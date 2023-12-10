Изучить более 20 городских зданий и обсудить архитектурные решения прошлого и настоящего
Приглашаю вас прогуляться по самому длинному маршруту, связанному с историей строительства в Свердловской области.
Для экскурсии я подобрала интересные городские объекты: постройки, возведённые до революции, в советское время и оригинальные современные здания.
Объясню, как строили дома раньше и почему Екатеринбург стал новатором в мире архитектуры в наши дни.
Для экскурсии я подобрала интересные городские объекты: постройки, возведённые до революции, в советское время и оригинальные современные здания.
Объясню, как строили дома раньше и почему Екатеринбург стал новатором в мире архитектуры в наши дни.
Ближайшие даты:
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
15
дек
дек
17
дек
дек
18
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Свердловский государственный областной дворец народного творчества
- Гостиницу «Мадрид»
- Площадь Первой Пятилетки
- ЖК «Малевич»
- Железнодорожный вокзал
- Гостиницу «Свердловск»
- ТЮЗ
- Усадьбу Харитонова-Расторгуева
- Дом Севастьянова
- Небоскрёб «Исеть»
- СИЗО-1
- Усадьбу купца Баландина и многое другое
Вы узнаете:
- Как строили купцы
- Что представляла из себя Свердловская область до массового строительства зданий
- Почему Екатеринбург стал примером нового способа строительства
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто строит или планирует стать строителем
- Тем, кто интересуется историей Свердловской области и архитектурой
- Тем, кто любит путешествовать и узнавать новое
- Тем, кому важно показать гостям города — деловой делегации или активным путешественникам — популярные и малоизвестные достопримечательности с необычной стороны
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Solaris
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Уралмаш»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 603 туристов
Меня зовут Елизавета и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга
Похожие туры из Екатеринбурга
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Екатеринбург
Погулять по историческому центру и услышать интересные истории
на площади 1905 года
Сегодня
Завтра
12 дек
13 дек
2 600₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
на площади Советской Армии
12 дек
13 дек
14 дек
15 дек
1 040₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Изучить уральский конструктивизм и попробовать блюда местной кухни в душевной атмосфере
кофейня EXIT COFFEE
Сегодня
Завтра
12 дек
13 дек
5 850₽ за всё до 6 чел.