За два с половиной дня уикенда вам удастся насладиться городами Кавминвод, великолепными горными пейзажами и кавказским гостеприимством.
Ближайшие даты:
19
янв
янв
26
янв
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фев
23
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Домбай
- Высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген
- Река Уллу - Муруджу
- Кисловодск
- Кисловодский Национальный парк
- Главная Нарзанная галерея г. Кисловодск
- Г. Кольцо
- Рим-гора
- Медовые водопады
- Аликоновское ущелье
Описание
Проведи выходные на Кавказе! Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями. Именно это так важно сегодня! Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!
Заезд каждую пятницу с мая по ноябрь включительно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- 2 завтрака (кроме гостиницы «Южная»)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Встреча/проводы (индивидуальный трансфер)
- Что не входит
- Входные билеты
- Курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
- Место начала и завершения?
- Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Заезд каждую пятницу с мая по ноябрь включительноЭкскурсия длится около 2 дней 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в
- Программе с таймингом.
- Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана
- Ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая
- Информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер
- Телефона гида и мобильный телефон куратора тура!
- Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
- Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
- Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого
- Факта.
- Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность
- Автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна
- Замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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