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как много она изменила в этом регионе — безумно интересно. Кроме того прогулка с Сергеем очень уютная, а в летние дни еще и освежающая. Можно не только спрашивать его об истории района и города, но и еще всяческие интересные яхтенные термины и приемы. Были с дочерью-подростком и обеим очень понравилась прогулка ⛵️ Спасибо Сергей 🩵