Экспресс-знакомство с городомКороткая экскурсия ⛳ по центру города, на которой вы узнаете основные этапы его истории 📖, а после в уютной атмосфере современной пельменной под руководством шеф повара вы сможете освоить три основных вида защипов знаменитых уральских пельменей и тут же продегустировать результаты своего труда.
Узнайте Урал на вкус и увезите с собой незаменимые кулинарные навыкиВажная информация:• Короткая экскурсия займет не более 40 минут. Ещё час мы потратим на мастер-класс и дегустацию;
В стоимость входят услуги экскурсовода, мастер-класс с дегустацией, где помимо пельменей вам предложат бульон, гренки и напиток;
Начало экскурсии 🧭 ожидайте в теплом помещении пельменной;
Рекомендую одеваться многослойно, чтобы не замерзнуть на улице и не перегреться в помещении.
Что входит
Услуги экскурсовода
Мастер-класс с дегустацией, где помимо пельменей вам предложат бульон, гренки и напиток.
Что не входит
Вы сможете заказать любое блюдо из меню пельменной дополнительно (средний чек 300-400 рублей)
Начало и место завершения
🚩 ул. Пушкина, 12. Пельменная "Замес", Екатеринбург
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.