Экспресс-знакомство с городомКороткая экскурсия ⛳ по центру города, на которой вы узнаете основные этапы его истории 📖, а после в уютной атмосфере современной пельменной под руководством шеф повара вы сможете освоить три основных вида защипов знаменитых уральских пельменей и тут же продегустировать результаты своего труда.

Узнайте Урал на вкус и увезите с собой незаменимые кулинарные навыкиВажная информация:• Короткая экскурсия займет не более 40 минут. Ещё час мы потратим на мастер-класс и дегустацию;