Дмитрий М. – Гид из Екатеринбурга

Когда-то посещение Уралмаша было частью обязательной программы визитов в столицу Урала официальных и зарубежных делегаций.



Вот уже 90 лет УЗТМ и район при нём являются брендом и ярким историческим местом Екатеринбурга.



Сегодня это единственный микрорайон в городе, целостно сохраняющий историческую раннесоветскую застройку и обладающий уникальными архитектурными объектами в стиле конструктивизма.