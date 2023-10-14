Погрузиться в атмосферу умиротворения и тишины, полюбоваться горами и памятниками архитектуры
Мы прогуляемся по загадочному лесу и совершим восхождение к обители, дарящей очищение душам и покой сердцам.
Я познакомлю вас с Невьянском и его главной достопримечательностью и расскажу, почему башня клонится к земле.
Также будет возможность учесть ваши пожелания и, например, покататься на лыжах, поучаствовать в гончарном мастер-классе и переночевать в храме на вершине горы.
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даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Подъём на санях на гору (сани прицеплены к снегоходу) возможен только в зимнее время с ноября до апреля.
В остальное время подъём возможен только пешком!
Программа тура по дням
Прогулка по лесу, подъём на гору к буддистскому храму, знакомство с хозяевами обители
Встречаемся и отправляемся гулять по лесу: вы сможете переключиться от суеты и подышите свежим воздухом. Затем — зимой на санях, а в отсутствие снега пешком — поднимемся на гору Качканар, где расположен единственный на Урале буддистский храм Шедруб Линг. Увидим две ступы Пробуждения, ступу нирваны и статую Будды на фоне причудливых скал, покрытых мхом и лишайником. Атмосфера и тишина этого места располагает к тому, чтобы прислушаться к себе и найти ответы на свои вопросы.
После познакомимся и пообщаемся с хозяевами обители, пообедаем и погреемся ароматным чаем. При вашем желании обсудим возможность остаться и переночевать на вершине горы в храмовом комплексе или спустимся на базу. Также будет возможность договориться о проведении местными мастерами индивидуальной дыхательной практики — медитации.
Невьянская башня, прогулка по Невьянску
Сегодня отправимся к Невьянской наклонной башне на берегу реки Нейвы. Когда-то здесь располагались заводская лаборатория, архив, казначейская контора, тюрьма и дозорная площадка, а в настоящее время здесь находятся музей и смотровая площадка. Я расскажу, почему башня «падает» и какие с ней связаны мифы и легенды. Затем прогуляемся по уютному Невьянску, где сохранилось много старинных домов. Посмотрим на особняки, церкви и соборы, пройдёмся вдоль Невьянского пруда.
Исходя из ваших пожеланий, можем изменить программу: прогуляться на лыжах или съездить в Верхотурье к святым местам. Также по вашему желанию, можем посетить уральских умельцев-гончаров и поучаствовать в изготовлении глиняной посуды. Затем вернёмся в Екатеринбург.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Екатеринбург, точные место и время - по договорённостиЗавершение: Екатеринбург, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.