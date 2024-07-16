Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Екатеринбурге, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешая
496 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
Завтра в 15:00
7 авг в 15:00
900 за человека
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Пешая
160 отзывов
2 часа
Групповая
Пешком по Екатеринбургу - с гидом
Начало: Ул. 8 марта, 13
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
670 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Пешая
141 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Проспект Ленина, д. 28 (Исторический сквер)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
8 авг в 11:00
4 000 за всё до 4 чел.
Гибель последних Романовых - расследование длиною в век
На машине
58 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гибель последних Романовых - расследование длиною в век
Погрузитесь в историю России с экскурсией, которая ведет по следам последних дней Романовых в Екатеринбурге
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    16 июля 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно ю. Будем рекомендовать данную экскурсию.
  • L
    Liliya
    14 июля 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
    Заказывали индивидуальную пешую экскурсию по Екатеринбургу. Для первого знакомства с городом - это самый идеальный вариант. Приятная, тактичная девушка Татьяна
    читать дальше

    замечательно провела экскурсию, отвечала на вопросы, давала рекомендации по тем моментам, которые нас интересовали. Спасибо! Прекрасно провели время в уральской столице, это и ваша заслуга, в том числе!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
  2. Пешком по Екатеринбургу - с гидом
  3. Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
  4. Гибель последних Романовых - расследование длиною в век
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ельцин Центр
  6. Набережная
  7. Ганина яма
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Дом Ипатьева
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 670 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 855 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 855 ⭐ отзывов, цены от 670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам