Другая планета: соцгород Уралмаш

Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Екатеринбурга
Когда-то посещение Уралмаша было частью обязательной программы визитов в столицу Урала официальных и зарубежных делегаций.

Вот уже 90 лет УЗТМ и район при нём являются брендом и ярким историческим местом Екатеринбурга.

Сегодня это единственный микрорайон в городе, целостно сохраняющий историческую раннесоветскую застройку и обладающий уникальными архитектурными объектами в стиле конструктивизма.
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Экскурсия

4 500 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Другая планета: соцгород Уралмаш
Другая планета: соцгород Уралмаш

Что вы увидите 🤩

  • Деревянные и каменные дома соцгорода Уралмаша 1929-1933 гг.
  • Ансамбль площади Первой пятилетки
  • Заводоуправление и проходная завода
  • Дворянское гнездо
  • Бывшая фабрика-кухня
  • Новый ДК УЗТМ
  • Белая башня

Экскурсия ⛳ рассчитана на три часа и включает в себя:

  • кварталы первых деревянных и каменных домов соцгорода;
  • ансамбль довоенных зданий площади Первой пятилетки и завода;
  • легендарное Дворянское гнездо;
  • посещение бывшей фабрики-кухни;
  • осмотр исторических кварталов соцгорода;
  • завершается экскурсия ⛳ подъёмом на Белую башню с панорамным видом на город 🏙️ и окрестности.
  • В ходе экскурсии 🧭 участники узнают об амбициозных градостроительных планах в раннесоветский период, погрузятся в атмосферу индустриализации, узнают разные факты из жизни советского Свердловска, а также научатся различать конструктивизм, советский модернизм, неоклассику и капром. На маршруте экскурсии 🧭 предусмотрены возможность выпить 🍹 чай/кофе и воспользоваться туалетом.

Важная информация:

  • Пожалуйста, предусмотрите заранее с собой воду или горячий напиток в термокружке;
  • Чтобы нам было удобно перемещаться, наденьте обувь, которая будет комфортной для пересечённой местности. С октября по май необходимо предусмотреть тёплую обувь;
  • Если вы боитесь высоты, предупредите об этом заранее;
  • В зависимости от скорости перемещения участников и длительности остановок в кофейнях, время экскурсии 🧭 может превысить 3 часа.
🚩 Начало: станция метро "Уралмаш", McDonalds
🏁 Место завершения: Белая башня, ул.Донбасская, 1
Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение Белой башни.
Что не входит
  • Вода, кофе
  • Трансфер до места старта и от места завершения.
Важная информация
  • Пожалуйста, предусмотрите заранее с собой воду или горячий напиток в термокружке
  • Чтобы нам было удобно перемещаться, наденьте обувь, которая будет комфортной для пересечённой местности. С октября по май необходимо предусмотреть тёплую обувь
  • Если вы боитесь высоты, предупредите об этом заранее
  • В зависимости от скорости перемещения участников и длительности остановок в кофейнях, время экскурсии может превысить 3 часа.
Другая планета: соцгород Уралмаш
Другая планета: соцгород Уралмаш
Другая планета: соцгород Уралмаш
Другая планета: соцгород Уралмаш
Другая планета: соцгород Уралмаш
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий М.
Дмитрий М.
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Дмитрий М. проводит ещё 3 экскурсии

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