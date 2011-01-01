Экскурсия ⛳ в историко-художественный музей 🖼
По пути следования вам расскажут о: купцах-мукомолах, как был построен первый на Урале казённый завод; зарождении Успенского Далматовского монастыря, купеческих традициях Шадринска. Мы отправимся в Шадринский музей 🖼. Фонд музея включает коллекции: живописи, графики, иконописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, нумизматики, металлопластики, этнографии, оружия, редкой книги, письменных и изобразительных источников, археологии, палеонтологии, геологии, техники и др. Всего насчитывается более 40 коллекций. Здесь вы увидите пейзажи Ф. А. Бронникова. Далее вы отправляетесь на знакомство с историческим центром Шадринска, где сможете вкусно пообедать в кафе. Горячий источник «Шадринский»«Шадринский» горячий источник — уникальный источник, расположенный в селе Верхняя Полевая Шадринского района. Температура воды не опускается ниже 30°C. В бассейне с минеральной водой установлены гидромассажные установки. Минеральная вода выводится на поверхность земли самоизливом с глубины 285 м и соответствует ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные». Вода по химическому составу относится к углекислым хлоридно-гидрокарботным натриевым кремнистым водам средней минерализации гр. XXV в. Содержит в биохимических активных концентрациях: природную углекислоту, метакремнивую кислоту.
«Шадринская №315» по своему химическому составу является близким аналогом широко известной «Есентуки №4». Поэтому она может быть смело использована для курсового питьевого курортного и внекурортного лечения: её рекомендуют при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушениях обмена веществ, электролитно-солевого состава, а также в качестве укрепляющего весь организм универсального природного лекарства.
Правила поведения в бассейне:
- Для женщин обязательное условие: шапочка в бассейне;
- Рекомендуемая продолжительность сеанса пребывания в воде бассейна — 15 мин. ;
- Соблюдайте осторожность при выходе из бассейна и передвижении на скользком полу;
- За оставленные без присмотра вещи на территории бассейна — администрация ответственности не несёт;
- Бегать по бортику и нырять с разбега в воду, прыгать в бассейн с бортиков, сталкивать других посетителей в воду, подныривать под посетителей, создавать травмоопасные ситуации для себя и окружающих категорически запрещено;
- Детям до 14 лет находиться в зоне бассейна глубиной 150 см и плавать без присмотра родителей запрещено;
- Ответственность за безопасность детей несут родители;
- Приносить в зону бассейна, в раздевалку и употреблять продукты питания, напитки, в том числе алкогольные и пиво запрещено;
- Пользоваться в душе моющими, парфюмерными и иными жидкостями в стеклянной таре запрещено;
- Курить в помещениях бассейна запрещено;
- Плавать в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения запрещено;
- Заходить в служебные помещения бассейна запрещено.
- Лица, нарушившие настоящие правила и причинившие ущерб бассейну, компенсируют его в установленном порядке.