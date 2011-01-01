Экскурсия ⛳ в историко-художественный музей 🖼

По пути следования вам расскажут о: купцах-мукомолах, как был построен первый на Урале казённый завод; зарождении Успенского Далматовского монастыря, купеческих традициях Шадринска. Мы отправимся в Шадринский музей 🖼. Фонд музея включает коллекции: живописи, графики, иконописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, нумизматики, металлопластики, этнографии, оружия, редкой книги, письменных и изобразительных источников, археологии, палеонтологии, геологии, техники и др. Всего насчитывается более 40 коллекций. Здесь вы увидите пейзажи Ф. А. Бронникова. Далее вы отправляетесь на знакомство с историческим центром Шадринска, где сможете вкусно пообедать в кафе. Горячий источник «Шадринский»«Шадринский» горячий источник — уникальный источник, расположенный в селе Верхняя Полевая Шадринского района. Температура воды не опускается ниже 30°C. В бассейне с минеральной водой установлены гидромассажные установки. Минеральная вода выводится на поверхность земли самоизливом с глубины 285 м и соответствует ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные». Вода по химическому составу относится к углекислым хлоридно-гидрокарботным натриевым кремнистым водам средней минерализации гр. XXV в. Содержит в биохимических активных концентрациях: природную углекислоту, метакремнивую кислоту.

«Шадринская №315» по своему химическому составу является близким аналогом широко известной «Есентуки №4». Поэтому она может быть смело использована для курсового питьевого курортного и внекурортного лечения: её рекомендуют при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушениях обмена веществ, электролитно-солевого состава, а также в качестве укрепляющего весь организм универсального природного лекарства.

Правила поведения в бассейне: