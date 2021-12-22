Иммерсивная квест-прогулка «Екатеринбург: город храбрых»

Стань героем книги Алексея Иванова «Ёбург» и шагни во времени из советского Свердловска в хайтековский Екатеринбург

Индивидуально
для 6 чел.
Стань героем книги Алексея Иванова «Ёбург» и шагни во времени из советского Свердловска в хайтековский Екатеринбург. Иммерсивная квест-экскурсия "Екатеринбург: город храбрых" — это вовлекающее и динамичное приключение.

В течение 3 часов вы будете гулять во времени — из настоящего вы попадете в самую яркую историческую эпоху для города — девяностые!
Иммерсивная квест-прогулка «Екатеринбург: город храбрых»
Иммерсивная квест-прогулка «Екатеринбург: город храбрых»
Иммерсивная квест-прогулка «Екатеринбург: город храбрых»
Иммерсивная квест-прогулка «Екатеринбург: город храбрых»
Иммерсивная квест-прогулка «Екатеринбург: город храбрых»

Что вы увидите 🤩

  • Президентский центр Бориса Ельцина
  • Здание бывшего ДК, где работал Свердловский рок-клуб
  • Октябрьскую площадь
  • Набережную Рабочей молодежи
  • Плотинку
  • Исторический сквер
  • Переход Цоя
  • Дом Севастьянова
  • Резиденцию Губернатора Свердловской области
  • Литературный квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Стань героем книги Алексея Иванова «Ёбург» и шагни во времени из советского Свердловска в хайтековский Екатеринбург
Иммерсивная квест-экскурсия "Екатеринбург: город храбрых" - это вовлекающее и динамичное приключение. В течение 3 часов вы будете гулять во времени – из настоящего вы попадете в самую яркую историческую эпоху для города – девяностые!
На улицах Ёбурга вы попадёте в историю Президента Бориса Ельцина, музыканта Виктора Цоя, командора Владислава Крапивина, группы «Наутилус Помпилиус» и других удивительных личностей.
Вы узнаете, как Екатеринбург менялся в течение 30 лет и как менялся в это время характер горожан.
Готовьтесь отгадывать классные загадки, слушать живые истории о городе и его жителях и выполнять оригинальные задания.
Вы полностью погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга и поймёте, как стать лучшей версией себя.
Что вас ожидает?
Квест-экскурсия состоит из трех частей.

Задания квеста

Вы будете отгадывать загадки о городе, используя свою эрудицию, осязание и слух.

Рассказы

Вы услышите сочные истории о Екатеринбурге и узнаете, как в городе зародился русский рок, почему это город свободы, чем мечтали заниматься все городские дети, за что горожане уважают Ельцина.

Интерактивы

Вы будете выполнять интересные задания, которые подарят классные эмоции и надолго сохранят знания о Екатеринбурге в памяти. Попробуете уральский кулинарный хит, сделаете своими руками кораблик желаний, погадаете на будущее, поиграете в игру «Я-Президент» и полюбуетесь на лучшую панораму города!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Чай, кофе, морс на выбор при заказе в кафе по окончании прогулки.
Что не входит
  • Стоимость обеда в кафе по окончании экскурсии.
  • Возможно участие в прогулке профессионального фотографа. Общее фото, индивидуальные кадры, портрет, ретушь общего фото и портрета по выбору клиента. 30 минут – 1800 рублей, 15 минут – 1000 рублей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Бориса Ельцина, 3
Завершение: ул. Первомайская, 1
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • 1. В конце пути мы сможем заглянуть в кафе, расположенное в особняке конца XIX века, где проживал один из известных екатеринбургских архитекторов. Еда оплачивается дополнительно, средний чек: 500-600 рублей.
  • 2. Экскурсия полностью пешеходная. Общее расстояние, которое мы преодолеем, около 4 км.
  • 3. Пожалуйста, одевайтесь по погоде. Во время дождя необходим дождевик и непромокаемая обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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