Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей

В самом сердце Кавказа, на территории Карачаево-Черкесии

4.7
3 отзыва
В самом сердце Кавказа, на территории Карачаево-Черкесии, находится удивительный край – Теберда-Домбай. Этот туристический центр расположен у подножия Главного Кавказского хребта, вокруг возвышаются горы высотой 2500-4000 м. Домбай по праву считается одним из самых ярких уголков Западного Кавказа! Он славится своими масштабными и панорамными видами. В этих местах очень легко увидеть снег и яркие цветы в одном кадре.

В июле туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться на льдины в изумрудных озерах, цветущие альпийские луга и ледники на склонах гор. В августе можно полакомиться спелыми ягодами черники, брусники и малины. Здесь очень много лесов, поэтому золотой осенью Домбай превращается в изысканную мечту фотографа.

В Домбае находится более 150 высокогорных озер, 109 ледников, а высота здешних водопадов от 25 до 70 метров.

В данном туре мы собрали самые красивые ущелья, озера и водопады, которые являются визитной карточкой этих мест.
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
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ноя

Что вас ожидает 🤩

Шоанинский храм
Шоанинский храм
Является одним из пяти самых древних храмов на территории России
Озеро Кара-кель
Озеро Кара-кель
Одно из прекраснейших природных объектов в Карачаево-Черкесии и Тебердинском заповеднике
Гора Домбай-Ульген
Гора Домбай-Ульген
Красивейшая и высочайшая гора Домбая и Западного Кавказа
Чучхурский водопад
Чучхурский водопад
12-метровый каскад, раскинувшийся на территории ущелья Домбай-Ульген
Бадукские озера
Бадукские озера
Побываем на берегу Бадукских озер, сохраняющих первозданную чистоту в окружении девственных лесов на высоте 2000 м над уровнем моря
Мусса-Ачитара
Мусса-Ачитара
Поднимемся на гору Мусса-Ачитара, откуда можно увидеть незабываемую панораму горных хребтов и даже западную вершину Эльбруса

Программа тура по дням

1 день

Шоанинский храм. Озеро Кара-кель

11:00 – 11:30 (московское время) – сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По пути – экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Кара-кель.

Шоанинский храм.

В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм. Он был построен в период расцвета Аланского государства и датируется Х веком.

Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России.

Строительством занимались византийские зодчие для исповедовавших христианство аланов. На стенах храма имеются остатки древней декоративной росписи.

Программа тура в Домбай обязательно предполагает небольшой подъем к храму. С холма, на котором он расположен, открывается великолепный вид на окрестности!

Озеро Кара-кель.

На окраине города Теберда находится самое теплое озеро Тебердинского заповедника – Кара-Кель. Летом температура воды здесь достигает +18… 20С.

В переводе с местного языка Кара-Кель означает «черное озеро» – так его назвали за особенный, темный цвет воды.

В озере отражается скальные пики горы Кель-Баши, а на берегу растут великолепные, высокие пихты.

Если вы отправились на отдых в Домбай с ребенком – не переживайте, все прогулки ему будут под силу.

Активная часть прохождения по маршруту: 2,3 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1340 м (Кара-кель).

Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или легкая обувь для треккинга.
С собой в рюкзачке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.

15:00 – 16:00 – прибытие в Домбай, поселение в гостинице «Домбай Айс Черри».

Тур продолжится обзорной экскурсией по поселку Домбай.

Шоанинский храм. Озеро Кара-кельШоанинский храм. Озеро Кара-кельШоанинский храм. Озеро Кара-кельШоанинский храм. Озеро Кара-кель
2 день

Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад

Каждое утро в гостинице нас ждут сытные и разнообразные завтраки – это всё включено в стоимость тура.

Наш активный тур в Домбай проходит по самым красивым достопримечательностям этих мест.

Несомненно, сегодняшнее ущелье – это одна из местных жемчужин. Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (4047 м).

Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.

Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжается по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.

Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого. Водопад имеет несколько каскадов, но самый мощный – это верхний каскад!

По пути к самому верхнему водопаду, пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов.

Самым полноводным водопад Чучхур можно застать во время отдыха в Домбае летом: в июле и августе.

Зато наиболее эффектным этот водопад становится по осени, когда окружающие его деревья надевают свои золотистые наряды.

Поднявшись выше водопада, увидим великолепную панораму ущелья Домбай-Ульген и Алибек, прямо перед нами покажется гора Золотушка и горный массив Джугутурлучат с вечными ледниками.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,2 км, перепад высот 1730-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопадТреккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопадТреккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопадТреккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопадТреккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопадТреккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад
3 день

Треккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопады

Поход в Домбай продолжается. В самом начале маршрута по Аманаузу увидим небольшие снежники вдоль реки, которые здесь лежат все лето.

После чего наш путь пройдет по тенистому пихтовому лесу. Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…

Спустя полчала ходьбы, нашему взору откроется «Чертова мельница».

В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом.

Выйдя из леса, направимся дальше по ущелью. По пути увидим каменные туры – пирамидки из камней, которые указывают верное направление пути. Такие туры складывают заботливые инструкторы и туристы.

Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. За день скалы нагреваются от жаркого летнего солнца и вода, бегущая по ним, становится теплой. В этом месте можно с удовольствием искупаться.

Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди – огромный Суфруджинский водопад.

Вода, низвергаясь откуда-то из поднебесья, вырывается из ледникового грота и с неимоверным шумом несется вниз. А вокруг искрятся разноцветные радуги!

Экскурсии летом в эти места подарят фото полноводных водопадов, а экскурсии в Домбай осенью порадуют взгляд туристов невероятными, золотыми красками.

Активная часть тура: 6,4 км, перепад высот 1600-2100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Треккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопадыТреккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопадыТреккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопадыТреккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопадыТреккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопады
4 день

Треккинг на Бадукские озера

Пешие туры Домбая невозможно представить без прогулки на Бадукские озера.

Ущелье реки Бадук – словно иллюстрация к сказке! О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать.

Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника.

Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек – Хаджибей и Бадук. Белая, пенящаяся вода с шумом бежит вниз по ущелью.

В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии;)).

Идем дальше! Пихтовый лес сменится красивыми березками и вскоре тропа приведет нас к первому озеру.

Даже когда мы водим туры по Домбаю с детьми, весь путь к озерам занимает не более 2 часов.

Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне. Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам.

А знаете, какой здесь цвет воды? В солнечную погоду Бадукские озера переливаются настоящим, изумрудным цветом.

Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться:))).

Активная часть тура: 8,7 км, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

Треккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озера
5 день

Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара

Какая же поездка в Домбай может обойтись без подъема на склон горы Мусса-Ачитара?

Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу – теперь путевка в самое поднебесье Домбая у нас в руках!

Канатные дороги очень быстро поднимают туристов на самый верх, на высоту 3200 м.

Отсюда прекрасно видны горы Кавказа, панорама Главного Кавказского хребта, белоснежный Эльбрус и символ Домбая – гора Белалакая.

На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе.

На одной из очередей канатной дороги Домбай работает сувенирный рынок, где можно недорого купить прекрасные сувениры.
Цены весьма демократичны: пакет горного чая стоит 100 руб., магнитики – от 50 рублей, стоимость на ягодное варенье колеблется в пределах 150-250 руб.

К радости туристов, на горе есть возможность сделать фотографию с медведем, яком и даже верблюдом.

Также здесь установлена достопримечательность Домбая – инопланетная гостиница «Тарелка», которая имеет форму настоящего межгалактического корабля.

Зимой в этой гостинице очень любят останавливаться на отдых лыжники.

Они заботятся заблаговременно, чтобы забронировать и купить путевку на двоих в Домбай с проживанием в этом инопланетном объекте.

Активная часть тура: 2,1 км, подъем по канатной дороге с 1600 м до 3200 м, продолжительность треккинга: 4-5 часов.

Канатная дорога на кругозор г. Мусса-АчитараКанатная дорога на кругозор г. Мусса-АчитараКанатная дорога на кругозор г. Мусса-АчитараКанатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара
6 день

Треккинг в ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро

Все самое интересное находится в глубине ущелья Алибек. Поэтому берем горный транспорт и проезжаем на нем первые 5 км дороги, которые ничем не примечательны.

Транспорт привезет нас к альплагерю «Алибек» – это горный лагерь в Домбае для альпинистов.

Возле него полюбуемся оленями в вольере и далее пойдем на огромную, цветочную поляну.

В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда.

А теперь добавьте к этой картинке белоснежный ледник Алибек, который красуется на заднем фоне. Сразу становится понятно, почему это ущелье так любимо туристами!

Следующий интересный объект на нашем пути – это водопад Алибек. Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров. Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные фотографии.

Далее выходим на смотровую площадку, откуда увидим кругозор Мусса-Ачитара, гору Семенов-Баши.

Затем направимся к леднику Алибек, подойдем близко-близко и почувствуем его ледяное дыхание.

К обеду придем на конечную точку нашего маршрута – Турье озеро. Домбай летом дарит ему невероятный, изумрудный цвет.

В начале июля здесь все еще плавают льдины и цветут рододендроны. Иногда к озеру приходят хозяева этим мест – горные туры.

Это большая удача, если вам удастся сделать на память фотографию тура возле горного озера.

На берегу изумрудного водоема сможем отдохнуть, пообедать, после чего отправимся в обратный путь.

Активная часть тура: 6,4 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

!! Турье озеро группа посещает в том случае, если данный маршрут открыт.

Иногда в этом ущелье сносит мосты через реки и лесники закрывают маршрут к Турьему озеру. В этом случае группа посещает только водопад Алибек.

Треккинг в ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озероТреккинг в ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озероТреккинг в ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озероТреккинг в ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро
7 день

Ущелье Гоначхир. Отъезд

С утра у туристов свободное время.

В завершении тура рекомендуем совершить прогулку по сувенирному рынку Домбай.

Черничное варенье, горный чай, магнитики, роскошные шали, сувенирные кружки… Здесь есть все, что вашей душе угодно!

У продавцов спрашивайте, сколько стоит любая вещь. Причем, если вас не устраивает цена – смело торгуйтесь! Вы же на Кавказе:)).

Спустя пять минут торга и разговоров, полюбившийся сувенир сможете приобрести весьма дешево.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

По пути заезд в ущелье Гоначхир, на озеро Туманлы-кель.

К озеру ведет отличная, асфальтированная дорога. Туманлы-кель или Форельное озеро расположено на высоте 1880 м.

Это одно из самых теплых озер Тебердинского заповедника, температура воды +18… +20С.

Водоем достаточно большой, его длина 275 м. Вода в озере, в зависимости от освещения, меняет свой цвет от небесного голубого до изумрудного.

В ясную погоду видно, как живописно отражаются в озере снежные вершины горного массива Чотча.

16:00 – 17:00 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

На этом активный тур «Треккинг в Домбае» завершен.

Ущелье Гоначхир. ОтъездУщелье Гоначхир. ОтъездУщелье Гоначхир. ОтъездУщелье Гоначхир. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в пос. Домбай в гостинице "Домбай Айс Черри" или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера.

Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.

Варианты проживания

Гостиница «Домбай Айс Черри»

6 ночей

Гостевой дом «Айс Черри Домбай» с принадлежностями для барбекю и террасой расположен в Домбае. К услугам гостей общий лаундж, бар и помещение для хранения лыж.

Уютный холл с камином в гостинице и беседка с мангалом во дворе – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок:)). Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей общая кухня.

Во всех номерах гостевого дома имеется шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, полотенца и постельное белье.

Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»Гостиница «Домбай Айс Черри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проезд в ущелье на горном транспорте (УАЗик)
  • Проживание в пос. Домбай в гостинице "Домбай Айс Черри" или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая. Уютный холл с камином в гостинице и беседка с мангалом во дворе – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок:)). Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Оформление пропуска в пограничную зону Домбай
  • Экологические сборы в Тебердинском национальном парке: входные билеты в ущелья Алибек, Аманауз, Домбай-Ульген, Гоначхир, ущелье реки Бадук
  • Входные билеты на канатную дорогу
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период июнь-август), групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера (день 1), ужины. Стоимость ужина в кафе: 300-400 руб
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 7500 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Кепка / панамка;
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • Флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • Ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Треккинговая обувь;
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник;
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик;
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • Кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
  • Влажные салфетки;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Сушилки для обуви;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
  • Термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • Фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн. Связи Теле2 нет): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.

Какие документы нужны для оформления пропуска в пограничную зону?

Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Какая инфраструктура на маршруте?

В поселке есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. В поселке много кафе, есть аптека, отделение почты, банк «Сбербанк России» и банкомат. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
19 июня 2022
Треккинг-тур в Домбае. Лично мне тур понравился. Всегда можно найти нюансы и надо изначально принимать, что это не "все включено") Нагрузка вполне адекватная для людей средней физической активности, организация хорошая, гостиница обладает всем тем, что нужно, даче чем-то, наверное, не воспользовалась. Погода не зависит ни от кого. Группа в моем случае была просто великолепная. На самом деле в таком отдыхе это самое главное. Природа красивая, наш инструктор Катя сделала все для комфорта, взаимодействия и хорошего настроения участников. Вернуться хочется)
Е
7 сен 2022
Спасибо туроператору Большая Страна. Уже третий раз пользуюсь услугами. Всегда на связи, ответы на любые возникающие вопросы:-)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
А
30 авг 2022
Организатор тура вполне адекватный, заслуживающий высокую оценку. Имеются пожелания в части большего раскрытия информации о месте проживания, включая номера, наличие горячей воды. возможности бронирования номеров с удобствами, чтобы не было сюрпризов, а также об инфраструктуре.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Антон!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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