Увидеть каменные чудеса Урала, позвонить в колокола и узнать секреты их изготовления
Он раскинулся на живописных берегах двух рек — Исети и Каменки, окружил себя причудливыми скалами и волшебными местами, где текут потоки застывшей лавы, а валуны складываются в уникальные изваяния.
Я покажу наиболее интересные: где любят снимать фильмы и мастерить разные чудеса — например, самые звонкие колокола.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Краеведческий музей
Вы погрузитесь в историю города, где 300 лет назад появился первый на Урале пушечный завод, а сегодня изготавливают колокола для храмов всего мира. Осмотрите коллекцию артиллерийских орудий и увидите пушки, которые отливали для Северной экспедиции Витуса Беринга.
Настоящее города
На речном трамвайчике мы прокатимся вдоль удивительных природных памятников и увидим скалу Филин, Мартюшеву гряду, городские скалы. Посмотрим на Железнодорожный мост и новую набережную Каменска-Уральского.
Давнее прошлое
За городом я покажу место стоянки первобытного человека и поле, где было разбито войско Емельяна Пугачёва. Вы увидите уникальное явление природы — порог Ревун, образованный на месте застывшего потока лавы, и Смолинскую пещеру — в 19 веке в её гротах старообрядцы проводили тайные службы.
Каменные ворота
Близ Каменск-Уральского Исеть становится настоящей заповедной рекой. Гигантские камни на её берегах и живописная скала Каменные ворота — главные достопримечательности этих мест. Я покажу, где проходили съёмки фильмов «Серебро/Путь на Мангазею» и «Угрюм-река».
Колокольный завод
Мы посетим уникальное предприятие Урала: здесь отливают колокола весом от 6 кг до 17 тонн для всех храмов России и мира. На экскурсии с гидом завода вам покажут технологию создания каменских колоколов, дадут послушать колокольные звоны и разрешат позвонить самим.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются билеты:
— на речной трамвайчик — 550 руб. /чел., 2 часа с экскурсией
— в краеведческий музей — 500 руб. /чел., 45 минут с экскурсией
— на колокольный завод — 500 руб. /чел., час с экскурсией
Для экскурсии вы можете выбрать все три платные локации или какую-то отдельно, на ваше усмотрение.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.