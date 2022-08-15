Преимущества этого путешествия:
Итак, вы прилетели из холодного заснеженного города в Минеральные Воды.
Даже, если у нас на юге лежит снег, то он все равно теплый и ласковый, воздух наполнен теплом, а в аэропорту вас уже ожидает теплая, уютная машина.
Загружаемся и в путь!
С каждым километром вы становитесь все ближе к сказке, к Новогоднему чуду!
Размещаемся в гостинице, уже готовой к встрече праздника и отдыхаем.
Предпраздничное утро начнем с вкуснейшего завтрака, а после отправляемся в Домбай, чтобы насладиться видами заснеженных вершин и темно-зеленых пихт, пронзающих синее-синее небо!
Разве можно еще где-то встретить такое богатство и такую яркость красок!?
И даже если будет пасмурно, и с неба будет идти снег, это не должно вас разочаровывать, ведь оказаться на недосягаемой высоте в праздничный день, дано немногим.
А как же прекрасен Домбай зимой!
Спустившись с горы, отправляемся в Тебердинский заповедник, здесь мы познакомимся с животными, которые обосновались в просторных вольерах.
А ведь сегодня праздник, не забудьте прихватить угощение для животных, устройте им праздник!
А вечером вас и только вас ожидает настоящее чудо – встреча Нового года на берегу древнего озера, в окружении вековых сосен!
Только для вас на берегу озера будет накрыт праздничный стол в уютном шатре, и вы сможете насладиться самым необычным праздником в своей жизни.
И не все ли равно, падает ли с неба крупными хлопьями снег или отражаются в черных водах озера крупные звезды юга?!
В любом случае чудеса сбываются!
Вот и наступил Новый год!
Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие в чудесное зимнее ущелье реки Муху на лошадях.
А почему бы и нет?
Зима ведь не только для лыжников!
По пути нас будут сопровождать пихты и елки, нарядившиеся в белоснежные платья, а вокруг – белоснежные горы прекрасные виды на окрестные вершины и ущелья
Сегодняшний день посвятим прогулке на машине по дивной долине реки Джамагат.
Здесь будет все и темно-зеленые пихты, пронзающие небеса, и голубая река, и высоченные горы, а в конце пути – нарзанные источники.
А еще гид расскажет вам интересную историю этого места и древнего аула, некогда располагавшегося здесь, на берегу реки.
Все сказки когда-то заканчиваются, вот и ваша Новогодняя сказка подошла к концу.
В отправляетесь домой, но, по пути, мы заглянем в еще одно интереснейшее место – в древний аланский храм, расположившийся на горе Шоана.
А дальше – аэропорт и путь домой.
Но мы надеемся, что наша сказка надолго очарует вас и вы вернетесь к нам, чтобы увидеть продолжение сказки и поучаствовать в ней!
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.
Располагается в самом центре курортного поселка Теберда, в окружении основных объектов инфраструктуры. Отдыхающие могут воспользоваться здесь парковкой, трансфером, а также стабильным и бесплатным доступом к Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно, а заботливый персонал всегда рад помочь. Вблизи находится два водоема, так что здесь можно заняться рыбалкой.
Для проживания предоставляются по-домашнему уютные номера, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате установлено удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и небольшой холодильник. Выдается чистое постельное белье и белоснежные полотенца. Из окон открывается вид на город. По запросу возможно размещение с домашними животными.
Каждое утро сервируют завтраки, которые оплачиваются дополнительно. Еще на территории есть кухня, где можно воспользоваться плитой, посудой и другой утварью, чтобы приготовить себе полноценное любимое блюдо. На облагороженной территории можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. Вблизи работает несколько магазинов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00), трансфер в пос. Теберда, ориентировочное время прибытия – 20:00.
Место и время завершения тура: пос. Теберда, 11:00, трансфер в г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия – 15:00.