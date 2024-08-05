Однодневные – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Екатеринбурге, цены от 13 340 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Полюбуйтесь уральскими пейзажами и узнайте легенды Азов-горы. Поднимитесь на вершины, посетите Синюшкин колодец и уникальные музеи
11 авг в 09:00
15 авг в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
На машине
26 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
14 300 за всё до 4 чел.
Стражи Азов-горы
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: В месте вашего проживания
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 августа 2024
    Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
    Ездили к Азов-горе всей семьёй, с заездом в Северскую Домну. Очень интересный маршрут, узнали много нового. Елена - хороший рассказчик
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    и терпеливый гид, ей удалось заинтересовать даже нашего недовольного длинной пешей прогулкой восьмилетнего сына. Узнали о местных производствах, минералах, растениях, ягодах, и даже насобирали лисичек по дороге). Очень понравился формат экскурсии - для одной семьи из 4 человек очень комфортно.

    Ездили к Азов-горе всей семьёй, с заездом в Северскую Домну. Очень интересный маршрут, узнали много новогоЕздили к Азов-горе всей семьёй, с заездом в Северскую Домну. Очень интересный маршрут, узнали много новогоЕздили к Азов-горе всей семьёй, с заездом в Северскую Домну. Очень интересный маршрут, узнали много новогоЕздили к Азов-горе всей семьёй, с заездом в Северскую Домну. Очень интересный маршрут, узнали много нового
  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
    Интересное место, точно стоит посетить! Елена - отличный гид и интересный рассказчик! Кроме темы экскурсии, Елена знает где можно купить очень
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    вкусных пирожков👍 Чуткая, внимательная, отзывчивая, заботливая, ответила на все вопросы, с которыми мы приставали в течение дня. Благодарим за прекрасный день 🙏

  • О
    Ольга
    17 июля 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Были на экскурсии с дочкой. Нам очень понравилось. Наш гид- Ольга- прекрасный рассказчик, все время поддерживала нас и верила в
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    наши силы 😆😆😆Отдельная благодарность за красивые локации и фото. Виды очень красивые, мощь гор заражает и закаляет ☺️ Будьте готовы к хорошей проверке на физическую выносливость и целеустремленность 🤩💪🏼💪🏼

  • Ю
    Юлия
    16 июля 2024
    Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
    Очень понравилась экскурсия и гид! Прекрасно проведенный день
  • И
    Ирина
    13 июля 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Все было здорово, Ксения отличный гид!!! Нагулялись, насмотрелись, волшебно!!!! Виды умопомрачительные, забыл, что устал…
  • У
    Ульяна
    10 июля 2024
    Аракуль: путешествие к шихану и озеру
    Нашим гидом был Юрий😂 До этого с ним ездили на Марс, уже были знакомы, и экскурсия прошла отлично! Было тяжело подниматься, но
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    ради таких видов и красивых фото, это того стоит! Невероятно красиво! Так же Юрий нам сделал красивые фото и видео! Незабываемая экскурсия!

    Нашим гидом был Юрий😂Нашим гидом был Юрий😂Нашим гидом был Юрий😂
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Стражи Азов-горы
    суперский маршрут, чтобы познакомиться с уральскими горами! подходит и детям (9 лет, восторг), и тем, кто не имеет хорошего опыта
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    походов. есть и сказочные элементы, и просто очень красиво! Елена много знает и про горнодобывающее прошлое, и про историю этих мест, для нас топонимы из сказок Бажова превратились в реальные места, за что огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
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  3. Стражи Азов-горы
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  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ельцин Центр
  6. Ганина яма
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Дом Ипатьева
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 13 340 до 14 300. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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