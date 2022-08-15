2 день

Канатка, Тебердинский заповедник, празднование Нового года

Предпраздничное утро начнем с вкуснейшего завтрака, а после отправляемся в Домбай, чтобы насладиться видами заснеженных вершин и темно-зеленых пихт, пронзающих синее-синее небо!

Разве можно еще где-то встретить такое богатство и такую яркость красок!?

И даже если будет пасмурно, и с неба будет идти снег, это не должно вас разочаровывать, ведь оказаться на недосягаемой высоте в праздничный день, дано немногим.

А как же прекрасен Домбай зимой!

Спустившись с горы, отправляемся в Тебердинский заповедник, здесь мы познакомимся с животными, которые обосновались в просторных вольерах.

А ведь сегодня праздник, не забудьте прихватить угощение для животных, устройте им праздник!

А вечером вас и только вас ожидает настоящее чудо – встреча Нового года на берегу древнего озера, в окружении вековых сосен!

Только для вас на берегу озера будет накрыт праздничный стол в уютном шатре, и вы сможете насладиться самым необычным праздником в своей жизни.

И не все ли равно, падает ли с неба крупными хлопьями снег или отражаются в черных водах озера крупные звезды юга?!

В любом случае чудеса сбываются!