Самый молодёжный городок Урала
Именно здесь находятся «пряничные домики» — коттеджи начала 1950-х годов. И легендарная баня на трёх колоннах, разрекламированная Н. С. Хрущёвым. Летом в районе много зелени и птиц, поэтому мы заходим в дендрарий, чтобы узнать, кто такие интродуценты. А также в «таинственный сад», в котором редкий горожанин сумел побывать.
Кстати, во Втузгородке с недавнего времени размещается знаменитый «Коляда-театр», а на огромной фестивальной площади имени Кирова каждое лето проходит Венский фестиваль, превращающий микрорайон в культурный центр города. Название района связано с раннесоветской попыткой разместить здесь высшие технические учебные заведения (втузы). Правда, еще в 1910-х годах здесь началось возведение первого на Урале вуза — Горного института.
На экскурсии 🧭 мы сможем посмотреть:
- несколько кампусов высших и средне-специальных учебных заведений, в том числе монументальные корпуса УПИ;
- дендрарий и парки 🌳, а также долину спрятанной в трубе малой реки Малаховки;
- малоэтажную застройку микрорайона 1950-х годов;
- с помощью бинокля понаблюдаем за птицами;
- по предварительной договорённости, зайдём в музей 🖼 легендарного юриста С. С. Алексеева.
Важная информация:
- Пожалуйста, заранее предусмотрите удобную обувь для прогулок по пересечённой местности. В период с октября по май важно предусмотреть тёплую обувь;
- На маршруте предусмотрено посещение кофейни и возможность воспользоваться туалетом.