Автобусный тур в Тобольск "По Земле Сибирской"

Тобольск - город с богатой историей и культурой, основанный в 1587 г

5
12 отзывов
Тобольск — город с богатой историей и культурой, основанный в 1587 г.

Находится он в Тюменской области, в месте впадения реки Тобол в Иртыш.

Именно отсюда началось освоение Сибири.

Здесь родился великий химик Дмитрий Менделеев и был в заключении Николай II.

А сегодня это место — важнейший центр познавательного туризма.

Сюда едут и летом, когда можно застать 30-градусную жару, и зимой, чтобы ощутить настоящие сибирские морозы.

Посетите один из красивейших уголков России вместе с компанией ПрофСервис.

Яркие впечатления, которые вам подарит путешествие, будут поистине бесценными.
Автобусный тур в Тобольск "По Земле Сибирской"
Автобусный тур в Тобольск "По Земле Сибирской"
Автобусный тур в Тобольск "По Земле Сибирской"
Автобусный тур в Тобольск "По Земле Сибирской"
Автобусный тур в Тобольск "По Земле Сибирской"
Автобусный тур в Тобольск "По Земле Сибирской"

Что вы увидите 🤩

  • Тобольский Кремль
  • Сибирская красная площадь
  • Абалакский монастырь
  • Дворец наместника
  • Музей Григория Распутина
  • Музей разведки
1 ДЕНЬ
  • 07:00 — отправление из Екатеринбурга от отеля «Маринс Парк отель» (ул. Челюскинцев, 106, бывшая гостиница «Свердловск»);
  • По дороге интересная экскурсия об истории освоения Сибири;
  • Обед в городе Талица: кафе в немецком стиле с красивой подачей блюд и вкусной кухней;
  • Посещение музея внешней разведки Н. И. Кузнецова. Музей расположен в техникуме, где учился легендарный уралец, с сохраненными личными вещами и воспоминаниями товарищей;
  • Дорога до Тюмени с рассказами гида, тематическими фильмами и музыкой;
  • Обзорная экскурсия по Тюмени. От «сибирской купчихи» Аполлинарии Ивановны: увидим феномен сибирской домовой резьбы, пройдемся по Мосту влюбленных и прекрасной набережной реки Тура, погуляем в Сквере Сибирских кошек, посидим на «Двенадцати стульях желаний» и многое другое;
  • Ужин в новом ресторане села Покровское с собственной пекарней;
  • Размещение в отеле в двух шагах от кремля и основных достопримечательностей.
2 ДЕНЬ
  • 07:00 — завтрак «шведский стол» в ресторане отеля
  • 09:00 — обзорная экскурсия по Тобольску;
  • Обед в ресторане отеля;
  • Экскурсия во «Дворец Наместника», где находится настоящий походный трон царицы Екатерины Великой;
  • Экскурсия в Музей семьи Императора Николая II. В этом здании семья Романовых провела шесть месяцев своей ссылки, сохранены личные вещи;
  • Посещение Знаменского Абалакского монастыря, в котором хранится список самой почитаемой иконы Богоматери в Сибири – Абалакская икона «Знамение» Божией Матери;
  • Свободное время;
  • Ужин в ресторане отеля.
3 ДЕНЬ
  • Завтрак в отеле;
  • Дорога до с. Покровское. По пути просмотр фильмов на выбор;
  • Музей Григория Распутина: экскурсию проводит сама хозяйка музея — преподаватель Тюменского государственного университета;
  • Дорога до Тюмени
  • Лавка сибирских сладостей в Тюмени. Перед отправлением заезжаем за тюменскими сувенирами в фирменный магазин сладостей, где можно купить конфеты «Легенды Ермака», «Из Сибири с любовью» и другие;
  • Обед;
  • Дорога до Екатеринбурга. По пути просмотр фильмов на выбор;
  • 22:00 — (ориентировочно) возвращение в Екатеринбург.
Последовательность объектов в программе может измениться

Организационные детали:

  • Путешествия проходят на комфортабельных туристических автобусах. В автобусе есть кондиционер, телевизор. У каждого мягкого сидения есть подлокотники, ремни безопасности, спинка отклоняется. Место в 45-местном автобусе можно выбрать согласно ниже приведённой схеме;
  • Не забудьте фотоаппарат;
  • Необходимо взять документы: паспорт, пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении ребёнка, полис ОМС;
  • Одеваться по погоде. Тёплые вещи не помешают.
Важно знать
Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.
🚩 Начало и место завершения: Ул. Челюскинцев 106, Маринс Парк отель
 Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Проживание в отеле
  • Питание (3 обеда, 2 завтрака, 2 ужина)
  • Экскурсии и входные билеты по программе.
 Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, питание не по программе)
  • Посещение культурных объектов не по программе.
Важная информация
  • предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки
  • путешествия проходят на комфортабельных туристических автобусах. В автобусе есть кондиционер, телевизор. У каждого мягкого сидения есть подлокотники, ремни безопасности, спинка отклоняется. Место в 45-местном автобусе можно выбрать согласно ниже приведённой схеме
  • не забудьте фотоаппарат
  • необходимо взять документы: паспорт, пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении ребёнка, полис ОМС
  • одеваться по погоде. Тёплые вещи не помешают.
Время проведения: См. календарь
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Профсервис
Профсервис
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