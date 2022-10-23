Смотровая площадка на высоте 3000 над у. м. на вершине Кавказского хребта во главе с самой высокой вершиной западного Кавказа г. Домбай-ёльген
Тебердинский заповедник
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Описание
Что вас ждет
Тур в сказочный осенний Домбай, республика Карачаево-Черкесия.
Бархатный сезон в «жемчужине Кавказа» — тёплый, красивый, романтичный и идеальный для пеших прогулок в горах.
Такое путешествие подойдёт каждому, кто любит гулять среди невероятной природы: гор, лесов, рек… Кто любит созидать, вдыхать чистейший воздух, наслаждаться миром вокруг.
Программа:
24 октября.
встреча и знакомство в г. Кисловодск(или Мин. воды), трансфер в отель,
прогулка по знаменитому парку Кисловодска,
вечерняя встреча (21:00) и обсуждение поездки в Домбай.
25 октября.
выезжаем в красивейший Домбай,
на смотровой площадке перевала Кум-Баши увидим величественный Кавказский хребет во главе с Эльбрусом и именно там Вас ожидает утренний завтрак долгожителя — чаша айрана и карачаевский хытчин,
далее мы отправимся вглубь Карачая к пос. Домбай, пересечем реку Кубань. Посетим один из древнейших христианских храмов IX-X в. Ведь христианство на Кавказе зародилось на 60 лет раньше чем на Руси, ещё при могущественном государстве Алан,
наш маршрут пройдет вдоль реки Теберда (Теберда,Теберда-голубая вода…. стихи Визбора), полюбуемся на великанов в белых папахах и зелёных ботинках, озера с кристальной водой, где отразятся Ваши молодые лица,
ужин и ночевка в комфортабельной гостинице.
26 октября.
утром отправимся к Чучхурскому водападу. Маршрут: поселок Домбай — правый берег реки Домбай-Ульген — Чучхурские водопады. Протяженность маршрута — 8 километров. При подъеме можно воспользоваться канатно-кресельной дорогой или подняться пешком,
пройдем по тропе через так называемый «лягушатник», где зимой учатся кататься начинающие горонолыжники. Вскоре окажемся среди величественных елей и пихт и выйдем к заветной поляне ЛИИ. На Русской поляне, которая находится в километре от поляны ЛИИ, полюбуемся на грандиозную панораму: хребет Мусса-Ачитара, массив Джугутурлучат, Домбай-Ульген,
дойдем до Чучхурских водопадов — подышим необычайно свежим воздухом,
на самом верху подъема открывается просто фантастический вид на долину ущелья Домбай-Ульгена и окрестных гор. Это станет достойной наградой самым упорным туристам, дошедшим до верха,
ужин и ночевка в комфортабельной гостинице.
27 октября.
отправляемся в одно из красивейших ущелий (иметь при себе паспорт) Домбая, к Алибекскому водопаду. Увидим разноцветие альпийских лугов на фоне ледника, стометровые ели и пихты, наполняющие наши легкие фитонцидами хвои,
Алибекский водопад зарядит Вас отрицательными частицами ионов и окрапит лицо капельками ледниковой воды! Маршрут к Алибекскому водопаду сравнительно легкий, поэтому подойдет даже для неподготовленного туриста,
первая часть пути проходит по грунтовой дороге до альплагеря «Алибек», её можно преодолеть на машине. Оставшаяся, самая живописная часть пути, проходит по горной тропе через альпийские луга,
с полян открывается панорама на окрестные вершины: слева от дороги возвышается красавица Белалакая, Пик Кап, с живописным водопадом на склоне, справа — массив вершины Семенов-Баши, впереди вершины Сулахат, Джаловчат и Пик Квадратный,
на последней поляне Узун-Тала, перед тропой к водопаду, открывается великолепный вид на вечные снега вершин Главного Кавказского Хребта — Эрцог, Джаловчат, Пик Алибекский. Прямо перед Вами открывается сверкающий панцирь Алибекского ледника.
Вскоре услышим гул падающей воды, а затем, сквозь листву, увидим и сам водопад. Это мощный белопенный поток, искрящийся множеством брызг. Алибекский водопад — один из самых больших в Домбае.
28 октября.
после завтрака собираем вещи, загружаем в автобус, а сами отправляемся в путь по канатной дороге. Полюбуемся с высоты 3000 м. над у. м. на вершины Кавказского хребта. Cделаем маленький перекус из национальных блюд (от 200 р.) и спускаемся к автобусу, чтобы отправиться в г. Кисловодск,
по дороге остановимся в Тебердинском заповеднике и посмотрим животный мир Северного Кавказа. Побываем в термальном комплексе «Жемчужный», где проведем час в бассейнах с лечебной водой, понежимся в сауне и хамаме, перекусим в кафе. Расслабленные и довольные едем в г. Кисловодск!
29 октября.
трансфер до аэропорта Минеральные воды и ж/д вокзала Кисловодска.
Важно знать:
Не требуется никакой специальной подготовки или снаряжения, просто:
будь готов гулять каждый день по 5-8км в горах,
увидеть величественные горы Кавказа, подпирающие своими вершинами небо,
испить из чистейшего горного ручья,
отдохнуть телом (да-да!), душой и разумом,
прекрасно провести время, получив тёплые воспоминания, которые будут греть зимой.
24 октября в 07:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер аэропорт Минеральных вод — Кисловодск и обратно
Транспорт Кисловодск — Домбай — Кисловодск
Проживание Кисловодск, Домбай в отелях по 2 чел
Завтраки
Входные билеты в заповедник
Термальные источники
Канатная дорога
Баня в один из дней
Палки для ходьбы, дождевик, сидушка
Профессиональный гид - проводник. Гарантия 100% безопасности и комфорта
Что не входит
Билеты до Кисловодска или Минеральных вод и обратно
Обеды и ужины, так как в Домбае огромное количество кафе на любой вкус
Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ставропольский край, Кисловодск, проспект Победы
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
В стоимость тура не включены билеты до Кисловодска и обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.