Сокровища Домбая

Групповой тур в Домбае
4.4
3 отзыва
От атмосферных храмов IX-X веков до могучих водопадов и Бадукских озер – вас ожидает встреча с древностью, силой природы и завораживающими видами в самом сердце Домбая. Отправьтесь в увлекательное путешествие, полное приключений и невероятных впечатлений!
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Сокровища Домбая
Ближайшие даты:
6
июл
6
окт

Что вас ожидает:

Аланские храмы
Аланские храмы
Мы увидим христианские храмы IX-X веков и почувствуем веяние древности
Сокровище ущелья Аманауз
Сокровище ущелья Аманауз
Ощутим мощь горной реки Аманауз, глядя на бурлящие воды «Чертовой Мельницы»
Бадукские озера
Бадукские озера
Побываем на берегу Бадукских озер, сохраняющих первозданную чистоту в окружении девственных лесов на высоте 2000 м над уровнем моря
Мусса-Ачитара
Мусса-Ачитара
Поднимемся на гору Мусса-Ачитара, откуда можно увидеть незабываемую панораму горных хребтов и даже западную вершину Эльбруса
Озеро Туманлы-Кель
Озеро Туманлы-Кель
Посетим одно из самых теплых озер Тебердинского заповедника, температура воды +18… +20С.

Программа тура по дням

1 день

Минеральные воды - Шаонинский и Сентинский храмы - Домбай

Сбор группы в Минеральных водах ориентировочно в 10:00 (на ж/д вокзале или в аэропорту), трансфер до поселка Домбай (210 км, 3-4 часа).

По пути мы заедем в окрестности села Коста Хетагурова для посещения Шоанинского и Сентинского храма. Мы увидим древние храмы, а также каменную «костницу» — гробницу-мавзолей.

После этого прибудем в Домбай и удобно разместимся в гостинице.

Вечером нас ждет обзорная экскурсия по поселку Домбай.

  • Автобус: 210 км
  • Пешком: до 5 км
  • Проживание: гостевой дом
  • Питание: ужин
Минеральные воды - Шаонинский и Сентинский храмы - ДомбайМинеральные воды - Шаонинский и Сентинский храмы - ДомбайМинеральные воды - Шаонинский и Сентинский храмы - Домбай
2 день

Каньон «Чертова Мельница» и Суфруджинские водопады

После завтрака в гостинице мы отправимся в гости к самому высокому водопаду Домбая.

Наш маршрут начнется с тропы вдоль реки Аманауз. Мы увидим небольшие снежники, не тающие даже в летнюю жару, тенистые пихтовые леса и величественные шапки гор вдалеке.

Через полчаса ходьбы будет достигнута наша первая цель – «Чертова мельница». В этом месте вода пытается выбраться из каньона реки Аманауз и кружит быстрым водоворотом, чтобы исчезнуть в глубине снежников и скальных теснин.

Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди – огромный Суфруджинский водопад. Вода падает с огромной высоты, рассеивая кругом искристые радуги! Сделаем яркие фото и насладимся невероятными красками окружающего пейзажа.

  • Пешком: 10 км.
  • Набор высоты: 500 м
  • Проживание: гостевой дом
  • Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин
Каньон «Чертова Мельница» и Суфруджинские водопадыКаньон «Чертова Мельница» и Суфруджинские водопадыКаньон «Чертова Мельница» и Суфруджинские водопады
3 день

Бадукские озера

Сегодня мы отправляемся в сказочное ущелье реки Бадук.

Проехав часть пути на автомобиле, погружаемся в хвойный лес – наша тропа лежит между высоких пихт, елей и зарослей папоротника. Минут через 40 выходим к слиянию двух полноводных рек – Хаджибей и Бадук. Белая, кипучая вода струится по ущелью. Большой мост через реку - отличное место для группового фото!

Идем дальше. Тропа приведет нас к первому озеру, окруженному ожерельем березок. В солнечную погоду Бадукские озера переливаются изумрудным цветом. Невероятно чистая, хрустальная вода манит к себе. Здесь мы устроим веселый пикник, чтобы подкрепиться перед обратной дорогой.

  • Авто: 24 км
  • Пешком: 10 км.
  • Набор высоты: 580 м
  • Проживание: гостевой дом
  • Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин
Бадукские озераБадукские озераБадукские озераБадукские озераБадукские озераБадукские озера
4 день

Мусса-Ачитара

Сегодня мы совершим восхождение на самый доступный для подъема «трехтысячник» нашей страны – гору Мусса-Ачитара.

Мусса-Ачитара — наивысшая точка одноименного хребта, который тянется параллельно Главному Кавказскому хребту. С пика высотой 3200 м над уровнем моря открывается обзор на все четыре стороны света: можно увидеть ущелья, ледники, реки, озера, хребты гор и даже западную вершину Эльбруса.

В хорошую погоду мы поднимемся на гору пешком, минуя буковый лес, альпийские луга и снежники. Если же мы захотим сделать наш подъем быстрым и комфортным, нам поможет канатная дорога.

После подъема пообедаем в кафе с национальной кухней на склоне горы.

  • Пешком: 14 км.
  • Набор высоты: 1800 м
  • Проживание: гостевой дом
  • Питание: завтрак, ужин
Мусса-АчитараМусса-АчитараМусса-АчитараМусса-АчитараМусса-АчитараМусса-Ачитара
5 день

Озеро Туманлы-Кель

Сегодня мы прощаемся с Домбаем.

Нас ждет переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. По пути заедем в ущелье Гоначхир, на озеро Туманлы-кель (Форельное озеро), расположенное на высоте 1880 м.

Это одно из самых теплых озер Тебердинского заповедника, температура воды +18 - +20С. Водоем достаточно большой, его длина 275 м. Вода в озере, в зависимости от освещения, меняет цвет от небесно-голубого до изумрудного. Если погода ясная, то в зеркальной воде озера живописно отражаются снежные вершины горного массива Чотча.

Время прибытия в Минеральные воды ориентировочно 17:00.

  • Автобус: 230 км
  • Пешком: до 5 км.
  • Питание: завтрак
Озеро Туманлы-КельОзеро Туманлы-КельОзеро Туманлы-Кель

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице / гостевом доме. Подробности узнавайте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница

4 ночи

Гостевой дом

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Домбай – Минеральные воды, Минеральные воды – Домбай
  • Все переезды по территории Домбая
  • Проживание в гостевом доме: 4 ночи
  • Питание: 4 завтрака, 2 перекуса, 4 ужина
  • Оплата пребывания в заповеднике «Тебердинский»
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
  • Инструкторское сопровождение (1 гид на группу из 10 человек)
  • Групповая аптечка
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обеды в первый и последний дни путешествия, а также на горе Мусса-Ачитара
  • Экскурсии и развлечения, не предусмотренные программой
  • Страховка от н/с
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • хоба (подпопник);
  • маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов с накидкой от дождя;
  • трекинговые палки (можно взять в прокат).

Одежда и обувь:

  • ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят);
  • сандалии или сланцы (кроксы);
  • ветровка, штаны;
  • дождевик;
  • панама / бейсболка / бандана / баф;
  • кофта флисовая;
  • комплект термобелья;
  • 1-2 футболки;
  • шорты;
  • носки 2-3 пары синтетические;
  • легкое полотенце+купальные принадлежности (для термальных источников и/или водопада);
  • яркое и легкое платье, можно два:) (для стильных фоточек).

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт 2 шт., перекись водорода, пластырь;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос или бутылка для воды (0,5 -1 литр) – по желанию;
  • очки солнцезащитные;
  • крем солнцезащитный.

Документы:

  • медицинский полис;
  • паспорт;
  • деньги на дополнительные расходы кафе, сувениры.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
2
3
2
1
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Д
22 янв 2024
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Е
10 янв 2024
Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.
Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.

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