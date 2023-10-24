Мы отправляемся в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай.
Эта экскурсия для тех, кто хочется насладиться видами на Кавказские горы и хвойные леса, вдохнуть полной грудью чистый воздух и узнать местные легенды.
Мы рассмотрим плато Бийчесан и знаменитый Эльбрус, прогуляемся у озера Кара-Кёль и реки Уллу-Муруджу.
Эта экскурсия для тех, кто хочется насладиться видами на Кавказские горы и хвойные леса, вдохнуть полной грудью чистый воздух и узнать местные легенды.
Мы рассмотрим плато Бийчесан и знаменитый Эльбрус, прогуляемся у озера Кара-Кёль и реки Уллу-Муруджу.
Ближайшие даты:
24
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даты
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Что вас ожидает:
- Кавказский Хребет
- Гора Эльбрус
- Тебердинское ущелье
- Озеро Кара-Кель
- Река Уллу-Муруджу
- Домбай
- Канатная дорога
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия в Домбай поездка в страну гор, хвойных лесов и рек. На Протяжении всего маршрута невероятно красивые виды, чистейший воздух и легенды от экскурсовода. . Дорога с Кисловодска на Домбай одна несомненно одна из самых красивых дорог на Кавказе. .
Далее экскурсия в Домбай проходит через малокарачаевский район по направлению к перевалу Гумбаши (2187 м. над уровнем моря). Со смотровой площадки вам откроется потрясающий вид на весь Кавказский хребет, плато Бийчесан и белоснежный красавец Эльбрус. Если к тому времени вы проголодаетесь, можно устроить лёгкий перекус. Здесь же на смотровой площадке есть уютное заведение кафе «Гум-баши» с достаточно недорогой, но по отзывам посетителей очень вкусной домашней кухней (хычины с сыром или мясом, айран и горный травяной чай).
Спуск с перевала проходит среди гор, холмов и рек, мимо древнего православного Сентинского храма, построенного в 965 г.
Проезжая Теберду, по желанию клиента можно сделать небольшую остановку и посетить Тебердинский биосферный государственный заповедник в котором представлены основные виды животных обитающих в горах Северного Кавказа. В сам Домбай ведёт дорога также через Тебердинский заповедник
Далее небольшое живописное озеро Кара-Кёль лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, по пути в Домбай. Название водоема на карачаевском языке означает «черное озеро». Темный цвет воде придает большой объем органических веществ. Хотя Кара-Кёль находится у автотрассы, выглядит озеро очень живописно
Затем Остановка возле реки Уллу-Муруджу находится практически сразу за выездом из Теберды. Здесь широкая обочина и достаточно места для парковки c двух сторон. С утра и до вечера тут действует стихийный рынок. Продают все – мед, пастилу, вино, магнитики, пустые бутылки для набора воды и т. д
После приезжаем посёлок Домбай и у вас свободное время часа чтобы подняться на подъемниках на высоту 3.500 над уровнем моря и насладиться красотами
Также посетим вкусное кафе с местной национальной кухни
Сбор у автомобиля в назначенное время и отправляемся в обратный путь
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт Услуги Экскурсовода
- Что не входит
- Питания Канатная дорога
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем по адресу проживания в пределах городаЗавершение: Окончание экскурсии по адресу проживания в пределах города
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Документы на всякий случай, удобная одежда и обувь, на экскурсии есть пешие маршруты. .
- Летом головные уборы и солнечные очки
- Зимой теплая одежда.
- Кафе на маршруте есть, но пару бутербродов не помешают. .
- Если хотите набрать ледниковую воду возьмите с собой тару
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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