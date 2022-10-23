Вальс осени - Домбай (24-29 октября)

Приглашаем вас в тур по сказочному осеннему Домбаю

Приглашаем вас в тур по сказочному осеннему Домбаю.

Бархатный сезон в Жемчужине Кавказа — тёплый, красивый, романтичный и идеальный для пеших прогулок в горах.

Такое путешествие подойдёт каждому, кто любит гулять среди невероятной природы: гор, лесов, рек… Кто любит созидать, вдыхать чистейший воздух, наслаждаться миром вокруг.
Вальс осени - Домбай (24-29 октября)
Вальс осени - Домбай (24-29 октября)
Вальс осени - Домбай (24-29 октября)
Вальс осени - Домбай (24-29 октября)
Вальс осени - Домбай (24-29 октября)
Вальс осени - Домбай (24-29 октября)
Ближайшие даты:
24
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Перевал Кум-Баши
  • Христианский храм IX-X вв
  • Озеро Туманлы-кель
  • Чучхурский водопад
  • Поляна ЛИИ
  • Хребет Мусса-Ачитара
  • Слияние Птыша и Чучхура
  • Алибекский водопад
  • Альплагерь Алибек
  • Смотровая площадка на высоте 3000 над у. м. на вершине Кавказского хребта во главе с самой высокой вершиной западного Кавказа г. Домбай-ёльген
  • Тебердинский заповедник
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Описание

Что вас ждет

Тур в сказочный осенний Домбай, республика Карачаево-Черкесия.
Бархатный сезон в «жемчужине Кавказа» — тёплый, красивый, романтичный и идеальный для пеших прогулок в горах.
Такое путешествие подойдёт каждому, кто любит гулять среди невероятной природы: гор, лесов, рек… Кто любит созидать, вдыхать чистейший воздух, наслаждаться миром вокруг.

Программа:

  • 24 октября.
  • встреча и знакомство в г. Кисловодск(или Мин. воды), трансфер в отель,
  • прогулка по знаменитому парку Кисловодска,
  • вечерняя встреча (21:00) и обсуждение поездки в Домбай.
  • 25 октября.
  • выезжаем в красивейший Домбай,
  • на смотровой площадке перевала Кум-Баши увидим величественный Кавказский хребет во главе с Эльбрусом и именно там Вас ожидает утренний завтрак долгожителя — чаша айрана и карачаевский хытчин,
  • далее мы отправимся вглубь Карачая к пос. Домбай, пересечем реку Кубань. Посетим один из древнейших христианских храмов IX-X в. Ведь христианство на Кавказе зародилось на 60 лет раньше чем на Руси, ещё при могущественном государстве Алан,
  • наш маршрут пройдет вдоль реки Теберда (Теберда,Теберда-голубая вода…. стихи Визбора), полюбуемся на великанов в белых папахах и зелёных ботинках, озера с кристальной водой, где отразятся Ваши молодые лица,
  • ужин и ночевка в комфортабельной гостинице.
  • 26 октября.
  • утром отправимся к Чучхурскому водападу. Маршрут: поселок Домбай — правый берег реки Домбай-Ульген — Чучхурские водопады. Протяженность маршрута — 8 километров. При подъеме можно воспользоваться канатно-кресельной дорогой или подняться пешком,
  • пройдем по тропе через так называемый «лягушатник», где зимой учатся кататься начинающие горонолыжники. Вскоре окажемся среди величественных елей и пихт и выйдем к заветной поляне ЛИИ. На Русской поляне, которая находится в километре от поляны ЛИИ, полюбуемся на грандиозную панораму: хребет Мусса-Ачитара, массив Джугутурлучат, Домбай-Ульген,
  • дойдем до Чучхурских водопадов — подышим необычайно свежим воздухом,
  • на самом верху подъема открывается просто фантастический вид на долину ущелья Домбай-Ульгена и окрестных гор. Это станет достойной наградой самым упорным туристам, дошедшим до верха,
  • ужин и ночевка в комфортабельной гостинице.
  • 27 октября.
  • отправляемся в одно из красивейших ущелий (иметь при себе паспорт) Домбая, к Алибекскому водопаду. Увидим разноцветие альпийских лугов на фоне ледника, стометровые ели и пихты, наполняющие наши легкие фитонцидами хвои,
  • Алибекский водопад зарядит Вас отрицательными частицами ионов и окрапит лицо капельками ледниковой воды! Маршрут к Алибекскому водопаду сравнительно легкий, поэтому подойдет даже для неподготовленного туриста,
  • первая часть пути проходит по грунтовой дороге до альплагеря «Алибек», её можно преодолеть на машине. Оставшаяся, самая живописная часть пути, проходит по горной тропе через альпийские луга,
  • с полян открывается панорама на окрестные вершины: слева от дороги возвышается красавица Белалакая, Пик Кап, с живописным водопадом на склоне, справа — массив вершины Семенов-Баши, впереди вершины Сулахат, Джаловчат и Пик Квадратный,
  • на последней поляне Узун-Тала, перед тропой к водопаду, открывается великолепный вид на вечные снега вершин Главного Кавказского Хребта — Эрцог, Джаловчат, Пик Алибекский. Прямо перед Вами открывается сверкающий панцирь Алибекского ледника.
  • Вскоре услышим гул падающей воды, а затем, сквозь листву, увидим и сам водопад. Это мощный белопенный поток, искрящийся множеством брызг. Алибекский водопад — один из самых больших в Домбае.
  • 28 октября.
  • после завтрака собираем вещи, загружаем в автобус, а сами отправляемся в путь по канатной дороге. Полюбуемся с высоты 3000 м. над у. м. на вершины Кавказского хребта. Cделаем маленький перекус из национальных блюд (от 200 р.) и спускаемся к автобусу, чтобы отправиться в г. Кисловодск,
  • по дороге остановимся в Тебердинском заповеднике и посмотрим животный мир Северного Кавказа. Побываем в термальном комплексе «Жемчужный», где проведем час в бассейнах с лечебной водой, понежимся в сауне и хамаме, перекусим в кафе. Расслабленные и довольные едем в г. Кисловодск!
  • 29 октября.
  • трансфер до аэропорта Минеральные воды и ж/д вокзала Кисловодска.

Важно знать:

Не требуется никакой специальной подготовки или снаряжения, просто:

  • будь готов гулять каждый день по 5-8км в горах,
  • увидеть величественные горы Кавказа, подпирающие своими вершинами небо,
  • испить из чистейшего горного ручья,
  • отдохнуть телом (да-да!), душой и разумом,
  • прекрасно провести время, получив тёплые воспоминания, которые будут греть зимой.

24 октября в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт Минеральных вод — Кисловодск и обратно
  • Транспорт Кисловодск — Домбай — Кисловодск
  • Проживание Кисловодск, Домбай в отелях по 2 чел
  • Завтраки
  • Входные билеты в заповедник
  • Термальные источники
  • Канатная дорога
  • Баня в один из дней
  • Палки для ходьбы, дождевик, сидушка
  • Профессиональный гид - проводник. Гарантия 100% безопасности и комфорта
Что не входит
  • Билеты до Кисловодска или Минеральных вод и обратно
  • Обеды и ужины, так как в Домбае огромное количество кафе на любой вкус
  • Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ставропольский край, Кисловодск, проспект Победы
Завершение: Ставропольский край, Кисловодск, проспект Победы, 33а
Когда и сколько длится?
Когда: 24 октября в 07:00
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • В стоимость тура не включены билеты до Кисловодска и обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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