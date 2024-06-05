🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 17 отзывов Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд Начало: У вашего отеля 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 27 отзывов Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск» Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 25 отзывов Индивидуальная экскурсия по Режевскому округу: природа и история Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 75 отзывов Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи» Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 22 отзыва Джиппинг к Аракульским Шиханам и Большим Аллакам: природные чудеса Урала Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7.5 часов 17 отзывов Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами Начало: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 19 отзывов Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас Начало: Возле Цирка 12 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры Совершить треккинг к могучим скалам, прикоснуться к их тайнам и оценить панорамы Среднего Урала Начало: В поселке Верх-Нейвинск 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала Начало: В районе станции метро площадь 1905 года 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 16 отзывов Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 10 отзывов Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза Увидеть забытые памятники промышленного Екатеринбурга и узнать, как в Шабровском добывали тальк Начало: По Вашему выбору 5 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 13 отзывов Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами Начало: У вашего отеля 16 600 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории Начало: У вашего отеля 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом Начало: В районе метро «Уралмаш» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Из Екатеринбурга - к горе Сугомак Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 1 отзыв Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых 14 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Дары природы: экскурсия в сердце Урала за деликатесами из дикоросов Изучить древние мегалиты, начать разбираться в растениях и попробовать напиток бессмертия 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Мегалит-парк «Исеть»: путешествие в сердце Урала Изучить дольмены в сказочном лесу, услышать удивительные истории и научиться полезным практикам Начало: В горнолыжном парке «Исеть» 9 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Стражи Азов-горы Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну Начало: в месте вашего проживания 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей Начало: Недалеко от станции метро Геологическая 11 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов Начало: В центре города 13 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Весь Екатеринбург за один день Начало: По согласованию Расписание: По договоренности 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов «По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам Начало: Метро 1905 года, возможно по согласованию Расписание: В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев) 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Путешествие по сакральным местам Азов горы: духовное пробуждение Погрузитесь в магию Уральских гор, открывая секреты «Золотого Полоза» и Хранителей Вечности в индивидуальной экскурсии Начало: Город Полевской ул Володарского дом 72 автостанция 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры Уехать на день из Екатеринбурга, чтобы найти контакт с природой Начало: Около Цирка, метро Геологическая 13 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды? Начало: По договорённости с гидом 9 600 ₽ за всё до 10 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов На гору Шунут - на внедорожнике Доехать до вершины скального хребта и пройти туристическими тропами к святому источнику от 25 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Столица Железного царства: из Екатеринбурга - в Нижний Тагил О городе металлургов, машиностроения и природных красот - от основания до наших дней Начало: По вашему адресу в Екатеринбурге 14 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 9 часов Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму Большое путешествие по самым загадочным местам на Урале от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму Собрать все главные места и истории города в одной поездке 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов В старинное уральское село Мариинск Отправиться в живописные места и узнать о том, как здесь добывали уголь для демидовских заводов Начало: У вашего отеля 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса Отправиться из Екатеринбурга к лазурным водам и местному Стоунхенджу из 14 глыб-исполинов Начало: В районе цирка 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии Начало: в центре города 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом Мы заберём вас и отвезём. Куда? Узнаете в день экскурсии. А раньше ни-ни, даже не намекнём Начало: По договорённости 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Каменский район - к красотам уральской земли Полюбоваться природой края, побывать в памятных местах, узнать об известных личностях и их подвигах Начало: в районе Театра эстрады 16 000 ₽ за всё до 7 чел.