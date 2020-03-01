Индивидуальные экскурсии по Екатеринбургу

Что вас ожидает

Екатеринбург: эффект погружения

На нашей иммерсивной прогулке вы будете не зрителем, но полноправным участником: приготовьтесь отгадывать загадки, используя эрудицию, выполнять задания, которые помогут лучше узнать Екатеринбург, и подключить все органы чувств! За три часа вы успеете попробовать уральский кулинарный хит, сделать «кораблик желаний», погадать на будущее и сыграть в игру «Я президент».

Живые истории о городе и горожанах

Интерактивные элементы я приправлю сочными рассказами о Екатеринбурге. Шаг за шагом вы узнаете, как здесь зародился русский рок, почему Ёбург — город свободы, чем мечтали заниматься все местные дети и как старушки спасли город от бескультурья. Перед вами оживут истории президента Бориса Ельцина и музыкантов Свердловского рок-клуба, командора Владислава Крапивина, поэтов Романа Тягунова и Бориса Рыжего, а также других удивительных личностей. А еще вы узнаете, как Екатеринбург менялся в течение 30 лет — и как менялся вместе с ним характер горожан.

Ёбург вдоль и поперек

Наш маршрут охватит места, на фоне которых разворачивались главные события истории Екатеринбурга. Вы увидите Ельцин-центр, Литературный квартал и переход Цоя, губернаторскую резиденцию и здание бывшего рок-клуба, штаб отряда «Каравелла» и «тот самый» сквер у Театра драмы. И в качестве бонуса вас ждет лучший вид на Екатеринбург Сити.