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Описание
Что вас ожидает
Почтенный вулкан и город-завод
Я заберу вас от места проживания, и мы отправимся к первой точке путешествия. Дорога до Нижнего Тагила занимает 2 часа, но скучать не придётся: декорациями нам послужат горные уральские пейзажи, а я по пути расскажу вам об истории этих мест. Нижний Тагил носит негласное звание города-завода, именно здесь зарождалась местная горная промышленность. Мы поднимемся на вершину потухшего вулкана — ему уже 400 миллионов лет — и посмотрим на город с высоты.
Креатив по-уральски
Многие жители города — металлурги в нескольких поколениях. В креативном кластере, куда мы поедем дальше, вы увидите, как они соединяют любовь к ремеслу с предпринимательством — и что из этого получается. В конце мы побываем в секретной мастерской уличного художника, который творит под необычным псевдонимом.
А затем отправимся в горы, в небольшое поселение Черноисточинск. Это одно из самых красивых мест Свердловской области — и одно из моих самых любимых. Вы побываете в арт-резиденции в здании старинного Демидовского завода. Заглянете в керамическую мастерскую, атмосферный музей наличников и аутентичную «Цирюльню» и по желанию купите косметику ручной работы, приготовленную из местных трав. Я расскажу вам о прошлом посёлка, и вы своими глазами увидите, как интересно развивается его настоящее.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном кроссовере Hyundai Creta
В Нижнем Тагиле мы сделаем остановку на обед (оплачивается отдельно)
Вход в музей наличников — 200 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у торгового центра «Гринвич»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Екатеринбурге
Всем привет! Меня зовут Мария. Я фанат Урала. Уже два года провожу счастливые прогулки-экскурсии. За два года провела экскурсии более чем 600 путешественникам! Мои любимые направления: Невьянск, Висим, Черноисточинск. Я профессионально влюбляю в Уральские горы) Могу составить и организовать индивидуальную программу для вашей группы!