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Экспресс-знакомство с городом Е. и мастер-класс по лепке пельменей

5
3 отзыва
Светлана
Светлана – Гид из Екатеринбурга
Вместе мы прогуляемся по центральным улицам города и осмотрим его главные достопримечательности 🏛️.

А после прогулки вас будет ждать мастер-класс по лепке уральских пельменей и, конечно же, их дегустация.

Впервые приехали в Екатеринбург? Предлагаю вам поближе познакомиться с этим чудесным городом.

Мой вариант экскурсии 🧭 подойдет вам даже в том случае, если вы приехали в город 🏙️ зимой.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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Экспресс-знакомство с городом Е. и мастер-класс по лепке пельменей
Экспресс-знакомство с городом Е. и мастер-класс по лепке пельменей

Что вы увидите

  • Дом Севастьянова
  • Плотинку и главный водосброс
  • Памятник отцам-основателям Екатеринбурга
  • Водонапорную башню
  • Фонтан «Каменный цветок»
  • Здание Горной аптеки
  • Памятник конструктивизма — здание Главпочтамта
  • Глыба родонита
  • Нулевой километр Свердловской области.
Экспресс-знакомство с городомКороткая экскурсия ⛳ по центру города, на которой вы узнаете основные этапы его истории 📖, а после в уютной атмосфере современной пельменной под руководством шеф повара вы сможете освоить три основных вида защипов знаменитых уральских пельменей и тут же продегустировать результаты своего труда.
Узнайте Урал на вкус и увезите с собой незаменимые кулинарные навыкиВажная информация:• Короткая экскурсия займет не более 40 минут. Ещё час мы потратим на мастер-класс и дегустацию;
  • В стоимость входят услуги экскурсовода, мастер-класс с дегустацией, где помимо пельменей вам предложат бульон, гренки и напиток;
  • Начало экскурсии 🧭 ожидайте в теплом помещении пельменной;
  • Рекомендую одеваться многослойно, чтобы не замерзнуть на улице и не перегреться в помещении.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Мастер-класс с дегустацией, где помимо пельменей вам предложат бульон, гренки и напиток.
Что не входит
  • Вы сможете заказать любое блюдо из меню пельменной дополнительно (средний чек 300-400 рублей)
Начало и место завершения
🚩 ул. Пушкина, 12. Пельменная "Замес", Екатеринбург
Экспресс-знакомство с городом Е. и мастер-класс по лепке пельменей
Экспресс-знакомство с городом Е. и мастер-класс по лепке пельменей
Экспресс-знакомство с городом Е. и мастер-класс по лепке пельменей
Экспресс-знакомство с городом Е. и мастер-класс по лепке пельменей
Экспресс-знакомство с городом Е. и мастер-класс по лепке пельменей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана
Светлана
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3 отзыва оставили туристы

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