2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
Завтра в 15:00
7 авг в 15:00
900₽ за человека
2 часа
Групповая
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
670₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
8 авг в 11:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гибель последних Романовых - расследование длиною в век
Погрузитесь в историю России с экскурсией, которая ведет по следам последних дней Романовых в Екатеринбурге
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина16 июля 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно ю. Будем рекомендовать данную экскурсию.
- LLiliya14 июля 2024Заказывали индивидуальную пешую экскурсию по Екатеринбургу. Для первого знакомства с городом - это самый идеальный вариант. Приятная, тактичная девушка Татьяна
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Популярные экскурсии»
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