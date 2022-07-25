1 день

Пятигорск и Железноводск

В первый день тура желательно прибыть в Пятигорск самое позднее в 12.00, чтобы успеть самостоятельно пообедать и прийти на встречу с представителями нашей компании ориентировочно в 12.40 (в холе отеля).

От аэропорта Минеральные воды до Пятигорска ехать ориентировочно 30-40 минут. От ж/д – 15 мин.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холле отеля с представителем.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - Железноводск.

Возвращение\размещение в отеле г. Пятигорск.

Свободное время.

Канатная дорога и входные билеты в музей Лермонтова оплачиваются отдельно.