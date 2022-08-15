Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.
Групповой трансфер в 11:30.
Начнется день с посещения города-курорта Железноводск.
Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.
Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.
Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).
По дороге к Ессентукам, вы посетите Храмовый комплекс, где установлена самая высокая в России скульптура Иисуса Христа высотой 20 метров.
Кроме того, на территории комплекса находится православный храм апостолов Петра и Павла, часовни – Воскресения Христова, Успения Пресвятой Богородицы, Троицы Живоначальной и Илии Пророка, а также трапезная и церковная лавка.
Прибытие в отель Курортный 4*, Ессентуки, размещение в номерах выбранной категории после 14:00.
Обед (комплекс).
После небольшого отдыха, вас ждет пешеходная экскурсия по курорту.
Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Посещение Цандеровского института механотерапии*, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 64!
Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие.
Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм.
Посещение Суворовских горячих источников за дополнительную плату(бронирование при покупке тура).
Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.
После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Термальная вода положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма, способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения.
Общими показаниями к наружному применению минеральных вод являются заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, женских половых органов, урологические и эндокринные заболевания, болезни обмена веществ.
Бальнеолечение используется при медицинской реабилитации больных после инфаркта миокарда, реконструктивных операций на коронарных и магистральных сосудах, клапанах сердца, операций на желудке, холецистэктомии и др.
Есть противопоказания, необходима консультация врача.
Завтрак в отеле.
08:00 ориентировочное время отправления на экскурсию.
Сегодня вы отправитесь в горы Домбая - в незабываемую поездку к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта.
Это настоящий музей на лоне природы, с богатой флорой и фауной, многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире.
Потрясающе красивая панорама Кавказского Хребта с множеством высоченных вершин и огромных вечных ледников в обрамлении реликтовых пихтовых лесов поразит вас раз и навсегда.
Прибытие на курорт. Четыре очереди кресельной канатной дороги поднимут вас на высоту 3002 метра над уровнем моря (доплата 1600 рублей), откуда открывается захватывающая дух панорама заснеженных вершин, сверкающих на солнце ледников, бурных, стремительных рек и звенящих водопадов.
Здесь же, вы сможете увидеть одно из самых уникальных строений в поселке Домбай - гостиницу "Тарелка", которую финские архитекторы подарили правительству России в знак дружбы в 1969 году.
Эта конструкция, не имеющая аналогов в своем роде, считается памятником архитектуры 20 века, и ее копия хранится в музее в Дюссельдорфе.
Обед с блюдами национальной кухни самостоятельно – вы сможете попробовать настоящие карачаевские хичины, форель, приготовленную на мангале и, конечно, шашлык; выпить стакан прохладного айрана или чашечку горного травяного чая.
Вы также посетите местный рынок, где продаются вещи ручной работы: шали, паутинки, тапочки, шарфы, шапки, варежки, а также различные травяные сборы, варенье и горный мед.
На обратном пути Вас ждет остановка в Тебердинском заповеднике, на берегу реки Уллу-Муруджу.
Вода в реке столь чиста и прозрачна, что из нее можно пить воду.
Далее вы также остановитесь на купание в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа» (доп. плата).
Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками.
Вода в бассейнах от + 25 до +41 градусов.
На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе.
В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.
Возвращение в г. Ессентуки вечером.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Отправление на экскурсию по г. Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.
Среди выдающихся личностей, посетивших курорт, можно назвать Л. Н. Толстого, С. Есенина, А. С. Пушкина…
Но, конечно, самой знаковой фигурой для Пятигорска стал великий русский поэт Михаил Лермонтов.
С его пребыванием в городе связано много мест.
Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (домик Лермонтова), который остался неизменным с 19 века, и место трагической дуэли поэта, где установлен памятник – одна из главных достопримечательностей города.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха и туристов, и местных жителей.
Парк был спроектирован братьями Джузеппе и Джованни Бернардацци, как и многие другие архитектурные сооружения города.
У самого входа в парк вы встретитесь с героем романа Ильфа и Петрова – Кисой Воробьяниновым.
Он как будто только что вышел со страниц произведения: его статуя стоит с поникшей головой перед перевернутой шляпой, прося милостыню у прохожих.
Здесь же, в парке, находится знаменитая скульптура Орла – визитная карточка как самого Пятигорска, так и всех КМВ.
Обед.
Продолжение экскурсии.
Вы также подниметесь к Эоловой Арфе, откуда открывается великолепный вид на город и Кавказский хребет.
Также гид проводит вас к знаменитому подземному озеру Провал.
Совсем неподалеку находятся «Бесстыжие ванны» - в них набирается теплая вода из источника в стене, поэтому нередко здесь можно увидеть купающихся, желающих оздоровиться.
При ясной погоде мы также предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (доплата от 400 руб/чел), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные воды к вечерним рейсам после 19:00.
Тур предусматривает проживание в отеле Курортный 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель/размещение
|место в двухместном номере
|Одноместное размещение
Дополнительное место
ребенок или взрослый
Дополнительная ночь
Цена за двухместный номер
|стандарт
21500
27000
-
4400
|Комфорт
25000
34500
19000
5000
Отель «Курортный» с террасой расположен в городе Ессентуки. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлен рабочий стол и сейф. Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В отеле «Курортный» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
К услугам гостей бар и бизнес-зона.
До Кисловодска — 23 км, а до Пятигорска — 20 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 27 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Это любимая часть города Ессентуки среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Встреча:
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды до 11:00.
11:30 - встреча группы с местным гидом на выходе из зала прилета с табличкой.
Проводы:
В день выезда групповой трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды к вечерним рейсам после 19:00.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.