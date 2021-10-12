1 день

Встреча группы в Минеральных Водах. Вечерняя прогулка по Железноводску

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды — любой рейс до 17:00.

Экскурсионный автобусный тур на Северном Кавказе в осеннее время, когда горная природа устраивает карнавал красок и цветов – замечательный подарок самому себе!

После встречи вы отправитесь на прогулку по одному из самых красивых курортных парков Кавказских Минеральных Вод в Железноводске: знаменитая Каскадная лестница, источники минеральных вод, Дворец Эмира Бухарского, Яйцо желаний и прочие достопримечательности — все для вас!

Вы не только настроитесь на чудесное времяпрепровождение, но мгновенно почувствуете перемены в самих себе, ведь путешествие на Кавказе – это радость каждый день!

Вечером разместимся в отеле и поужинаем.

Проживание: г. Пятигорск.

Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура оплачиваются дополнительно.