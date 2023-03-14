«Руду из породы, талант из народа!» — гласит уральская поговорка. Я познакомлю вас с промышленным прошлым Нижнего Тагила и области и покажу, как ремесленники влияют на настоящее этих мест. Мы заберёмся на потухший вулкан, чтобы увидеть город с высоты птичьего полёта, побываем в секретной мастерской уличного художника и проедем к арт-резиденции в здании старинного завода. А заодно зарядимся уральской атмосферой в моём личном месте силы.

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Описание

Что вас ожидает

Почтенный вулкан и город-завод

Я заберу вас от места проживания, и мы отправимся к первой точке путешествия. Дорога до Нижнего Тагила занимает 2 часа, но скучать не придётся: декорациями нам послужат горные уральские пейзажи, а я по пути расскажу вам об истории этих мест.

Нижний Тагил носит негласное звание города-завода, именно здесь зарождалась местная горная промышленность. Мы поднимемся на вершину потухшего вулкана — ему уже 400 миллионов лет — и посмотрим на город с высоты.

Креатив по-уральски

Многие жители города — металлурги в нескольких поколениях. В креативном кластере, куда мы поедем дальше, вы увидите, как они соединяют любовь к ремеслу с предпринимательством — и что из этого получается. В конце мы побываем в секретной мастерской уличного художника, который творит под необычным псевдонимом.

А затем отправимся в горы, в небольшое поселение Черноисточинск. Это одно из самых красивых мест Свердловской области — и одно из моих самых любимых. Вы побываете в арт-резиденции в здании старинного Демидовского завода. Заглянете в керамическую мастерскую, атмосферный музей наличников и аутентичную «Цирюльню» и по желанию купите косметику ручной работы, приготовленную из местных трав. Я расскажу вам о прошлом посёлка, и вы своими глазами увидите, как интересно развивается его настоящее.

Организационные детали