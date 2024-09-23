На Рождество – экскурсии в Дубне

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Дубне, цены от 5 740 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
На машине
41 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Погрузитесь в мир науки и истории в Дубне. Узнайте о знаменитых ученых, посетите уникальные памятники и исследуйте современные достижения наукограда
Начало: У ж/д-вокзала «Большая Волга»
1 ноя в 08:30
4 ноя в 08:00
6 700 за всё до 3 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
41 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
Завтра в 19:30
12 окт в 08:30
5 740 за всё до 10 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
На машине
6 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в историю и науку, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о физиках, старинных особняках и уникальном заказнике журавлей
4 ноя в 09:30
5 ноя в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    23 сентября 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Юлия прекрасно знает свой город, его историю и любит его. Нашей семье очень понравился этот город, с удовольствием ещё вернемся
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    сюда! Юля нам тоже очень понравилась, и нашей 9летней дочери тоже, ребусы, шарады, кроссворды, мини опыты- все это было с собой у нашего гида, мы сами с удовольствием участвовали в процессе)) Юлию рекомендую, ответит на все ваши вопросы и даст много информации по самому городу.

  • И
    Инна
    9 сентября 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Юлия прекрасный гид, влюбленный в свой город. Рекомендуем!!!
  • М
    Марина
    27 августа 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Очень понравилась экскурсия! Не только сама экскурсия, но и отношение гида, Юлия тщательно подготовилась, принесла интересные фото, даполняющие рассказ (например,
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    мы смотрели огромный памятник Ленину, а напротив раньше возвышался памятник Сталину, потом его снесли - и можно только на фото увидеть, что это было). Много интересных историй, примеров, очень отличается от "заунывных" групповых экскурсий, на которых все мы бывали в детстве. Кстати, если у вас есть дети, выбирайте эту экскурсию - Юля загадывает интересные вопросы, связанные с темой и задания с юмором. Много успели увидеть, удалось проникнуться духом наукограда, его историей, ещё раз прикоснуться с непростой истории нашей страны, есть о чем подумать. Экскурсия запомнится надолго. Причём я приехала на день раньше, и уже обошла сама весь центр - но на экскурсии много нового узнала и увидела, то, что сам никогда не поймёшь и не найдёшь, если только не сидеть специально неделями, выискивая информацию. Юля сама родилась в Дубне, отлично знает город, его мифы, легенды, символы и реальность. Большое удовольствие в небольшом городе. Спасибо Юле и этой площадке за такой глубокий опыт.

    Очень понравилась экскурсия! Не только сама экскурсия, но и отношение гида, Юлия тщательно подготовилась, принесла интересныеОчень понравилась экскурсия! Не только сама экскурсия, но и отношение гида, Юлия тщательно подготовилась, принесла интересныеОчень понравилась экскурсия! Не только сама экскурсия, но и отношение гида, Юлия тщательно подготовилась, принесла интересныеОчень понравилась экскурсия! Не только сама экскурсия, но и отношение гида, Юлия тщательно подготовилась, принесла интересныеОчень понравилась экскурсия! Не только сама экскурсия, но и отношение гида, Юлия тщательно подготовилась, принесла интересные
  • М
    Мария
    12 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Побывали 12 августа на экскурсии в Дубне. Экскурсовод Мария нас встретила на вокзале Большая Волга и начала свой увлекательный рассказ
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    и 2,5 часа пролетели на одном дыхание! Узнали много интересных фактов о наукограде, как живут местные жители, какими достопримечательностями гордится город. Мария, эрудированный и увлечённый гид, делится знаниями легко и ненавязчиво, а так же внимательна и с большой заботой относится к гостям города. Всем рекомендую Марию, если соберётесь посетить Дубну!

  • Ю
    Юлия
    9 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
    Прекрасная экскурсия и очень замечательная Мария
  • С
    Сергей
    6 августа 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Сам на экскурсии не был (я живу в Дубне), но гостям очень понравилось. Я сам бы не смог провести профессиональную экскурсию по нашему городу. А так у гостей полный восторг.
  • Н
    Николай
    20 июня 2024
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Большое спасибо Марии за очень интересную и содержательную экскурсию. Смогла открыть для нас свой родной любимый город Дубна. Показала много
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    интересных точек города, увлекла нас историей появления этого удивительного поселения. Вторая чудесная точка экскурсии - город башмачников Талдом, где также прогулка по городу сопровождалась замечательным рассказом. Большое спасибо!

  • И
    Игорь
    12 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
  • В
    Валерия
    6 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «На Рождество»

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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дубне в октябре 2024
Сейчас в Дубне в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 740 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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