Дома Екатеринбурга: от купеческой усадьбы до небоскрёба

Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Изучить более 20 городских зданий и обсудить архитектурные решения прошлого и настоящего

Приглашаю вас прогуляться по самому длинному маршруту, связанному с историей строительства в Свердловской области.

Для экскурсии я подобрала интересные городские объекты: постройки, возведённые до революции, в советское время и оригинальные современные здания.

Объясню, как строили дома раньше и почему Екатеринбург стал новатором в мире архитектуры в наши дни.
Дома Екатеринбурга: от купеческой усадьбы до небоскрёба
Дома Екатеринбурга: от купеческой усадьбы до небоскрёба
Дома Екатеринбурга: от купеческой усадьбы до небоскрёба
Дома Екатеринбурга: от купеческой усадьбы до небоскрёба
Дома Екатеринбурга: от купеческой усадьбы до небоскрёба
Дома Екатеринбурга: от купеческой усадьбы до небоскрёба
Дома Екатеринбурга: от купеческой усадьбы до небоскрёба
Дома Екатеринбурга: от купеческой усадьбы до небоскрёба
Дома Екатеринбурга: от купеческой усадьбы до небоскрёба
Ближайшие даты:
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
15
дек
17
дек
18
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Свердловский государственный областной дворец народного творчества
  • Гостиницу «Мадрид»
  • Площадь Первой Пятилетки
  • ЖК «Малевич»
  • Железнодорожный вокзал
  • Гостиницу «Свердловск»
  • ТЮЗ
  • Усадьбу Харитонова-Расторгуева
  • Дом Севастьянова
  • Небоскрёб «Исеть»
  • СИЗО-1
  • Усадьбу купца Баландина и многое другое

Вы узнаете:

  • Как строили купцы
  • Что представляла из себя Свердловская область до массового строительства зданий
  • Почему Екатеринбург стал примером нового способа строительства

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто строит или планирует стать строителем
  • Тем, кто интересуется историей Свердловской области и архитектурой
  • Тем, кто любит путешествовать и узнавать новое
  • Тем, кому важно показать гостям города — деловой делегации или активным путешественникам — популярные и малоизвестные достопримечательности с необычной стороны

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Solaris

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Уралмаш»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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