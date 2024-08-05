7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Полюбуйтесь уральскими пейзажами и узнайте легенды Азов-горы. Поднимитесь на вершины, посетите Синюшкин колодец и уникальные музеи
11 авг в 09:00
15 авг в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
14 300₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: В месте вашего проживания
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 августа 2024Ездили к Азов-горе всей семьёй, с заездом в Северскую Домну. Очень интересный маршрут, узнали много нового. Елена - хороший рассказчик
- ЕЕлена21 июля 2024Интересное место, точно стоит посетить! Елена - отличный гид и интересный рассказчик! Кроме темы экскурсии, Елена знает где можно купить очень
- ООльга17 июля 2024Были на экскурсии с дочкой. Нам очень понравилось. Наш гид- Ольга- прекрасный рассказчик, все время поддерживала нас и верила в
- ЮЮлия16 июля 2024Очень понравилась экскурсия и гид! Прекрасно проведенный день
- ИИрина13 июля 2024Все было здорово, Ксения отличный гид!!! Нагулялись, насмотрелись, волшебно!!!! Виды умопомрачительные, забыл, что устал…
- УУльяна10 июля 2024Нашим гидом был Юрий😂 До этого с ним ездили на Марс, уже были знакомы, и экскурсия прошла отлично! Было тяжело подниматься, но
- ЕЕкатерина11 мая 2024суперский маршрут, чтобы познакомиться с уральскими горами! подходит и детям (9 лет, восторг), и тем, кто не имеет хорошего опыта
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Однодневные»
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