Деревянные и каменные дома соцгорода Уралмаша 1929-1933 гг.
Ансамбль площади Первой пятилетки
Заводоуправление и проходная завода
Дворянское гнездо
Бывшая фабрика-кухня
Новый ДК УЗТМ
Белая башня
Экскурсия ⛳ рассчитана на три часа и включает в себя:
кварталы первых деревянных и каменных домов соцгорода;
ансамбль довоенных зданий площади Первой пятилетки и завода;
легендарное Дворянское гнездо;
посещение бывшей фабрики-кухни;
осмотр исторических кварталов соцгорода;
завершается экскурсия ⛳ подъёмом на Белую башню с панорамным видом на город 🏙️ и окрестности.
В ходе экскурсии 🧭 участники узнают об амбициозных градостроительных планах в раннесоветский период, погрузятся в атмосферу индустриализации, узнают разные факты из жизни советского Свердловска, а также научатся различать конструктивизм, советский модернизм, неоклассику и капром. На маршруте экскурсии 🧭 предусмотрены возможность выпить 🍹 чай/кофе и воспользоваться туалетом.
Важная информация:
Пожалуйста, предусмотрите заранее с собой воду или горячий напиток в термокружке;
Чтобы нам было удобно перемещаться, наденьте обувь, которая будет комфортной для пересечённой местности. С октября по май необходимо предусмотреть тёплую обувь;
Если вы боитесь высоты, предупредите об этом заранее;
В зависимости от скорости перемещения участников и длительности остановок в кофейнях, время экскурсии 🧭 может превысить 3 часа.
🚩 Начало: станция метро "Уралмаш", McDonalds
🏁 Место завершения: Белая башня, ул.Донбасская, 1
Что входит
Услуги гида
Посещение Белой башни.
Что не входит
Вода, кофе
Трансфер до места старта и от места завершения.
Важная информация
Пожалуйста, предусмотрите заранее с собой воду или горячий напиток в термокружке
Чтобы нам было удобно перемещаться, наденьте обувь, которая будет комфортной для пересечённой местности. С октября по май необходимо предусмотреть тёплую обувь
Если вы боитесь высоты, предупредите об этом заранее
В зависимости от скорости перемещения участников и длительности остановок в кофейнях, время экскурсии может превысить 3 часа.
Время проведения: По договоренности
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.