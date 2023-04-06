1-дневный сплав по Чусовой

Экскурсия по реке Чусовой на каркасно-надувных байдарках из Екатеринбурга

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
1-дневный сплав по Чусовой
1-дневный сплав по Чусовой
1-дневный сплав по Чусовой
1-дневный сплав по Чусовой
1-дневный сплав по Чусовой
1-дневный сплав по Чусовой
1-дневный сплав по Чусовой
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

  • Старинное село Слобода прибрежные скалы-бойцы: Слободской
  • Георгиевский
  • Часовой
  • Бобинский
  • Долматихинский
  • Левинский
  • Каменский
  • Шайтан подвесной "Аннушкин" мост деревня Каменка места и декорации к съемкам художественных фильмов:"Угрюм-река"
  • 1968 г.
  • "Демидовы"
  • 1983 г.
  • "Семен Дежнев"
  • 1984 г.
  • "Золото"
  • 2012 г.
  • "Угрюм-река"
  • 2021 г. Нижнее Село
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсионно-познавательный тематический сплав по реке Чусовой -"По пути Железных караванов" на каркасно-надувных байдарках Хатанга Expedition-2 и Sport-3, в котором Вы увидите красоту уральской природы, познакомитесь с историей реки, веками служившей единственной артерией, связующей промышленный Урал и Центральную Россию, своими глазами увидите грозные и величественные прибрежные скалы-бойцы, получите множество незабываемых эмоций и отличных фотографий на память.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1. Проезд из Екатеринбурга или Первоуральска до места начала сплава и обратно.
  • 2. Полный комплект снаряжения для сплава: 2х- или 3х-местная каркасно-надувная байдарка Хатанга, весла, брызгозащитная юбка, спасжилет, гермобаул для личных вещей (один на байдарку). Ремнабор.
  • 3. Полноценное питание.
  • 4. Сопровождение профессиональным гидом на всем маршруте.
  • 5. Все фото- и видео-материалы со сплава
Что не входит
  • 1. Проезд до места встречи в городах Екатеринбург или Первоуральск Свердловской области.
  • 2. Одежда для сплава и средства личной гигиены.
  • 3. Средства от комаров и клещей.
  • 4. Любые изменения программы
Место начала и завершения?
Екатеринбург, пл. Субботников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Чусовая - река спокойная и безопасная сплав по ней не требует от участников какой либо специальной подготовки.
  • Мы обеспечиваем участником всем необходимым для безопасного и комфортного пребывания на воде и на берегу. Необходимо иметь лишь походную одежду, резиновые сапоги или резиновые тапочки-сланцы (в зависимости от температуры воды), головной убор, солнцезащитные очки. и средства защиты от комаров и клещей.
  • Страховка не входит в стоимость и оформляется самостоятельно по желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Выездные
На выходные
На весь день
По области
По уралу
Легенды
Стелла Европа Азия

Похожие туры из Екатеринбурга

Путешествие к реке Чусовая, или Каноничный Урал
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Лев
Лев
3 отзыва
Путешествие к реке Чусовая, или Каноничный Урал
Посетить руины завода и кино-локаций, забраться на скалы-великаны и влюбиться в эти скромные пейзажи
у Цирка
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
9 600 за всё до 4 чел.
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Елена
Елена
32 отзыва
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Треккинг по таежным тропам и природным объектам самой красивой уральской реки
возле ж/д вокзала Екатеринбурга
7 апр
10 апр
16 апр
17 апр
3 900 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Екатеринбурге
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ