Пятигорск и Железноводск

В первый день тура желательно прибыть в Пятигорск самое позднее в 12.00, чтобы успеть самостоятельно пообедать и прийти на встречу с представителями нашей компании ориентировочно в 12.40 (в холе отеля).
От аэропорта Минеральные воды до Пятигорска ехать ориентировочно 30-40 минут. От ж/д – 15 мин.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холле отеля с представителем.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - Железноводск.
Возвращение\размещение в отеле г. Пятигорск.
Свободное время.
Канатная дорога и входные билеты в музей Лермонтова оплачиваются отдельно.
Завтрак (если предусмотрен, ланч-бокс).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей - в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Канатные дороги и экологический сбор оплачиваются отдельно.
Завтрак в отеле (если предусмотрен).
Экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле – в Чегемское ущелье.
Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.
Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.
И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.
Посещение Оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками.
Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.
Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.
Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Въезд на термальный источник «Гедуко» оплачивается отдельно.
Завтрак (если предусмотрен, ланч бокс).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.
Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Обед на домбайской поляне (доп. плата) - остановка на реке Уллу - Муруджу - одна из самых чистых рек Европы.
Возвращение в отель г. Пятигорск.
Свободное время.
Завтрак в отеле (если предусмотрен).
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Кисловодск Экскурсия в город Солнца Кисловодск.
Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе.
Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи.
Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов.
Гора Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказе.
Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».
Обед (доп. плата).
Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам.
Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала.
Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.
Возвращение в Пятигорск.
Отъезд.
Завершение экскурсии в последний день тура в Пятигорске в 18.00, до аэропорта добираться 40-50 минут. Ориентировочно к 19.00 прибытие в аэропорт
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пятигорске.
В акции кэшбэка участвуют гостиницы: Искра, Машук, Интурист, Бештау.
Стоимость тура на 1 человека после 01.06.2022 в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость
|Доплата за доп. сутки
|«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт, основное место душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|28 000
|3 400
|«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|26 400
|4 350
|«Искра», 1-но местный улучшенный (косметич. ремонт) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|32 600
|2 600
|«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом, основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|30 500
|4 300
|«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|28 500
|5 650
|«Искра», 1-но местный 1 категории (с евроремонтом) душ, туалет, ТВ, холодильник (без питания)
|37 200
|3 350
|«Машук»**, 2-х местный стандартный (основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|29 300
|4 100
|«Машук»**, 2-х местный стандартный (доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|26 900
|5 600
|«Машук»**, 1-но местный стандартный душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|36 000
|3 400
|«Интурист»***, 2-х местный стандартный 1 категории душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|34 300
|3 700
|«Интурист»***, 1-но местный стандартный 1 категории душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|42 900
|3 300
|«Интурист»***, 2-х местный 2-х комнатный «Джуниор Сьют» (осн. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|37 800
|4 800
|«Интурист»***, 2-х местный 2-х комнатный «Джуниор Сьют» (доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|30 200
|5 800
|«Интурист»***, 1-но местный 2-х комнатный «Джуниор Сьют» душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|49 400
|4 400
|«Бештау»***, 2-х местный стандартный (15 кв. м) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|36 800
|5 200
|«Бештау»***, 1-но местный стандартный (15 кв. м) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|47 000
|4 700
|«Бештау»***, 2-х местный «Комфорт» (18 кв. м, основное место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|38 400
|5 700
|«Бештау»***, 2-х местный «Комфорт» (18 кв. м, доп. место) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|29 800
|6 700
|«Бештау»***, 1-но местный «Комфорт» (18 кв. м) душ, туалет, ТВ, холодильник (завтрак включен)
|52 800
|5 200
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации. В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни. В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
В номере: размещение с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
Во время автобусной экскурсии:
Во время пешеходной экскурсии:
Общие меры предосторожности:
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13.00 часов.
Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Последний день тура завершается ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
По питанию:
· в пансионате «Искра» питание по туру для индивидуальных туристов не предусмотрено;
· в отеле «Машук» в стоимость проживания включен завтрак (континентальный);
· в гостинице «Интурист» в стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»);
· в гостинице «Бештау» в стоимость проживания включен завтрак («шведский стол»).
· В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Домбай, Кисловодск с окрестностями), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек.
Посадка на экскурсии для индивидуальных туристов осуществляется от входа в парк “Цветник”. До места посадки туристы добираются сами.
Это не сложно, так как, расстояние от пансионата “Искра” - 100 метров, от отеля "Машук" - 600 метров, от гостиницы “Интурист” – 10 мин пешком. От гостиницы “Бештау” лучше заказать такси.
Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.
Название отеля
Стоимость номера
с завтраком *
|«Искра», 1-но местный стандартный (без ремонта)
|2 400,00
|«Искра», 2-х местный стандартный (без ремонта)
|2 900,00
|«Искра», 2-х местный стандартный (без ремонта) с доп. местом
|3 850,00
|«Искра», 1-но местный улучшенный (косметич. ремонт)
|2 600,00
|«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт)
|3 400,00
|«Искра», 2-х местный улучшенный (косметич. ремонт) с доп. местом
|4 350,00
|«Искра», 1-но местный 1 категории (с евроремонтом)
|3 350,00
|«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом)
|4 300,00
|«Искра», 2-х местный 1 категории (с евроремонтом) с доп. местом
|5 650,00
|«Машук»**, 1-но местный стандартный
|3 400,00
|«Машук»**, 2-х местный стандартный
|4 100,00
|«Машук»**, 2-х местный стандартный с доп. местом
|5 600,00
|«Интурист»***, 1-но местный стандартный 1 категории
|3 300,00
|«Интурист»***, 2-х местный стандартный 1 категории
|3 700,00
|«Интурист»***, 1-но местный «Джуниор Сьют»
|4 400,00
|«Интурист»***, 2-х местный «Джуниор Сьют»
|4 800,00
|«Интурист»***, 2-х местный «Джуниор Сьют» с доп. местом
|5 800,00
|«Бештау»***, 1-но местный стандартный
|4 700,00
|«Бештау»***, 2-х местный стандартный
|5 200,00
|«Бештау»***, 1-но местный стандартный «Комфорт»
|5 200,00
|«Бештау»***, 2-х местный стандартный «Комфорт»
|5 700,00
|«Бештау»***, 2-х местный стандартный «Комфорт» с доп. местом
|6 700,00
Короткие экскурсии начинаются в 14:00, возврат в город до 19:00.
Длинные экскурсии начинаются в 06:00, возврат до 20:30.