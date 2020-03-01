Индивидуальные экскурсии по Екатеринбургу

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  3. Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу

Шагнуть во времени из советского Свердловска в хайтековский мегаполис и по-настоящему узнать Ёбург

Светлана
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Светлана – ваш гид
Город, который смог: именно так называют Екатеринбург — и в конце нашей прогулки вы точно будете знать, почему.

За три часа вы ощутите атмосферу советской эпохи и бурных 90-х, попробуете уральскую кухню, услышите душевные мелодии.

А еще выполните пару оригинальных заданий, пройдете по культовым местам Ёбурга и соберете коллекцию его живых историй.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Бориса Ельцина
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Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу
Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу

Что вас ожидает

Екатеринбург: эффект погружения
На нашей иммерсивной прогулке вы будете не зрителем, но полноправным участником: приготовьтесь отгадывать загадки, используя эрудицию, выполнять задания, которые помогут лучше узнать Екатеринбург, и подключить все органы чувств! За три часа вы успеете попробовать уральский кулинарный хит, сделать «кораблик желаний», погадать на будущее и сыграть в игру «Я президент».

Живые истории о городе и горожанах
Интерактивные элементы я приправлю сочными рассказами о Екатеринбурге. Шаг за шагом вы узнаете, как здесь зародился русский рок, почему Ёбург — город свободы, чем мечтали заниматься все местные дети и как старушки спасли город от бескультурья. Перед вами оживут истории президента Бориса Ельцина и музыкантов Свердловского рок-клуба, командора Владислава Крапивина, поэтов Романа Тягунова и Бориса Рыжего, а также других удивительных личностей. А еще вы узнаете, как Екатеринбург менялся в течение 30 лет — и как менялся вместе с ним характер горожан.

Ёбург вдоль и поперек
Наш маршрут охватит места, на фоне которых разворачивались главные события истории Екатеринбурга. Вы увидите Ельцин-центр, Литературный квартал и переход Цоя, губернаторскую резиденцию и здание бывшего рок-клуба, штаб отряда «Каравелла» и «тот самый» сквер у Театра драмы. И в качестве бонуса вас ждет лучший вид на Екатеринбург Сити.

Организационные детали

  • В середине пути мы остановимся в пельменной современного формата, где вы попробуете настоящую уральскую кухню. Еда оплачивается дополнительно, средний чек: 300-400 рублей.
  • Экскурсия полностью пешеходная. Общее расстояние, которое мы преодолеем, около 4 км с перерывом на дегустацию.
Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу
Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу
Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу
Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу
Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу
Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу
Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу
Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу
Иммерсивная квест-экскурсия по Екатеринбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Бориса Ельцина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончила «Школу авторских маршрутов» при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и продолжаю учиться, чтобы предлагать путешественникам еще более интересные и увлекательные маршруты. Сотрудничаю с музеем истории, изучаю застройку своего района и собираю воспоминания местных жителей.
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