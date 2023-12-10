Приглашаю вас прогуляться по самому длинному маршруту, связанному с историей строительства в Свердловской области.



Для экскурсии я подобрала интересные городские объекты: постройки, возведённые до революции, в советское время и оригинальные современные здания.



Объясню, как строили дома раньше и почему Екатеринбург стал новатором в мире архитектуры в наши дни.