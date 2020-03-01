Артём проводит ещё 4 экскурсии

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  3. Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала

О горнозаводской цивилизации от рудознатцев и Демидовых до винных откупщиков и торговцев пирожками

Артём
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Артём – ваш гид
В поездке по старинным городам и селам вы познакомитесь с захватывающей историей уральской металлургии и русского золота.

Я расскажу, кто такие рудознатцы, чем отличаются крепостные крестьяне от приписных и «вечноотданных» и когда случилась первая «приватизация» в стране.

А также проведу по дивным природным местам, покажу интересные памятники и объясню, чем живет сегодня уральская глубинка.
10000 ₽
9000 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала

Что вас ожидает

Урал — железный хребет Российской империи
По пути из Екатеринбурга в Невьянск мы поговорим о событиях петровской эпохи на Урале и о «горной свободе», что за полторы сотни лет позволила создать в регионе более 200 городов и металлургических заводов, не считая сел и деревень. Двигаясь параллельно Уральскому хребту на север, вы взглянете издали на скалы Семи братьев, услышите о древних уральских кузнецах и выясните, рады ли были местные племена русским в этих краях. А затем побываете у берегов реки Нейвы, где я расскажу о русских рудознатцах, обнаруживших чудские кузницы и копи.

Столица династии Демидовых и ее окрестности
В столице «царства» знаменитых заводчиков — Невьянске — вы узнаете, как на Урал попали Демидовы. Посетите одно из чудес нашей земли — мистическую Невьянскую наклонную башню — и, при желании, краеведческий музей. А затем направитесь в село Быньги, где познакомитесь с необычной историей Никольского храма 18 века, который даже не закрыли при советской власти. Я также расскажу об уральских старообрядцах и традициях невьянской иконописной школы, существующей и поныне.

Природные сокровища Режа
По дороге дальше на восток поговорим о торговце пирожками, что скупил ряд предприятий у Демидовых и имел в итоге 22 завода на Урале. В Липовском минералогическом заказнике вы осмотрите живописные карьеры и изумрудное озеро, а еще сможете попробовать себя в качестве рудознатца и собрать коллекцию уральских минералов. Осмотрите старинный город и взглянете на окрестности с Орловой горы. В соседнем селе Першино увидите редкие скалы и небольшую пещеру на берегу реки Реж. А в селе Глинское — старейшем в Режевском районе — полюбуетесь рукотворным водопадом и осмотрите процветающий с/х комплекс.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет на башню в Невьянске — 350 р./взрослого, детям скидки
  • Пообедать можно будет в кафе Невьянска или кулинарии Глинского — цены, вероятно, наведут на вопрос: «А нет ли тут коммунизма?»
  • На пути будет магазин с сувенирами из уральского камня
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала
Екатеринбург-Невьянск-Реж: золотые места и самоцветная полоса Урала

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
В свои 34 года я работаю в туризме уже почти 15 лет, из которых лет 13 провожу экскурсии. Я мог бы назвать себя классическим экскурсоводом, т.к. учился у «Старой гвардии», закончил факультет туризма и имею удостоверение экскурсовода, выданное администрацией Екатеринбурга. (Любимые темы: Романовы, ВОВ, Демидовы и Горнозаводской Урал) Но я пошел дальше. У меня есть свой экскурсионный транспорт, последние лет 5 вожу активные экскурсии по горам, лесам и природным паркам, имею свое снаряжение для сплава. И уже три года являюсь автором уникальной костюмированной экскурсии «Городские Легенды»
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