1 ДЕНЬ
- 07:00 — отправление из Екатеринбурга от отеля «Маринс Парк отель» (ул. Челюскинцев, 106, бывшая гостиница «Свердловск»);
- По дороге интересная экскурсия об истории освоения Сибири;
- Обед в городе Талица: кафе в немецком стиле с красивой подачей блюд и вкусной кухней;
- Посещение музея внешней разведки Н. И. Кузнецова. Музей расположен в техникуме, где учился легендарный уралец, с сохраненными личными вещами и воспоминаниями товарищей;
- Дорога до Тюмени с рассказами гида, тематическими фильмами и музыкой;
- Обзорная экскурсия по Тюмени. От «сибирской купчихи» Аполлинарии Ивановны: увидим феномен сибирской домовой резьбы, пройдемся по Мосту влюбленных и прекрасной набережной реки Тура, погуляем в Сквере Сибирских кошек, посидим на «Двенадцати стульях желаний» и многое другое;
- Ужин в новом ресторане села Покровское с собственной пекарней;
- Размещение в отеле в двух шагах от кремля и основных достопримечательностей.
2 ДЕНЬ
- 07:00 — завтрак «шведский стол» в ресторане отеля
- 09:00 — обзорная экскурсия по Тобольску;
- Обед в ресторане отеля;
- Экскурсия во «Дворец Наместника», где находится настоящий походный трон царицы Екатерины Великой;
- Экскурсия в Музей семьи Императора Николая II. В этом здании семья Романовых провела шесть месяцев своей ссылки, сохранены личные вещи;
- Посещение Знаменского Абалакского монастыря, в котором хранится список самой почитаемой иконы Богоматери в Сибири – Абалакская икона «Знамение» Божией Матери;
- Свободное время;
- Ужин в ресторане отеля.
3 ДЕНЬ
- Завтрак в отеле;
- Дорога до с. Покровское. По пути просмотр фильмов на выбор;
- Музей Григория Распутина: экскурсию проводит сама хозяйка музея — преподаватель Тюменского государственного университета;
- Дорога до Тюмени
- Лавка сибирских сладостей в Тюмени. Перед отправлением заезжаем за тюменскими сувенирами в фирменный магазин сладостей, где можно купить конфеты «Легенды Ермака», «Из Сибири с любовью» и другие;
- Обед;
- Дорога до Екатеринбурга. По пути просмотр фильмов на выбор;
- 22:00 — (ориентировочно) возвращение в Екатеринбург.
Последовательность объектов в программе может измениться
Организационные детали:
- Путешествия проходят на комфортабельных туристических автобусах. В автобусе есть кондиционер, телевизор. У каждого мягкого сидения есть подлокотники, ремни безопасности, спинка отклоняется. Место в 45-местном автобусе можно выбрать согласно ниже приведённой схеме;
- Не забудьте фотоаппарат;
- Необходимо взять документы: паспорт, пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении ребёнка, полис ОМС;
- Одеваться по погоде. Тёплые вещи не помешают.
Важно знать
Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.