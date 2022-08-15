Выходные на водах Кавказа

Город Ессентуки примет вас со всем своим южным гостеприимством и даст возможность насладиться размеренной жизнью курорта

5
3 отзыва
Город Ессентуки примет вас со всем своим южным гостеприимством и даст возможность насладиться размеренной жизнью курорта.

В программе тура посещение городов Кавказских Минеральных Вод (Железноводск, Пятигорск и Ессентуки) с их памятниками культуры и архитектуры, а также парками, каждый из которых по-своему привлекателен.
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Выходные на водах Кавказа
Ближайшие даты:
1
окт
14
окт
15
дек

Что вас ожидает 🤩

Полный релакс
Полный релакс
Отдохнем и расслабимся на термальных источниках, которые придадут сил и здоровья на весь год
Целебная минеральная вода
Целебная минеральная вода
Вы обязательно попробуете минеральную воду из местных источников, которые известны во всем мире за свои целебные свойства
Прекрасный Домбай
Прекрасный Домбай
Яркими впечатлениями разбавит экскурсионную часть поездка в Домбай — край заснеженных вершин

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Железноводску и Ессентукам

Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.

Групповой трансфер в 11:30.

Начнется день с посещения города-курорта Железноводск.

Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.

Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.

Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).

По дороге к Ессентукам, вы посетите Храмовый комплекс, где установлена самая высокая в России скульптура Иисуса Христа высотой 20 метров.

Кроме того, на территории комплекса находится православный храм апостолов Петра и Павла, часовни – Воскресения Христова, Успения Пресвятой Богородицы, Троицы Живоначальной и Илии Пророка, а также трапезная и церковная лавка.

Прибытие в отель Курортный 4*, Ессентуки, размещение в номерах выбранной категории после 14:00.

Обед (комплекс).

После небольшого отдыха, вас ждет пешеходная экскурсия по курорту.

Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

Посещение Цандеровского института механотерапии*, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.

Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 64!

Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие.

Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм.

Посещение Суворовских горячих источников за дополнительную плату(бронирование при покупке тура).

Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.

После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Термальная вода положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма, способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения.

Общими показаниями к наружному применению минеральных вод являются заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, женских половых органов, урологические и эндокринные заболевания, болезни обмена веществ.

Бальнеолечение используется при медицинской реабилитации больных после инфаркта миокарда, реконструктивных операций на коронарных и магистральных сосудах, клапанах сердца, операций на желудке, холецистэктомии и др.

Есть противопоказания, необходима консультация врача.

Экскурсия по Железноводску и ЕссентукамЭкскурсия по Железноводску и ЕссентукамЭкскурсия по Железноводску и ЕссентукамЭкскурсия по Железноводску и Ессентукам
2 день

Экскурсия в Домбай

Завтрак в отеле.

08:00 ориентировочное время отправления на экскурсию.

Сегодня вы отправитесь в горы Домбая - в незабываемую поездку к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта.

Это настоящий музей на лоне природы, с богатой флорой и фауной, многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире.

Потрясающе красивая панорама Кавказского Хребта с множеством высоченных вершин и огромных вечных ледников в обрамлении реликтовых пихтовых лесов поразит вас раз и навсегда.

Прибытие на курорт. Четыре очереди кресельной канатной дороги поднимут вас на высоту 3002 метра над уровнем моря (доплата 1600 рублей), откуда открывается захватывающая дух панорама заснеженных вершин, сверкающих на солнце ледников, бурных, стремительных рек и звенящих водопадов.

Здесь же, вы сможете увидеть одно из самых уникальных строений в поселке Домбай - гостиницу "Тарелка", которую финские архитекторы подарили правительству России в знак дружбы в 1969 году.

Эта конструкция, не имеющая аналогов в своем роде, считается памятником архитектуры 20 века, и ее копия хранится в музее в Дюссельдорфе.

Обед с блюдами национальной кухни самостоятельно – вы сможете попробовать настоящие карачаевские хичины, форель, приготовленную на мангале и, конечно, шашлык; выпить стакан прохладного айрана или чашечку горного травяного чая.

Вы также посетите местный рынок, где продаются вещи ручной работы: шали, паутинки, тапочки, шарфы, шапки, варежки, а также различные травяные сборы, варенье и горный мед.

На обратном пути Вас ждет остановка в Тебердинском заповеднике, на берегу реки Уллу-Муруджу.

Вода в реке столь чиста и прозрачна, что из нее можно пить воду.

Далее вы также остановитесь на купание в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа» (доп. плата).

Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками.

Вода в бассейнах от + 25 до +41 градусов.

На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе.

В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.

Возвращение в г. Ессентуки вечером.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия в ДомбайЭкскурсия в ДомбайЭкскурсия в ДомбайЭкскурсия в Домбай
3 день

Экскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропорт

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Отправление на экскурсию по г. Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.

Среди выдающихся личностей, посетивших курорт, можно назвать Л. Н. Толстого, С. Есенина, А. С. Пушкина…

Но, конечно, самой знаковой фигурой для Пятигорска стал великий русский поэт Михаил Лермонтов.

С его пребыванием в городе связано много мест.

Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (домик Лермонтова), который остался неизменным с 19 века, и место трагической дуэли поэта, где установлен памятник – одна из главных достопримечательностей города.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха и туристов, и местных жителей.

Парк был спроектирован братьями Джузеппе и Джованни Бернардацци, как и многие другие архитектурные сооружения города.

У самого входа в парк вы встретитесь с героем романа Ильфа и Петрова – Кисой Воробьяниновым.

Он как будто только что вышел со страниц произведения: его статуя стоит с поникшей головой перед перевернутой шляпой, прося милостыню у прохожих.

Здесь же, в парке, находится знаменитая скульптура Орла – визитная карточка как самого Пятигорска, так и всех КМВ.

Обед.

Продолжение экскурсии.

Вы также подниметесь к Эоловой Арфе, откуда открывается великолепный вид на город и Кавказский хребет.

Также гид проводит вас к знаменитому подземному озеру Провал.

Совсем неподалеку находятся «Бесстыжие ванны» - в них набирается теплая вода из источника в стене, поэтому нередко здесь можно увидеть купающихся, желающих оздоровиться.

При ясной погоде мы также предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (доплата от 400 руб/чел), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.

Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные воды к вечерним рейсам после 19:00.

Экскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропортЭкскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Курортный 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель/размещениеместо в двухместном номереОдноместное размещение

Дополнительное место

ребенок или взрослый

Дополнительная ночь

Цена за двухместный номер

стандарт

21500

27000

-

4400

Комфорт

25000

34500

19000

5000

Варианты проживания

Отель «Курортный»

2 ночи

Отель «Курортный» с террасой расположен в городе Ессентуки. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлен рабочий стол и сейф. Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В отеле «Курортный» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

К услугам гостей бар и бизнес-зона.

До Кисловодска — 23 км, а до Пятигорска — 20 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 27 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Это любимая часть города Ессентуки среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер: аэропорт – гостиница – аэропорт
  • Размещение 2 ночи в номере выбранной категории c завтраком
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки в отеле, 1 обед комплекс, 1 обед национальной кухни)
  • Обзорные экскурсии с местным гидом:ЖелезноводскЕссентукиПятигорскэкскурсия и входной билет в Музей Лермонтовазал механотерапии
  • Железноводск
  • Ессентуки
  • Пятигорск
  • Экскурсия и входной билет в Музей Лермонтова
  • Зал механотерапии
  • Экосборы
  • Трансфер до термального комплекса "Жемчужины Кавказа" и обратно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Заказ дополнительных экскурсий
  • Поездка на Суворовские термальные источники – 850 рублей + входной билет:взрослый — 450 рублейдети с 4 до 12 лет — 250 рулей.
  • Взрослый — 450 рублей
  • Дети с 4 до 12 лет — 250 рулей.
  • Входной билеты в комплекс "Жемчужина Кавказа" – 350 рублей
  • Подъем по канатной дороге Домбай – 1 600 рублей
  • Подъем по канатной дороге на г. Машук – 400 рублей
  • Курортный сбор – 50 руб. /чел. в сутки, оплачивается в отеле по прибытию
Место начала и завершения?
г. Нальчик
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер в туре?

Встреча:

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды до 11:00.

11:30 - встреча группы с местным гидом на выходе из зала прилета с табличкой.

Проводы:

В день выезда групповой трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды к вечерним рейсам после 19:00.

  • Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
15 авг 2022
Все супер! Ни одного вопроса без ответа, решение максимально оперативное.
Л
9 авг 2022
Потрясающая поездка! Море впечатлений от красоты городов и природы! Отличная организация и прекрасный гид Амина! Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
2 авг 2022
Очень хорошая организация тура, всё продумано. В беде не бросают)

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