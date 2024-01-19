Выходные на Кавказе из Пятигорска

Групповой тур в Домбае
За два с половиной дня уикенда вам удастся насладиться городами Кавминвод, великолепными горными пейзажами и кавказским гостеприимством.
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Ближайшие даты:
19
янв
26
янв
2
фев
9
фев
16
фев
23
фев
1
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даты

Что вас ожидает:

  • Домбай
  • Высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген
  • Река Уллу - Муруджу
  • Кисловодск
  • Кисловодский Национальный парк
  • Главная Нарзанная галерея г. Кисловодск
  • Г. Кольцо
  • Рим-гора
  • Медовые водопады
  • Аликоновское ущелье

Описание

Проведи выходные на Кавказе! Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями. Именно это так важно сегодня! Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!

Заезд каждую пятницу с мая по ноябрь включительно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • 2 завтрака (кроме гостиницы «Южная»)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Встреча/проводы (индивидуальный трансфер)
Что не входит
  • Входные билеты
  • Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Заезд каждую пятницу с мая по ноябрь включительно
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в
  • Программе с таймингом.
  • Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана
  • Ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая
  • Информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер
  • Телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
  • Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
  • Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого
  • Факта.
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность
  • Автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна
  • Замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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