Город для всех: Втузгородок

Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Екатеринбурга
Втузгородок — самый молодёжный район Екатеринбург с богатой архитектурой от Михайловской церкви XIX века, конструктивизма кампуса УПИ/УрФУ, сталианса проспекта Ленина до новомодного капрома.

Экскурсия ⛳ позволит погрузиться в мир технической интеллигенции ХХ века, узнать о судьбах крупнейших советских учёных с Урала, познакомиться с бытом студентов и профессуры технического института.
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Экскурсия

4 000 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Город для всех: Втузгородок
Город для всех: Втузгородок

Что вы увидите 🤩

  • кампусы Политехнического техникума, Автодора, УПИ, бывшего пехотного училища и УФАН
  • «потаённый сад» почти как в Нарнии
  • несколько зданий в стиле конструктивизма
  • 2-этажный Свердловск и дома-коттеджи
  • дендрарий и долину реки Малаховки
  • республику Лодыгина — необычный город в город
  • и много просто красивых мест «тихого центра» Екатеринбурга
Самый молодёжный городок Урала
Именно здесь находятся «пряничные домики» — коттеджи начала 1950-х годов. И легендарная баня на трёх колоннах, разрекламированная Н. С. Хрущёвым. Летом в районе много зелени и птиц, поэтому мы заходим в дендрарий, чтобы узнать, кто такие интродуценты. А также в «таинственный сад», в котором редкий горожанин сумел побывать.
Кстати, во Втузгородке с недавнего времени размещается знаменитый «Коляда-театр», а на огромной фестивальной площади имени Кирова каждое лето проходит Венский фестиваль, превращающий микрорайон в культурный центр города. Название района связано с раннесоветской попыткой разместить здесь высшие технические учебные заведения (втузы). Правда, еще в 1910-х годах здесь началось возведение первого на Урале вуза — Горного института.

На экскурсии 🧭 мы сможем посмотреть:

  • несколько кампусов высших и средне-специальных учебных заведений, в том числе монументальные корпуса УПИ;
  • дендрарий и парки 🌳, а также долину спрятанной в трубе малой реки Малаховки;
  • малоэтажную застройку микрорайона 1950-х годов;
  • с помощью бинокля понаблюдаем за птицами;
  • по предварительной договорённости, зайдём в музей 🖼 легендарного юриста С. С. Алексеева.

Важная информация:

  • Пожалуйста, заранее предусмотрите удобную обувь для прогулок по пересечённой местности. В период с октября по май важно предусмотреть тёплую обувь;
  • На маршруте предусмотрено посещение кофейни и возможность воспользоваться туалетом.
🚩 Начало: пр. Ленина, 83, пекарня «Хлебница», Екатеринбург
🏁 Место завершения: ул. Комсомольская, 45, Екатеринбург
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение музея С. С. Алексеева
Важная информация
  • Пожалуйста, заранее предусмотрите удобную обувь для прогулок по пересечённой местности. В период с октября по май важно предусмотреть тёплую обувь
  • На маршруте предусмотрено посещение кофейни и возможность воспользоваться туалетом.
Город для всех: Втузгородок
Город для всех: Втузгородок
Город для всех: Втузгородок
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий М.
Дмитрий М.
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