Самый молодёжный городок Урала

Именно здесь находятся «пряничные домики» — коттеджи начала 1950-х годов. И легендарная баня на трёх колоннах, разрекламированная Н. С. Хрущёвым. Летом в районе много зелени и птиц, поэтому мы заходим в дендрарий, чтобы узнать, кто такие интродуценты. А также в «таинственный сад», в котором редкий горожанин сумел побывать.

Кстати, во Втузгородке с недавнего времени размещается знаменитый «Коляда-театр», а на огромной фестивальной площади имени Кирова каждое лето проходит Венский фестиваль, превращающий микрорайон в культурный центр города. Название района связано с раннесоветской попыткой разместить здесь высшие технические учебные заведения (втузы). Правда, еще в 1910-х годах здесь началось возведение первого на Урале вуза — Горного института.

На экскурсии 🧭 мы сможем посмотреть:

несколько кампусов высших и средне-специальных учебных заведений, в том числе монументальные корпуса УПИ;

дендрарий и парки 🌳, а также долину спрятанной в трубе малой реки Малаховки;

малоэтажную застройку микрорайона 1950-х годов;

с помощью бинокля понаблюдаем за птицами;

по предварительной договорённости, зайдём в музей 🖼 легендарного юриста С. С. Алексеева.

Важная информация: