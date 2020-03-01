Артём проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Урал — железный хребет Российской империи

По пути из Екатеринбурга в Невьянск мы поговорим о событиях петровской эпохи на Урале и о «горной свободе», что за полторы сотни лет позволила создать в регионе более 200 городов и металлургических заводов, не считая сел и деревень. Двигаясь параллельно Уральскому хребту на север, вы взглянете издали на скалы Семи братьев, услышите о древних уральских кузнецах и выясните, рады ли были местные племена русским в этих краях. А затем побываете у берегов реки Нейвы, где я расскажу о русских рудознатцах, обнаруживших чудские кузницы и копи.

Столица династии Демидовых и ее окрестности

В столице «царства» знаменитых заводчиков — Невьянске — вы узнаете, как на Урал попали Демидовы. Посетите одно из чудес нашей земли — мистическую Невьянскую наклонную башню — и, при желании, краеведческий музей. А затем направитесь в село Быньги, где познакомитесь с необычной историей Никольского храма 18 века, который даже не закрыли при советской власти. Я также расскажу об уральских старообрядцах и традициях невьянской иконописной школы, существующей и поныне.

Природные сокровища Режа

По дороге дальше на восток поговорим о торговце пирожками, что скупил ряд предприятий у Демидовых и имел в итоге 22 завода на Урале. В Липовском минералогическом заказнике вы осмотрите живописные карьеры и изумрудное озеро, а еще сможете попробовать себя в качестве рудознатца и собрать коллекцию уральских минералов. Осмотрите старинный город и взглянете на окрестности с Орловой горы. В соседнем селе Першино увидите редкие скалы и небольшую пещеру на берегу реки Реж. А в селе Глинское — старейшем в Режевском районе — полюбуетесь рукотворным водопадом и осмотрите процветающий с/х комплекс.