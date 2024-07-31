2 часа
Водная прогулка
Лучший выборЯхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Приглашаем на увлекательную экскурсию на яхте по Верх-Исетскому пруду. Узнайте историю Екатеринбурга, насладитесь видами Уральских гор и островов
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Урала, о которых вы даже не подозревали
Изучаем Среднеуральск, посёлок Исеть и скалы Петра Гронского или Чёртово городище
Начало: В посёлке Исеть
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Шарташские были
Погулять по каменным палаткам, заглянуть в традиционную кузню и палеопарк с пещерным львом
Начало: У входа в парк «Каменные палатки»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 16:00
12 авг в 16:00
13 авг в 16:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья31 июля 2024Увидеть город с воды — совсем другое чувство. Конечно индустриальное начало города всем известно, но увидеть запруду своими глазами и почувствовать
- ллюдмила31 июля 2024Экскурсия на яхте прошла замечательно! Спасибо Сергею за интересный рассказ об истории города, и о возникновении Верх-Исетского пруда. Два часа пролетели незаметно. Под парусом раньше не приходилось ходить, очень понравилось! Очень рекомендуем эту экскурсию!
- ООксана24 июля 2024Приезжали семьёй в Екатеринбург. Выбрали экскурсию на яхте. Очень круто! Многое узнали об Екатеринбурге. Спасибо Сергею за экскурсию! Рекомендую👍
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «За городом и природа»
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