Тобольск — город с богатой историей и культурой, основанный в 1587 г.



Находится он в Тюменской области, в месте впадения реки Тобол в Иртыш.



Именно отсюда началось освоение Сибири.



Здесь родился великий химик Дмитрий Менделеев и был в заключении Николай II.



А сегодня это место — важнейший центр познавательного туризма.



Сюда едут и летом, когда можно застать 30-градусную жару, и зимой, чтобы ощутить настоящие сибирские морозы.



Посетите один из красивейших уголков России вместе с компанией ПрофСервис.



Яркие впечатления, которые вам подарит путешествие, будут поистине бесценными.