

Варианты проживания

Отель «Машук»

4 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

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Отель «Интурист»

4 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации. В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни. В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

В номере: размещение с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»Отель «Интурист»

Отель «Бештау»

4 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Завтраки (если предусмотрены)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не предусмотренное программой
  • Трансфер:
  • Ж/д вокзал Пятигорска-гостиница – 250 руб. /машина/в одну сторону
  • Аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Пятигорск, гостиница – 1000 руб. /машина/в одну сторону
  • Канатная дорога на г. Машук – 360 руб. /чел.
  • Музей М. Ю. Лермонтова:
  • Взр. – только домик 150 руб. (250 руб. по всему музею)
  • Дет. – только домик 100 руб. (150 руб. по всему музею)
  • Канатные дороги в Домбае – 1600 руб. /чел. /все очереди (700 руб. /чел. /до панорамной площадки)
  • Входной билет на территорию Медовых водопадов – 60 руб. /чел.
  • Въезд на термальный источник в с. Аушигер — 150 руб. /чел.
  • Канатные дороги в Приэльбрусье – 2650 руб. /чел. /все очереди (1000 руб. /чел. /на Чегет, 1650 руб. /чел. /на Эльбрус)
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели;

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила безопасности нужно соблюдать на экскурсиях?

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
  7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
  13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
  14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
  15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
  16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
  17. В автобусах не курят.
  18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
  19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
  2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
  5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
  8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Возможны ли изменения в программе тура?
  • Организатор оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменяя их равноценными.
  • Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
  • Возможно проживание в Пятигорске в другой гостинице по желанию туриста с пересчетом тура. Но до места посадки на экскурсии туристы добираются самостоятельно.
Уточнения по туру

Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13.00 часов.

Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.

Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Последний день тура завершается ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

По питанию:

· в пансионате «Искра» питание по туру для индивидуальных туристов не предусмотрено;

· в отеле «Машук» в стоимость проживания включен завтрак (континентальный);

· в гостинице «Интурист» в стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»);

· в гостинице «Бештау» в стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»).

· В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Домбай, Кисловодск с окрестностями), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек.

Посадка на экскурсии для индивидуальных туристов осуществляется от входа в парк “Цветник”. До места посадки туристы добираются сами.

Это не сложно, так как, расстояние от пансионата “Искра” - 100 метров, от отеля "Машук" - 600 метров, от гостиницы “Интурист” – 10 мин пешком. От гостиницы “Бештау” лучше заказать такси.

Стоимость дополнительных ночей

Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.

Название отеля

Стоимость номера

с завтраком *

«Искра», 1-но местный стандартный (без ремонта)2 400,00
«Искра», 2-х местный стандартный (без ремонта)2 900,00
«Искра», 2-х местный стандартный (без ремонта) с доп. местом3 850,00
«Искра», 1-но местный улучшенный (косметич. ремонт)2 600,00
«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт)3 400,00
«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт) с доп. местом4 350,00
«Искра», 1-но местный 1 категории (с евроремонтом)3 350,00
«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом)4 300,00
«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом) с доп. местом5 650,00
«Машук»**, 1-но местный стандартный3 400,00
«Машук»**, 2-х местный стандартный4 100,00
«Машук»**, 2-х местный стандартный с доп. местом5 600,00
«Интурист»***, 1-но местный стандартный 1 категории3 300,00
«Интурист»***, 2-х местный стандартный 1 категории3 700,00
«Интурист»***, 1-но местный «Джуниор Сьют»4 400,00
«Интурист»***, 2-х местный «Джуниор Сьют»4 800,00
«Интурист»***, 2-х местный «Джуниор Сьют» с доп. местом5 800,00
«Бештау»***, 1-но местный стандартный4 700,00
«Бештау»***, 2-х местный стандартный5 200,00
«Бештау»***, 1-но местный стандартный «Комфорт»5 200,00
«Бештау»***, 2-х местный стандартный «Комфорт»5 700,00
«Бештау»***, 2-х местный стандартный «Комфорт» с доп. местом6 700,00
Во сколько начинаются и заканчиваются экскурсии?

Короткие экскурсии начинаются в 14:00, возврат в город до 19:00.

  • Кисловодск обзорная;
  • Ессентуки и Железноводск;
  • Пятигорск.

Длинные экскурсии начинаются в 06:00, возврат до 20:30.

  • Домбай;
  • Приэльбрусье.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
25 июля 2022
Очень понравились как организация тура, так и сам тур. Все было чётко, без каких-либо косяков и проволочек. Все дополнительные просьбы были исполнены, на вопросы отвечали всегда быстро. Спасибо большое:)
Н
25 июля 2022
Экскурсии замечательные, но гостиничный фонд очень старый. Рекомендую сотрудничать в отелями меньшей вместимости, но с большим количеством звёзд (такие есть)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Наталия, спасибо за обратную связь, обязательно учтем ваши комментарии. Будем рады видеть вас в наших турах. 🙂
А
29 июня 2022
Сами экскурсии были на уровне, очень насыщенная программа.
Было бы не плохо добавить хотя бы 1 день перерыва, свободного времени очень мало, в основном одни экскурсии. Масса впечатлений, но в последний день тура ощущается уже усталость, хотелось бы день передышки в середине тура, чтобы погулять по Пятигорску.

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Организатор экскурсии Мурат
Мурат
5
20 отзывов
Домбай на автомобиле премиум-класса
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Домбай
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2 600 за 1 человека
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