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Екатеринбург и последний русский император (автомобильная экскурсия)

5
10 отзывов
Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Присоединяйтесь к путешествию по главным местам Екатеринбурга.

Вы увидите Храм на Крови, построенный на месте дома Ипатьева.

Здесь царская семья была убита в 1918 году.

Побываете у Ганиной ямы и узнаете историю 📖 трагедии Романовых и тайны последних дней царской семьи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 6 750 ₽ за экскурсию

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Екатеринбург и последний русский император (автомобильная экскурсия)
Екатеринбург и последний русский император (автомобильная экскурсия)

Что вы увидите

  • Храм на Крови
  • Ганина Яма
  • Дом Ипатьева
  • Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев
Обзорная экскурсия ⛳ по Екатеринбургу, в ходе которой вы познакомитесь не только с основными достопримечательностями 🏛️, но и более подробно узнаете о пребывании в нашем городе семьи последнего русского императора и её трагической гибели. В ходе экскурсии 🧭 вы посетите Храм на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской просиявших, построенного на месте дома Ипатьева, где и была убита царская семья.
На Ганиной яме (23 км. от города), где были уничтожены останки семьи последнего русского императора, на сегодняшний день располагается мужской монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев. С каждым годом всё больше паломников приезжают в монастырь, чтобы почтить память семьи последнего русского императора.
Так как Ганина яма является территорией монастыря, то перед экскурсией необходимо одеться скромно. Женщины должны быть в платках и юбках, мужчины в брюках. В случае, если у вас с собой нет такой одежды, то при входе её можно будет взять.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Екатеринбург и последний русский император (автомобильная экскурсия)
Екатеринбург и последний русский император (автомобильная экскурсия)
Екатеринбург и последний русский император (автомобильная экскурсия)
Екатеринбург и последний русский император (автомобильная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
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10 отзывов оставили туристы

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