  1. Россия
  2. Экскурсии

Горячие источники в Шадринске и Шадринский «итальянец»

Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Волны голубого моря 🌊, белые шапки гор ⛰️, зелёные оливы, залитые солнечным светом.

Рим, Белладжо, Палермо, озеро Комо, думаете, мы приглашаем вас в Италию? Ничего подобного.

Мы приглашаем вас в Шадринск, где можно увидеть подобные пейзажи Ф.

А.

Бронникова в местном музее.

Кроме этого, вас ожидает выезд на горячий источник «Шадринский», где вы поплаваете в очень полезной минеральной воде.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 2 800 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Горячие источники в Шадринске и Шадринский «итальянец»
Горячие источники в Шадринске и Шадринский «итальянец»

Что вы увидите

  • Горячий источник «Шадринский»
  • Шадринский краеведческий музей им. В. П. Бирюкова
Экскурсия ⛳ в историко-художественный музей 🖼
По пути следования вам расскажут о: купцах-мукомолах, как был построен первый на Урале казённый завод; зарождении Успенского Далматовского монастыря, купеческих традициях Шадринска. Мы отправимся в Шадринский музей 🖼. Фонд музея включает коллекции: живописи, графики, иконописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, нумизматики, металлопластики, этнографии, оружия, редкой книги, письменных и изобразительных источников, археологии, палеонтологии, геологии, техники и др. Всего насчитывается более 40 коллекций. Здесь вы увидите пейзажи Ф. А. Бронникова. Далее вы отправляетесь на знакомство с историческим центром Шадринска, где сможете вкусно пообедать в кафе. Горячий источник «Шадринский»«Шадринский» горячий источник — уникальный источник, расположенный в селе Верхняя Полевая Шадринского района. Температура воды не опускается ниже 30°C. В бассейне с минеральной водой установлены гидромассажные установки. Минеральная вода выводится на поверхность земли самоизливом с глубины 285 м и соответствует ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные». Вода по химическому составу относится к углекислым хлоридно-гидрокарботным натриевым кремнистым водам средней минерализации гр. XXV в. Содержит в биохимических активных концентрациях: природную углекислоту, метакремнивую кислоту.
«Шадринская №315» по своему химическому составу является близким аналогом широко известной «Есентуки №4». Поэтому она может быть смело использована для курсового питьевого курортного и внекурортного лечения: её рекомендуют при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушениях обмена веществ, электролитно-солевого состава, а также в качестве укрепляющего весь организм универсального природного лекарства.

Правила поведения в бассейне:

  • Для женщин обязательное условие: шапочка в бассейне;
  • Рекомендуемая продолжительность сеанса пребывания в воде бассейна — 15 мин. ;
  • Соблюдайте осторожность при выходе из бассейна и передвижении на скользком полу;
  • За оставленные без присмотра вещи на территории бассейна — администрация ответственности не несёт;
  • Бегать по бортику и нырять с разбега в воду, прыгать в бассейн с бортиков, сталкивать других посетителей в воду, подныривать под посетителей, создавать травмоопасные ситуации для себя и окружающих категорически запрещено;
  • Детям до 14 лет находиться в зоне бассейна глубиной 150 см и плавать без присмотра родителей запрещено;
  • Ответственность за безопасность детей несут родители;
  • Приносить в зону бассейна, в раздевалку и употреблять продукты питания, напитки, в том числе алкогольные и пиво запрещено;
  • Пользоваться в душе моющими, парфюмерными и иными жидкостями в стеклянной таре запрещено;
  • Курить в помещениях бассейна запрещено;
  • Плавать в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения запрещено;
  • Заходить в служебные помещения бассейна запрещено.
  • Лица, нарушившие настоящие правила и причинившие ущерб бассейну, компенсируют его в установленном порядке.
Что входит
  • комфортабельный туристический автобус
  • экскурсия в музее и входная плата
  • услуги гида в автобусе
  • вкусный обед: салат, суп, горячее, чай, хлеб и десерт
  • купание на источнике 3 часа.
Что не входит
  • личные расходы
  • право фотографирования в музее.
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Горячие источники в Шадринске и Шадринский «итальянец»
Горячие источники в Шадринске и Шадринский «итальянец»
Горячие источники в Шадринске и Шадринский «итальянец»
Горячие источники в Шадринске и Шадринский «итальянец»
Горячие источники в Шадринске и Шадринский «итальянец»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Профсервис
Профсервис
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

8 отзывов оставили туристы

Профсервис проводит ещё 6 экскурсий

Верхотурье — духовная столица Урала
2 200
15 часов
Верхотурье — духовная столица Урала
18 отзывов
Обзорная экскурсия на автомобиле по Екатеринбургу
5 000
3 часа
Обзорная экскурсия на автомобиле по Екатеринбургу
15 отзывов
Алапаевск, Нижняя Синячиха: музей Чайковского и музей деревянного зодчества
2 200
12 часов
Алапаевск, Нижняя Синячиха: музей Чайковского и музей деревянного зодчества
Кунгурская ледяная пещера и музей с чаепитием
3 000
14 часов
Кунгурская ледяная пещера и музей с чаепитием
11 отзывов
Оленьи ручьи: природный парк
1 600
9 часов
Оленьи ручьи: природный парк
11 отзывов
Поездка в Хаски–Центр
1 450
6 часов
Поездка в Хаски–Центр
11 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
900
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
82 отзыва
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
900
2 часа
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
51 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
520
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
48 отзывов
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
6 500
3.5 часа
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
31 отзыв
Посетить все самые интересные уголки города на душевной и веселой авто-пешеходной экскурсии
Здравствуй, Екатеринбург!
4 200
3 часа
Здравствуй, Екатеринбург!
30 отзывов
Главные достопримечательности города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Подземелья Екатеринбурга
650
3 часа
Подземелья Екатеринбурга
29 отзывов
Посмотреть на город с изнанки и получить дозу адреналина