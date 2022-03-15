Прибытие на базу в п. Вижай (дневное/вечернее время в зависимости от погоды и состояния дороги), заселение команды в благоустроенном доме.
Отдых.
По желанию команды топится баня (за дополнительную плату).
Шеф-повар занят обустройством кухни, сервирует стол, занимается приготовлением торжественного ужина.
Горячий ужин по прибытии (согласно меню).
Обсуждение правил поведения в группе, технических особенностей управления техникой, вопросов по технике безопасности, обсуждение маршрута следования и другие частности путешествия на перевал Дятлова.
Подготовка участников к завтрашнему выезду — подгонка экипировки (организаторами выдаётся полный комплект, включающий в себя грязезащитный костюм, резиновые сапоги, шлем и перчатки).
Вечерние индивидуальные дела. Спутниковая связь.
Ночь в комфортабельных домиках на базе "Вижай".
Автомобили участников команды находятся на охраняемой парковке базы "Вижай" на протяжении всего времени проведения экспедиции.
Общее расстояние движения по трассе от г. Екатеринбурга: 620 км.
8:00 Подъём, утренние сборы.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
По желанию участников экспедиции время завтрака может быть спланировано заблаговременно.
Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ).
Увязка снаряжения на багажник квадроциклов.
Инструктаж, тестовые проезды, проверка квадроциклов.
11:00 Старт экспедиции по направлению к Перевалу Дятлова – в национальный мансийский поселок Ушма.
В пути группа квадроциклистов пересекает вброд несколько горных рек: Вижай, Тошемка, Ушма.
В дождливые дни переправы представляют собой серьезное испытание — и течение быстрое, и уровень воды бывает высоким.
В этом случае опытные гиды-проводники, используя свои знания маршрута, указывают места для переправы техники по наиболее оптимальному пути или используют вспомогательные средства — надувные гондолы.
Нитка маршрута ATV-тура на перевал Дятлова проходит по глухой таёжной вездеходной дороге.
Первая часть маршрута заканчивается в национальном мансийском поселке Ушма (в 60 км от точки старта), который представляет собой становище из нескольких жилых домов, расположенных по обоим берегам таёжной реки Лозьвы, стоящих вперемешку с покосившимися срубами и традиционными «избушками на курьих ножках».
В Ушме нет заборов и огородов.
Манси не занимаются сельским хозяйством, а живут исключительно за счет охоты.
Мужчины заняты в лесу на промысле в поисках дичи, а женщины — воспитанием детей, выделкой шкур, изготовлением изделий и сувениров, обуви (унты и бурки), корзин (туяски), одежды (малица, шапки) и других предметов для домашнего обихода, промысла и охоты (куклы, ложки, тарелки, камусовые лыжи).
Также манси преуспели в обработке и выделке шкур ценных животных (норка, куница, соболь).
Одна из достопримечательностей этого места — это останки первой в СССР колонии-поселения, где проживали расконвоированные заключенные.
В советские времена здесь работала лесопилка, баня, хлебопекарня, а также разбит парк с детскими качелями и клумбами.
С конца 70-х годов колония прекратила свое существование, жители поселка покинули эти места из-з отсутствия работы и перспектив.
На данный момент останки поселка производят угнетающее впечатление: разрушенные и заброшенные дома, остатки скотного двора и груды искореженного металла.
Лучше прочих построек хорошо сохранился деревянный карцер с тремя камерами для заключенных — верхние нары на огромных цепях, большие, амбарного типа замки, ни света, ни умывальника, ни туалета.
В соседней одиночной камере даже и нар нет: только стены и бетонный пол.
15:00 – 16:00 Отдых и обед на полянке в излучине реки.
В течение дня команде предоставляется обед, расфасованный в индивидуальные ланч-боксы (согласно меню).
После короткого перерыва команда продолжает движение на север к базовому лагерю, расположенного в начале подъема на перевал.
Заключительная часть дороги проходит по старым путикам, набитым вездеходами.
19:00 (20:00) Прибытие на стоянку под названием «изба Ильича» или «база Ильича».
Ранее, во времена госпромхозов, это была орехо-промысловая база. Кедровый орех заготавливали в могучем старом кедраче в километрах в пяти от нее.
База расположена в живописном месте: вокруг высокоствольный сосновый бор, на реке обширный плес, где когда-то рыбачил сторож геологической партии Ильич.
Геологи давно уж покинули эти места, а название места осталось.
20:00 – 22:00 Распаковка личных вещей, обустройство мобильного лагеря для ночевки (установка палаток и кострового тента), коллективная заготовка дров для вечернего костра и ночной нодьи.
22:00 Таежный ужин на берегу реки.
Отдых.
Общение путешественников у вечернего костра, планирование дальнейшего маршрута экспедиции.
24:00 Отбой.
Ночь на берегу реки Лозьва, Северный Урал, Свердловская область.
Участники экспедиции отдыхают в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.
Расстояние внедорожной части маршрута: от 90 до 120 км.
7:30 Подъём,утренние сборы.
8:00 – 09:00 Горячий завтрак (согласно меню).
09:00 Упаковка снаряжения и оборудования в радиальный маршрут.
Прогрев мотовездеходов и подготовка их к выезду.
Базовый лагерь не демонтируется, путешественники возвращаются вечером обратно.
10:30 Выезд на Перевал Дятлова.
Первые 6 км дорога относительно ровная и легкая.
Часть дороги проходит прямо по руслам горных ручьев, журчащих, по-детски звонко плещущихся и смеющихся.
Текущие по каменным руслам, они вытекают из-под камней, часто прячутся под густой травой и неожиданно выскакивают, словно живые.
После маленькой охотничьей избушки дорога меняет свой нрав: появляются резкие взлеты, топкие места с глубокой колеей и камни разнообразных формы и размеров.
Эти гранитные останцы не дают деревьям пускать корни глубоко в землю, и создается впечатление, что вековые ели привстают на цыпочках, чтобы хоть немного приподняться над собратьями.
Старые деревья имеют большую парусность и сильные ветра валят их, выворачивая пни-выворотни, которые похоже больше на исполинские снежинки, чем на корневища.
На пути квадроциклистов встречается и грязь — настоящая: черная, липкая, куда с глухим чавканьем погружаются колеса квадроцикла.
Весь путь разбит предыдущими искателями приключений, путешествующими в горы на железных конях.
Квадрики разбрасывают месиво грязи, словно китайские фейерверки-искры, что является одним из основных элементов настоящего off-road приключения.
Северный Урал состоит из множества хребтов, но внизу за густым лесом их не видно. Горы пологие.
При подъеме вверх складывается ощущение, что вся местность — предгорье.
Но в какой-то момент перед путешественниками открывается застывший океан призрачных гор, от которых невозможно оторвать взгляд.
В процессе движения группа пересекает границу климатических зон, лес резко обрывается, и дорога круто уходит наверх по камням, мху и лишайнику.
Перевал Дятлова расположен в ложбине хребта Холат-Чахль (Гора мертвецов / Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси.
На этом же месте в феврале 1959 г. погибла группа студентов УПИ.
Гид-инструктор ознакомит квадроциклистов с несколькими версиями трагической гибели туристов: от банальной лавины до испытаний секретного оружия и инфразвуковых природных явлений, покажет примерное место расположения палатки и расскажет ряд занимательных фактов об истории поисков и последующих экспедициях в этот район.
На перевале участники экспедиции проводят от 30 минут до 1,5 часов (в зависимости от погодной ситуации), предусмотрено свободное время для фотосессий у памятных снимков у скалы-памятника.
С хребта Холатчахль открываются прекрасные виды на близлежащие хребты.
На севере можно увидеть еще одну визитную карточку Северного Урала — гору Отортен, в подножье которой расположено чистейшее горное озеро Лунтхусаптур (пер. «Озеро одинокого гуся»).
Есть старинная мансийская легенда, что во время Всемирного потопа в этом озере на большой высоте спасся один-единственный гусь, который согласно финно-угорской мифологии является прародителем всего живого на Земле.
Спуск вниз проходит по уже знакомой дороге. На склоне много кустов черники (ягоды поспеют только в августе) и низкорослых берез, стволы и ветви которых изуродованы и перекручены горными ветрами.
Пейзаж меняется в обратном порядке — дорога все время ведет вниз, петляя по густому лесу и, в конце концов, выводит нас к месту ночевки — избе Ильича.
Чудесное и живописное место на повороте реки Лозьва.
Вечернее время.
Прибытие в стационарный лагерь на стоянку «Изба Ильича».
Переодевание участников путешествия, разведение костра, приготовление ужина, индивидуальные дела.
20:00 – 21:00 Горячий ужин.
Отдых.
После 21:00 у участников экспедиции существует возможность посетить расположенную у избы Ильича настоящую рубленную мансийскую баню с пихтовыми вениками, которая поможет снять напряжение и усталость дневного переезда.
Общение путешественников у вечернего костра.
Обмен впечатлениями, обсуждение и выработка собственной основной версии гибели Дятловцев.
24:00 Отбой.
Ночевка в палатках в базовом лагере.
Протяженность дневного маршрута в пути: 150 км.
8:00 Подъём, утренние сборы.
9:00-10:00 Горячий завтрак (согласно меню).
10:00 Сбор лагеря, формирование транспортных баулов, увязывание вещей на грузовых площадках на квадроциклах.
Подготовка к выезду — прогрев и визуальный осмотр техники на предмет неисправностей.
11:00 Выезд в направлении точки старта — поселка Вижая.
Сегодня посетим несколько интересных мест этого региона.
12:30 Прибытие в поселок Ушма.
Получасовой отдых на берегу реки.
13:00 – 15:30 Переезд к пещерам на реке Тошемка.
Участники экспедиции смогут побывать в неизвестном до недавнего времени комплексе карстовых пещер, о существовании которых знают лишь немногие специалисты.
Наши гости ощутят себя первопроходцами, а, возможно, и обнаружат новый лаз в уже исследованной части пещеры.
Поскольку пещеры расположены в труднодоступном месте и потому мало посещаемы, у участников экспедиции имеется еще масса возможностей для новых находок или открытий.
Обед (перекус) на берегу реки.
15:30 – 17:00 Переезд по грунтовой дороге к броду через реку.
Команда квадроциклистов сворачивает с основной грунтовой дороги на лесовозную дорогу и поднимается вверх по течению реки (около 10 км).
Путешественники выезжают на берег реки Вижай.
Название реки имеет коми-пермяцкое происхождение: «вежа» — «святой», «ай» — отец.
Любопытно, что по-мансийски эта река называется Ялпынгъя, что тоже означает «святая река».
Побывав на этой реке, участники путешествия начинают понимать, что названия эти она получила не случайно.
17:00 – 18:00 Подъем на вершину скалы.
Весь этот путь квадроциклисты преодолевают ради еще одной уникальной достопримечательности этого района.
Золотые (или Царские) Ворота Вижая — живописная скальная арка карстового происхождения, расположенная в непосредственной близости у воды.
Диаметр отверстия ворот больше 4 м при толщине около 1,5 м.
Многие считают, что арки имеют искусственное происхождение и были сооружены для шаманских ритуалов.
По местным поверьям проходить сквозь Золотые Ворота нельзя, поскольку они представляют собой мост между мирами живых и мертвых.
Тот, кто пренебрегает этим предупреждением, неизменно подвергает свою жизнь опасности.
18:00 – 19:30 Прибытие путешественников в точку окончания путешествия — в расположение туристической базы "Вижай".
Окончание мотовездеходной части маршрута. Общее фото на память о квадропутешествии.
Развязка и распаковка амуниции, транспортировочных баулов с личными вещами переодевание из грязезащитной экипировки в чистую одежду.
Заселение в гостевые дома и легкий перекус.
Русская баня со свежими березовыми вениками и купанием в горной реке.
21:30 Общий сбор участников группы в комфортной гостиной за праздничным столом.
Угощения участников экспедиции на квадроциклах от гидов: фирменные блюда и настойка на кедровых шишках.
Ночь на базе "Вижай" в уютных деревянных домиках.
Расстояние внедорожной части маршрута: более 100 км.
08:00 Подъём, утренние процедуры.
09:00 – 10:00 Завтрак (согласно меню).
Сборка и упаковка личных вещей, укладка в машину.
Сдача гостевого дома.
Разъезд участников по квадроциклетной экспедиции.
10:00 – 12:00 Прибытие в г. Ивдель.
Окончание путешествия.
Трансфер в аэропорт г. Екатеринбурга (дополнительно).
Тур предусматривает проживание: 2 ночи – в благоустроенных условиях, 2 ночи – в мобильном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на квадроцикле:
Одежда:
Личные вещи:
Рыболовные и прочие принадлежности:
На протяжении тура на квадроциклах команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы (профессиональный гид) и, в зависимости от числа участников, его помощник. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.
Питание команды в туре осуществляется по предлагаемому клубом меню "Походное". По дополнительному согласованию возможны услуги по предоставлению различных других вариантов меню: "Эконом", "Стандарт", "Люкс", "Гастрономический тур".
Для передвижения участников экспедиции используются надежные 4-тактные квадроциклы известнейших мировых брендов, занимающих лидирующие позиции: Stels, CF Moto, Балтмоторс, Сокол.
Предоставляемая участникам экспедиций экипировка: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги.
За несколько дней до начала тура необходимо уточнить следующие размеры: рост участника, размер одежды, размер обуви с плотным носком, окружность головы.
Северный Урал — суровый северный край России, маршрут группы проходит в горном районе, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть нуля градусов.
Техника, предоставляемая туристам, не застрахована. С каждым водителем заключается договор аренды квадроцикла, и техника передаётся в аренду туристу.
При этом мы в обязательном порядке проводим инструктаж, обучаем, помогаем осваивать азы управления, оговариваем технические особенности. Перед туром все квадроциклы совместно осматриваются и проверяются. Все механические повреждения квадроцикла, которые возникли по вине арендатора, должны быть оплачены. Такие ситуации редки, если туристы соблюдают рекомендации гидов.
Для участия в данном туре желательна физическая подготовка: маршрут предусматривает пересечение нескольких рек, соответственно базовые навыки управления квадроциклом также предпочтительны.
Участникам экспедиции предоставляется возможность использования спутниковой связи Thuraya или Iridium. Предоставление услуг спутниковой связи оплачивается отдельно и согласовывается заранее.
Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с экстренными ситуациями и движением группы по маршруту.
Безусловно: к командам, состоящим из участников наших туров, часто присоединяются туристы, пользующиеся своей техникой: это существенно снижает стоимость тура и снимает большую часть организационных вопросов при подготовке и проведении путешествия.
В случае, если участники планируют присоединиться к комплектующейся группе на собственных квадроциклах, как правило, затраты на участие составляют 50% от фиксированной стоимости ценника выбранного маршрута.
Да, конечно же, сдвинуть сроки тура или экспедиции, если это необходимо для участия Вашей команды, вполне реализуемо.
Задержки на всех маршрутах на квадроциклах крайне редки, но возможны, ведь на первом месте для нас всегда безопасность туристов: погодные условия могут измениться очень резко. В связи с чем мы всегда рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.