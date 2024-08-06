8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Урала, о которых вы даже не подозревали
Изучаем Среднеуральск, посёлок Исеть и скалы Петра Гронского или Чёртово городище
Начало: В посёлке Исеть
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Неизведанный Екатеринбург
Пройти по необычной улице Электродепо и раскрыть город с новой стороны на групповой экскурсии
Начало: У остановки Ватутина
9 авг в 18:00
10 авг в 11:00
700665₽ за человека
скидка
5%
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
Раскрыть секреты мастерства, написать картину и получить новые впечатления на лайте (мини-группа)
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
15001 425₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Шарташские были
Погулять по каменным палаткам, заглянуть в традиционную кузню и палеопарк с пещерным львом
Начало: У входа в парк «Каменные палатки»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 16:00
12 авг в 16:00
13 авг в 16:00
1 100₽ за человека
скидка
15%
30 минут
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в Екатеринбурге для родителей малышей
Прогуляться с коляской по удобным уголкам города и получить классные снимки
Начало: На улице Горького
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
47504 038₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
Фотопрогулка «Под колёсами любви»
Пламенные истории любви и ваши фото в ретрообразах со старинными подлинными аксессуарами
Начало: У оперного театра
9 авг в 17:30
11 авг в 16:30
6 500₽ за человека
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