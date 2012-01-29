Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — Шоанинский храм, озеро Кара-кель — Ущелье Домбай-Ульген, Птышские водопады — ущелье Аманауз, Суфруджинский водопад — Бадукские озера — канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара — ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро — г. Минеральные Воды

День 1. Шоанинский храм и Озеро Кара-кель:

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По пути — экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Кара-кель.

Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или легкая треккинговая обувь. С собой в рюкзачке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.

Шоанинский храм. В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм. Он был построен в период расцвета Аланского государства и датируется Х веком.

Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России. Строительством занимались византийские зодчие для исповедовавших христианство аланов. На стенах храмы имеются остатки древней декоративной росписи.

С холма, на котором расположен храм, открывается великолепный вид на окрестности!

Озеро Кара-кель. На окраине города Теберда находится самое теплое озеро Тебердинского заповедника — Кара-Кель. Летом температура воды здесь достигает +18… 20С.

В переводе с местного языка Кара-Кель означает «черное озеро» — так его назвали за особенный, темный цвет воды. В озере отражается скальные пики горы Кель-Баши, а на берегу растут великолепные, высокие пихты.

15:00-16:00 — прибытие в Домбай, поселение в гостинице.

Обзорная экскурсия по поселку Домбай.

День 2. Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад.

Каждое утро в гостинице нас ждут сытные и разнообразные завтраки — это всё включено в стоимость тура.

Наш активный тур в Домбай проходит по самым красивым достопримечательностям этих мест. Несомненно, сегодняшнее ущелье — это одна из местных жемчужин. Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген (4047 м).

Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.

Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжается по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.

Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого. Водопад имеет несколько каскадов, но самый мощный — это верхний каскад! По пути к самому верхнему водопаду, пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов.

Самым полноводным водопад Чучхур можно застать во время отдыха в Домбае летом: в июле и августе. Зато наиболее эффектным этот водопад становится по осени, когда окружающие его деревья надевают свои золотистые наряды.

Поднявшись выше водопада, увидим великолепную панораму ущелья Домбай-Ульген и Алибек, прямо перед нами покажется гора Золотушка и горный массив Джугутурлучат с вечными ледниками.

День 3. Ущелье Аманауз и Суфруджинские водопады

В самом начале маршрута мы увидим небольшие снежники вдоль реки Аманауз, которые здесь лежат почти все лето! После чего наш путь пройдет по тенистому пихтовому лесу. Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…

Спустя полчала ходьбы, нашему взору откроется «Чертова мельница». В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом!

Выйдя из леса, мы направимся дальше по ущелью. Вскоре нам откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. За день скалы нагреваются от жаркого летнего солнца и вода, бегущая по ним, становится теплой. В этом месте с удовольствием можно искупаться!

Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди — огромный Суфруджинский водопад! Вода вырывается из ледникового грота и горный поток с неимоверным шумом несется в ущелье, низвергаясь откуда-то из поднебесья. А вокруг искрятся разноцветные радуги!

День 4. Бадукские озера

Ущелье реки Бадук — словно иллюстрация к сказке! О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать. Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника.

Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек — Хаджибей и Бадук. Белая, пенящаяся вода с шумом бежит вниз по ущелью. В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии.

Идем дальше! Пихтовый лес сменится красивыми березками и вскоре тропа приведет нас к первому озеру. Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне. Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам.

А знаете, какой здесь цвет воды? В солнечную погоду Бадукские озера переливаются настоящим, изумрудным цветом! Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться.

День 5. Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара

Какая же поездка в Домбай может обойтись без подъема на склон горы Мусса-Ачитара?

Канатные дороги очень быстро поднимают туристов вверх, на высоту 3012 м! Отсюда открывается прекрасная панорама Главного Кавказского хребта, в ясную погоду виден Эльбрус и три Домбайских ущелья.

На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе.

К радости туристов, здесь продается множество сувениров, есть возможность сфотографироваться с медведем, яком и даже верблюдом. Также на горе находится еще одна достопримечательность - инопланетная гостиница «Тарелка».

Продолжительность экскурсии: 5-6 часов.

День 6

Ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро.

Все самое интересное находится в глубине ущелья Алибек! Поэтому берем горный транспорт и проезжаем на нем первые 5 км. дороги, которые ничем не примечательны.

Дальше тропа приведет нас к вольеру с оленями и выведет на огромную цветочную поляну. В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда. А теперь добавьте к этой картинке белоснежный ледник Алибек, который красуется на заднем фоне. Сразу становится понятно, почему это ущелье так любимо туристами!

Следующий интересный объект на нашем пути — это водопад Алибек. Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров! Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные снимки.

Далее выходим на смотровую площадку, откуда увидим кругозор Мусса-Ачитара, гору Семенов-Баши. Затем направимся к леднику Алибек, подойдем близко-близко и почувствуем его ледяное дыхание!

К обеду придем на конечную точку нашего маршрута — изумрудное Турье озеро. В июле здесь все еще плавают льдины и цветут рододендроны. Возле Турьего озера пообедаем и отправимся в обратный путь.

Активная часть прохождения по маршруту: 6,4 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 7

Возвращение в г. Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

12:30-13:30 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Важно знать: