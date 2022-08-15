Новый год в Теберде

Новогодние приключения на одном из интереснейших горно-климатических курортов

5
3 отзыва
Новогодние приключения на одном из интереснейших горно-климатических курортов – Теберде в Первоклассном Новогоднем Путешествии по Карачаево-Черкесии!
Новый год в Теберде
Новый год в Теберде
Новый год в Теберде
Новый год в Теберде
Новый год в Теберде
Новый год в Теберде
Новый год в Теберде
Новый год в Теберде
Новый год в Теберде
Новый год в Теберде
Новый год в Теберде
Ближайшие даты:
30
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насладимся панорамой гор Главного Кавказского хребта;
  • увидим великолепие зимней природы заснеженного Кавказа;
  • встретим Новый Год у горного озера;
  • получим заряд бодрости, здоровья, молодости на целый год вперед.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Итак, вы прилетели из холодного заснеженного города в Минеральные Воды.

Даже, если у нас на юге лежит снег, то он все равно теплый и ласковый, воздух наполнен теплом, а в аэропорту вас уже ожидает теплая, уютная машина.

Загружаемся и в путь!

С каждым километром вы становитесь все ближе к сказке, к Новогоднему чуду!

Размещаемся в гостинице, уже готовой к встрече праздника и отдыхаем.

2 день

Канатка, Тебердинский заповедник, празднование Нового года

Предпраздничное утро начнем с вкуснейшего завтрака, а после отправляемся в Домбай, чтобы насладиться видами заснеженных вершин и темно-зеленых пихт, пронзающих синее-синее небо!

Разве можно еще где-то встретить такое богатство и такую яркость красок!?

И даже если будет пасмурно, и с неба будет идти снег, это не должно вас разочаровывать, ведь оказаться на недосягаемой высоте в праздничный день, дано немногим.

А как же прекрасен Домбай зимой!

Спустившись с горы, отправляемся в Тебердинский заповедник, здесь мы познакомимся с животными, которые обосновались в просторных вольерах.

А ведь сегодня праздник, не забудьте прихватить угощение для животных, устройте им праздник!

А вечером вас и только вас ожидает настоящее чудо – встреча Нового года на берегу древнего озера, в окружении вековых сосен!

Только для вас на берегу озера будет накрыт праздничный стол в уютном шатре, и вы сможете насладиться самым необычным праздником в своей жизни.

И не все ли равно, падает ли с неба крупными хлопьями снег или отражаются в черных водах озера крупные звезды юга?!

В любом случае чудеса сбываются!

3 день

Конный поход в Мухинское ущелье

Вот и наступил Новый год!

Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие в чудесное зимнее ущелье реки Муху на лошадях.

А почему бы и нет?

Зима ведь не только для лыжников!

По пути нас будут сопровождать пихты и елки, нарядившиеся в белоснежные платья, а вокруг – белоснежные горы прекрасные виды на окрестные вершины и ущелья

4 день

Джиппинг в Джамагат

Сегодняшний день посвятим прогулке на машине по дивной долине реки Джамагат.

Здесь будет все и темно-зеленые пихты, пронзающие небеса, и голубая река, и высоченные горы, а в конце пути – нарзанные источники.

А еще гид расскажет вам интересную историю этого места и древнего аула, некогда располагавшегося здесь, на берегу реки.

5 день

Отъезд

Все сказки когда-то заканчиваются, вот и ваша Новогодняя сказка подошла к концу.

В отправляетесь домой, но, по пути, мы заглянем в еще одно интереснейшее место – в древний аланский храм, расположившийся на горе Шоана.

А дальше – аэропорт и путь домой.

Но мы надеемся, что наша сказка надолго очарует вас и вы вернетесь к нам, чтобы увидеть продолжение сказки и поучаствовать в ней!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.

Варианты проживания

Гостевой дом «Экара»

4 ночи

Располагается в самом центре курортного поселка Теберда, в окружении основных объектов инфраструктуры. Отдыхающие могут воспользоваться здесь парковкой, трансфером, а также стабильным и бесплатным доступом к Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно, а заботливый персонал всегда рад помочь. Вблизи находится два водоема, так что здесь можно заняться рыбалкой.

Для проживания предоставляются по-домашнему уютные номера, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате установлено удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и небольшой холодильник. Выдается чистое постельное белье и белоснежные полотенца. Из окон открывается вид на город. По запросу возможно размещение с домашними животными.

Каждое утро сервируют завтраки, которые оплачиваются дополнительно. Еще на территории есть кухня, где можно воспользоваться плитой, посудой и другой утварью, чтобы приготовить себе полноценное любимое блюдо. На облагороженной территории можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. Вблизи работает несколько магазинов.

Гостевой дом «Экара»Гостевой дом «Экара»Гостевой дом «Экара»Гостевой дом «Экара»Гостевой дом «Экара»Гостевой дом «Экара»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды – Теберда и обратный
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки + ужины + сухой паек на маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Экологический сбор заповедников
  • Услуги по оформлению пограничных пропусков
  • Подъем по канатной дороге
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура
  • Услуги горнолыжного комплеса
  • Праздничный ужин – 4 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная теплая обувь;
  • головной убор;
  • одежда по сезону.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00), трансфер в пос. Теберда, ориентировочное время прибытия – 20:00.

Место и время завершения тура: пос. Теберда, 11:00, трансфер в г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия – 15:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 авг 2022
Отличный тур, хорошая организация
И
2 авг 2022
Отличная организация тура от заявки до отъезда. Постоянная связь с менеджером. Предоставление исчерпывающей информации по всем моментам.
Э
2 авг 2022
Тур организован грамотно. Проживание, питание на хорошем уровне.

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