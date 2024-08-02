Все – экскурсии в Дубне

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Дубне, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
34 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Погрузитесь в атмосферу Дубны, крупнейшего центра ядерных исследований. Прогулка по набережной, мозаика, стрит-арт и памятники ждут вас
Начало: Ул. Строителей
14 авг в 08:00
15 авг в 08:30
5 340 за всё до 10 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
На машине
37 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Погрузитесь в мир науки и истории в Дубне. Узнайте о знаменитых ученых, посетите уникальные памятники и исследуйте современные достижения наукограда
Начало: У ж/д-вокзала «Большая Волга»
11 авг в 08:30
12 авг в 08:00
6 700 за всё до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
На машине
6 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Погрузитесь в историю и науку, посетив Дубну и Талдом. Узнайте о физиках, старинных особняках и уникальном заказнике журавлей
12 авг в 09:30
30 авг в 09:30
8 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    У нас была небольшая группа из 3 человек, в т. ч. 2 подростка. Юлии удалось так организовать экскурсию, что дети
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    не скучали, участвовали в подготовленных шарадах и экспериментах. Юлия дала ценные советы, куда следует сходить в городе. Нам всё очень понравилось. Обязательно вернемся в Дубну, чтоб продолжить знакомство.

  • А
    Анастасия
    16 июля 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Отличная экскурсия, интересная подача материала. Гид прислушивается к пожеланием туристов и даёт интересные, правильные ответы.
  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Хочу выразить огромную благодарность Юлии за интересную экскурсию, было приятно, легко, познавательно, ей удалось влюбить нас в чудесный город. А главное, огромное спасибо за клиентоориентированность, нам это было очень ценно!!!!
  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Экскурсия по содержанию и формату прекрасна: есть возможность много посмотреть, при этом не устаешь. Мария много и интересно рассказывает для разных по возрасту и интересов слушателей. Рекомендуем и Дубну и такой формат для посещения!
  • О
    Ольга
    11 июня 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Мне понравилось) мы катались на моей машине, поэтому немного переживала, что будет тяжело и рулить и воспринимать экскурсию, но нет)
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    Мария очень тактично помогает и заранее подсказывает, куда ехать) а ещё грамотный экскурсовод, явно знает намного больше, чем входит в экскурсию) на память подарила подписанную открытку, прям милота) Дубна - приятный, чистый, тихий город, очень понравилась плотина и маяк, хотя к нему ездила сама)

  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Огромное спасибо Марии за путешествие по её родному городу. Удивительный город, чудесная природа. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
  2. Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
  3. Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Какие места ещё посмотреть в Дубне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Памятник Ленину
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дубне в августе 2024
Сейчас в Дубне в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 5 340 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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