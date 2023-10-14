Встречаемся и отправляемся гулять по лесу: вы сможете переключиться от суеты и подышите свежим воздухом. Затем — зимой на санях, а в отсутствие снега пешком — поднимемся на гору Качканар, где расположен единственный на Урале буддистский храм Шедруб Линг. Увидим две ступы Пробуждения, ступу нирваны и статую Будды на фоне причудливых скал, покрытых мхом и лишайником. Атмосфера и тишина этого места располагает к тому, чтобы прислушаться к себе и найти ответы на свои вопросы.

После познакомимся и пообщаемся с хозяевами обители, пообедаем и погреемся ароматным чаем. При вашем желании обсудим возможность остаться и переночевать на вершине горы в храмовом комплексе или спустимся на базу. Также будет возможность договориться о проведении местными мастерами индивидуальной дыхательной практики — медитации.