Обзорная экскурсия ⛳ по Екатеринбургу, в ходе которой вы познакомитесь не только с основными достопримечательностями 🏛️, но и более подробно узнаете о пребывании в нашем городе семьи последнего русского императора и её трагической гибели. В ходе экскурсии 🧭 вы посетите Храм на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской просиявших, построенного на месте дома Ипатьева, где и была убита царская семья.

На Ганиной яме (23 км. от города), где были уничтожены останки семьи последнего русского императора, на сегодняшний день располагается мужской монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев. С каждым годом всё больше паломников приезжают в монастырь, чтобы почтить память семьи последнего русского императора.

Так как Ганина яма является территорией монастыря, то перед экскурсией необходимо одеться скромно. Женщины должны быть в платках и юбках, мужчины в брюках. В случае, если у вас с собой нет такой одежды, то при входе её можно будет взять.