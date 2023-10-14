Индивидуальный тур по уральским местам силы: буддистский храм Шедруб Линг и «падающая» башня

Погрузиться в атмосферу умиротворения и тишины, полюбоваться горами и памятниками архитектуры

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Переключиться от суеты и отдохнуть от повседневных забот можно всего за пару дней, и для этого не нужно ехать за границу. Среди живописных Уральских гор есть место силы, благодати и тишины — храмовый комплекс Шедруб Линг.

Мы прогуляемся по загадочному лесу и совершим восхождение к обители, дарящей очищение душам и покой сердцам.

Я познакомлю вас с Невьянском и его главной достопримечательностью и расскажу, почему башня клонится к земле.

Также будет возможность учесть ваши пожелания и, например, покататься на лыжах, поучаствовать в гончарном мастер-классе и переночевать в храме на вершине горы.
Индивидуальный тур по уральским местам силы: буддистский храм Шедруб Линг и «падающая» башня
Индивидуальный тур по уральским местам силы: буддистский храм Шедруб Линг и «падающая» башня
Индивидуальный тур по уральским местам силы: буддистский храм Шедруб Линг и «падающая» башня
Индивидуальный тур по уральским местам силы: буддистский храм Шедруб Линг и «падающая» башня
Индивидуальный тур по уральским местам силы: буддистский храм Шедруб Линг и «падающая» башня
Индивидуальный тур по уральским местам силы: буддистский храм Шедруб Линг и «падающая» башня
Индивидуальный тур по уральским местам силы: буддистский храм Шедруб Линг и «падающая» башня
Индивидуальный тур по уральским местам силы: буддистский храм Шедруб Линг и «падающая» башня
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
20
окт
21
окт
22
окт
27
окт
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.
Подъём на санях на гору (сани прицеплены к снегоходу) возможен только в зимнее время с ноября до апреля.
В остальное время подъём возможен только пешком!

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по лесу, подъём на гору к буддистскому храму, знакомство с хозяевами обители

Встречаемся и отправляемся гулять по лесу: вы сможете переключиться от суеты и подышите свежим воздухом. Затем — зимой на санях, а в отсутствие снега пешком — поднимемся на гору Качканар, где расположен единственный на Урале буддистский храм Шедруб Линг. Увидим две ступы Пробуждения, ступу нирваны и статую Будды на фоне причудливых скал, покрытых мхом и лишайником. Атмосфера и тишина этого места располагает к тому, чтобы прислушаться к себе и найти ответы на свои вопросы.

После познакомимся и пообщаемся с хозяевами обители, пообедаем и погреемся ароматным чаем. При вашем желании обсудим возможность остаться и переночевать на вершине горы в храмовом комплексе или спустимся на базу. Также будет возможность договориться о проведении местными мастерами индивидуальной дыхательной практики — медитации.

Прогулка по лесу, подъём на гору к буддистскому храму, знакомство с хозяевами обителиПрогулка по лесу, подъём на гору к буддистскому храму, знакомство с хозяевами обителиПрогулка по лесу, подъём на гору к буддистскому храму, знакомство с хозяевами обителиПрогулка по лесу, подъём на гору к буддистскому храму, знакомство с хозяевами обители
2 день

Невьянская башня, прогулка по Невьянску

Сегодня отправимся к Невьянской наклонной башне на берегу реки Нейвы. Когда-то здесь располагались заводская лаборатория, архив, казначейская контора, тюрьма и дозорная площадка, а в настоящее время здесь находятся музей и смотровая площадка. Я расскажу, почему башня «падает» и какие с ней связаны мифы и легенды. Затем прогуляемся по уютному Невьянску, где сохранилось много старинных домов. Посмотрим на особняки, церкви и соборы, пройдёмся вдоль Невьянского пруда.

Исходя из ваших пожеланий, можем изменить программу: прогуляться на лыжах или съездить в Верхотурье к святым местам. Также по вашему желанию, можем посетить уральских умельцев-гончаров и поучаствовать в изготовлении глиняной посуды. Затем вернёмся в Екатеринбург.

Невьянская башня, прогулка по НевьянскуНевьянская башня, прогулка по НевьянскуНевьянская башня, прогулка по НевьянскуНевьянская башня, прогулка по НевьянскуНевьянская башня, прогулка по НевьянскуНевьянская башня, прогулка по Невьянску

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатеринбург, точные место и время - по договорённости
Завершение: Екатеринбург, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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