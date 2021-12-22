Иммерсивная квест-прогулка «Екатеринбург: город храбрых»

Стань героем книги Алексея Иванова «Ёбург» и шагни во времени из советского Свердловска в хайтековский Екатеринбург

Иммерсивная квест-экскурсия "Екатеринбург: город храбрых" - это вовлекающее и динамичное приключение. В течение 3 часов вы будете гулять во времени – из настоящего вы попадете в самую яркую историческую эпоху для города – девяностые!

На улицах Ёбурга вы попадёте в историю Президента Бориса Ельцина, музыканта Виктора Цоя, командора Владислава Крапивина, группы «Наутилус Помпилиус» и других удивительных личностей.

Вы узнаете, как Екатеринбург менялся в течение 30 лет и как менялся в это время характер горожан.

Готовьтесь отгадывать классные загадки, слушать живые истории о городе и его жителях и выполнять оригинальные задания.

Вы полностью погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга и поймёте, как стать лучшей версией себя.

Что вас ожидает?

Квест-экскурсия состоит из трех частей.

Задания квеста

Вы будете отгадывать загадки о городе, используя свою эрудицию, осязание и слух.

Рассказы

Вы услышите сочные истории о Екатеринбурге и узнаете, как в городе зародился русский рок, почему это город свободы, чем мечтали заниматься все городские дети, за что горожане уважают Ельцина.

Интерактивы

Вы будете выполнять интересные задания, которые подарят классные эмоции и надолго сохранят знания о Екатеринбурге в памяти. Попробуете уральский кулинарный хит, сделаете своими руками кораблик желаний, погадаете на будущее, поиграете в игру «Я-Президент» и полюбуетесь на лучшую панораму города!