Экскурсия по реке Чусовой на каркасно-надувных байдарках из Екатеринбурга
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Что вас ожидает:
- Старинное село Слобода прибрежные скалы-бойцы: Слободской
- Георгиевский
- Часовой
- Бобинский
- Долматихинский
- Левинский
- Каменский
- Шайтан подвесной "Аннушкин" мост деревня Каменка места и декорации к съемкам художественных фильмов:"Угрюм-река"
- 1968 г.
- "Демидовы"
- 1983 г.
- "Семен Дежнев"
- 1984 г.
- "Золото"
- 2012 г.
- "Угрюм-река"
- 2021 г. Нижнее Село
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсионно-познавательный тематический сплав по реке Чусовой -"По пути Железных караванов" на каркасно-надувных байдарках Хатанга Expedition-2 и Sport-3, в котором Вы увидите красоту уральской природы, познакомитесь с историей реки, веками служившей единственной артерией, связующей промышленный Урал и Центральную Россию, своими глазами увидите грозные и величественные прибрежные скалы-бойцы, получите множество незабываемых эмоций и отличных фотографий на память.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 1. Проезд из Екатеринбурга или Первоуральска до места начала сплава и обратно.
- 2. Полный комплект снаряжения для сплава: 2х- или 3х-местная каркасно-надувная байдарка Хатанга, весла, брызгозащитная юбка, спасжилет, гермобаул для личных вещей (один на байдарку). Ремнабор.
- 3. Полноценное питание.
- 4. Сопровождение профессиональным гидом на всем маршруте.
- 5. Все фото- и видео-материалы со сплава
- Что не входит
- 1. Проезд до места встречи в городах Екатеринбург или Первоуральск Свердловской области.
- 2. Одежда для сплава и средства личной гигиены.
- 3. Средства от комаров и клещей.
- 4. Любые изменения программы
- Место начала и завершения?
- Екатеринбург, пл. Субботников
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Чусовая - река спокойная и безопасная сплав по ней не требует от участников какой либо специальной подготовки.
- Мы обеспечиваем участником всем необходимым для безопасного и комфортного пребывания на воде и на берегу. Необходимо иметь лишь походную одежду, резиновые сапоги или резиновые тапочки-сланцы (в зависимости от температуры воды), головной убор, солнцезащитные очки. и средства защиты от комаров и клещей.
- Страховка не входит в стоимость и оформляется самостоятельно по желанию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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