Приглашаем вас в душевное путешествие по уголкам уральской провинции
Мини-группа
Приглашаем вас в душевное путешествие по уголкам уральской провинции.
Мы посетим родину знаменитого писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, побываем в настоящей русской избе, окунемся в русские обычаи, поводим хороводы, прочувствуем творческую атмосферу художественных мастерских в креативном кластере «АртРезиденция».
Мы посетим родину знаменитого писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, побываем в настоящей русской избе, окунемся в русские обычаи, поводим хороводы, прочувствуем творческую атмосферу художественных мастерских в креативном кластере «АртРезиденция».
Что вы можете увидеть 🤩
- старый демидовский завод
- музей наличников
- музей ремесел
- музей русской избы
- музей Д. Н. Мамина-Сибиряка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Туристический кластер расположен вблизи города Нижний Тагил.
Мы же познакомимся с отдельными туристическими объектами.
Отправимся в поселки Черноисточинск и Висим, где нас ждет насыщенная программа.
В Черноисточинске на старом демидовском заводе работает «АртРезиденция».
В программе:
- посещение музея наличников,
- экскурсия по заводу,
- обед, приготовленный из фермерских продуктов.
- Далее едем в поселок Висим. Это зона культурно-познавательного и семейного туризма, родина писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, место для «отдыха с историей». Там нас ждет музей ремесел, пешая экскурсия по поселку, а также интерактивная программа в музее Русской избы. Завершим путешествие ужином с невероятно живописным видом.
Важно знать:
- Во время поездки пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер (со страховкой),
- входные билеты на площадку,
- услуги гидов,
- обед и ужин,
- интерактивная программа.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы.
Ответы на вопросы
- Что входит
- трансфер (со страховкой)
- входные билеты на площадку
- услуги гидов
- обед и ужин
- интерактивная программа.
- Что не входит
- личные расходы.
- Место начала и завершения?
- ул. Ленина, дом 69 к. 4
- Когда и сколько длится
- Когда: 28 августа, в 9:30Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
28 августа, в 9:30
Анна — Ваш гид в Екатеринбурге
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