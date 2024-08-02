читать дальше Мария очень тактично помогает и заранее подсказывает, куда ехать) а ещё грамотный экскурсовод, явно знает намного больше, чем входит в экскурсию) на память подарила подписанную открытку, прям милота) Дубна - приятный, чистый, тихий город, очень понравилась плотина и маяк, хотя к нему ездила сама)

Мне понравилось) мы катались на моей машине, поэтому немного переживала, что будет тяжело и рулить и воспринимать экскурсию, но нет)