Арт-тур в туристический кластер «Гора Белая»

Приглашаем вас в душевное путешествие по уголкам уральской провинции

Мини-группа
Приглашаем вас в душевное путешествие по уголкам уральской провинции.

Мы посетим родину знаменитого писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, побываем в настоящей русской избе, окунемся в русские обычаи, поводим хороводы, прочувствуем творческую атмосферу художественных мастерских в креативном кластере «АртРезиденция».

Что вы можете увидеть 🤩

  • старый демидовский завод
  • музей наличников
  • музей ремесел
  • музей русской избы
  • музей Д. Н. Мамина-Сибиряка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Туристический кластер расположен вблизи города Нижний Тагил.
Мы же познакомимся с отдельными туристическими объектами.
Отправимся в поселки Черноисточинск и Висим, где нас ждет насыщенная программа.
В Черноисточинске на старом демидовском заводе работает «АртРезиденция».

В программе:

  • посещение музея наличников,
  • экскурсия по заводу,
  • обед, приготовленный из фермерских продуктов.
  • Далее едем в поселок Висим. Это зона культурно-познавательного и семейного туризма, родина писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, место для «отдыха с историей». Там нас ждет музей ремесел, пешая экскурсия по поселку, а также интерактивная программа в музее Русской избы. Завершим путешествие ужином с невероятно живописным видом.

Важно знать:

  • Во время поездки пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер (со страховкой),
  • входные билеты на площадку,
  • услуги гидов,
  • обед и ужин,
  • интерактивная программа.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер (со страховкой)
  • входные билеты на площадку
  • услуги гидов
  • обед и ужин
  • интерактивная программа.
Что не входит
  • личные расходы.
Место начала и завершения?
ул. Ленина, дом 69 к. 4
Когда и сколько длится
Когда: 28 августа, в 9:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

28 августа, в 9:30

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