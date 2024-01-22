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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Минеральные воды - Шаонинский и Сентинский храмы - Домбай
Сбор группы в Минеральных водах ориентировочно в 10:00 (на ж/д вокзале или в аэропорту), трансфер до поселка Домбай (210 км, 3-4 часа).
По пути мы заедем в окрестности села Коста Хетагурова для посещения Шоанинского и Сентинского храма. Мы увидим древние храмы, а также каменную «костницу» — гробницу-мавзолей.
После этого прибудем в Домбай и удобно разместимся в гостинице.
Вечером нас ждет обзорная экскурсия по поселку Домбай.
- Автобус: 210 км
- Пешком: до 5 км
- Проживание: гостевой дом
- Питание: ужин
Каньон «Чертова Мельница» и Суфруджинские водопады
После завтрака в гостинице мы отправимся в гости к самому высокому водопаду Домбая.
Наш маршрут начнется с тропы вдоль реки Аманауз. Мы увидим небольшие снежники, не тающие даже в летнюю жару, тенистые пихтовые леса и величественные шапки гор вдалеке.
Через полчаса ходьбы будет достигнута наша первая цель – «Чертова мельница». В этом месте вода пытается выбраться из каньона реки Аманауз и кружит быстрым водоворотом, чтобы исчезнуть в глубине снежников и скальных теснин.
Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди – огромный Суфруджинский водопад. Вода падает с огромной высоты, рассеивая кругом искристые радуги! Сделаем яркие фото и насладимся невероятными красками окружающего пейзажа.
- Пешком: 10 км.
- Набор высоты: 500 м
- Проживание: гостевой дом
- Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин
Бадукские озера
Сегодня мы отправляемся в сказочное ущелье реки Бадук.
Проехав часть пути на автомобиле, погружаемся в хвойный лес – наша тропа лежит между высоких пихт, елей и зарослей папоротника. Минут через 40 выходим к слиянию двух полноводных рек – Хаджибей и Бадук. Белая, кипучая вода струится по ущелью. Большой мост через реку - отличное место для группового фото!
Идем дальше. Тропа приведет нас к первому озеру, окруженному ожерельем березок. В солнечную погоду Бадукские озера переливаются изумрудным цветом. Невероятно чистая, хрустальная вода манит к себе. Здесь мы устроим веселый пикник, чтобы подкрепиться перед обратной дорогой.
- Авто: 24 км
- Пешком: 10 км.
- Набор высоты: 580 м
- Проживание: гостевой дом
- Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин
Мусса-Ачитара
Сегодня мы совершим восхождение на самый доступный для подъема «трехтысячник» нашей страны – гору Мусса-Ачитара.
Мусса-Ачитара — наивысшая точка одноименного хребта, который тянется параллельно Главному Кавказскому хребту. С пика высотой 3200 м над уровнем моря открывается обзор на все четыре стороны света: можно увидеть ущелья, ледники, реки, озера, хребты гор и даже западную вершину Эльбруса.
В хорошую погоду мы поднимемся на гору пешком, минуя буковый лес, альпийские луга и снежники. Если же мы захотим сделать наш подъем быстрым и комфортным, нам поможет канатная дорога.
После подъема пообедаем в кафе с национальной кухней на склоне горы.
- Пешком: 14 км.
- Набор высоты: 1800 м
- Проживание: гостевой дом
- Питание: завтрак, ужин
Озеро Туманлы-Кель
Сегодня мы прощаемся с Домбаем.
Нас ждет переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. По пути заедем в ущелье Гоначхир, на озеро Туманлы-кель (Форельное озеро), расположенное на высоте 1880 м.
Это одно из самых теплых озер Тебердинского заповедника, температура воды +18 - +20С. Водоем достаточно большой, его длина 275 м. Вода в озере, в зависимости от освещения, меняет цвет от небесно-голубого до изумрудного. Если погода ясная, то в зеркальной воде озера живописно отражаются снежные вершины горного массива Чотча.
Время прибытия в Минеральные воды ориентировочно 17:00.
- Автобус: 230 км
- Пешком: до 5 км.
- Питание: завтрак
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице / гостевом доме. Подробности узнавайте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница
Гостевой дом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Домбай – Минеральные воды, Минеральные воды – Домбай
- Все переезды по территории Домбая
- Проживание в гостевом доме: 4 ночи
- Питание: 4 завтрака, 2 перекуса, 4 ужина
- Оплата пребывания в заповеднике «Тебердинский»
- Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
- Инструкторское сопровождение (1 гид на группу из 10 человек)
- Групповая аптечка
- Фирменный бафф
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обеды в первый и последний дни путешествия, а также на горе Мусса-Ачитара
- Экскурсии и развлечения, не предусмотренные программой
- Страховка от н/с
- Место начала и завершения?
- Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- хоба (подпопник);
- маленький рюкзак 25-30 л для радиальных выходов с накидкой от дождя;
- трекинговые палки (можно взять в прокат).
Одежда и обувь:
- ботинки трекинговые либо непромокаемые кроссовки на подошве с хорошим протектором (кеды, кроссовки с сеткой не подходят);
- сандалии или сланцы (кроксы);
- ветровка, штаны;
- дождевик;
- панама / бейсболка / бандана / баф;
- кофта флисовая;
- комплект термобелья;
- 1-2 футболки;
- шорты;
- носки 2-3 пары синтетические;
- легкое полотенце+купальные принадлежности (для термальных источников и/или водопада);
- яркое и легкое платье, можно два:) (для стильных фоточек).
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт 2 шт., перекись водорода, пластырь;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- термос или бутылка для воды (0,5 -1 литр) – по желанию;
- очки солнцезащитные;
- крем солнцезащитный.
Документы:
- медицинский полис;
- паспорт;
- деньги на дополнительные расходы кафе, сувениры.
Дополнительно:
- фотоаппарат (видеокамера).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.