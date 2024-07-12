10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДжиппинг к Аракульским Шиханам и Большим Аллакам: природные чудеса Урала
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
27 авг в 08:00
29 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая пешая экскурсия: озеро Шарташ и «Каменные палатки»
Начало: Вход в Шарташский лесопарк с ул. Высоцкого
Расписание: По вторникам и четвергам в 13:00
22 авг в 13:00
27 авг в 13:00
1 500₽ за человека
3 часа
Аудиогид
Природный парк «Оленьи ручьи»: аудиоэкскурсия в приложении (без билетов)
Начало: Станционная улица, 1
Расписание: Ежедневно, в удобное время
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина12 июля 2024Очень приятная экскурсия по лесному парку и озеру. Гид Екатерина отличный собеседник, экскурсия получилась не только интересной, но и душевной,
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Экскурсии и походы в горы»
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