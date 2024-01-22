1 день

Минеральные воды - Шаонинский и Сентинский храмы - Домбай

Сбор группы в Минеральных водах ориентировочно в 10:00 (на ж/д вокзале или в аэропорту), трансфер до поселка Домбай (210 км, 3-4 часа).

По пути мы заедем в окрестности села Коста Хетагурова для посещения Шоанинского и Сентинского храма. Мы увидим древние храмы, а также каменную «костницу» — гробницу-мавзолей.

После этого прибудем в Домбай и удобно разместимся в гостинице.

Вечером нас ждет обзорная экскурсия по поселку Домбай.