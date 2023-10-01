Я приглашаю вас в город-музей под открытым небом. Он раскинулся на живописных берегах двух рек — Исети и Каменки, окружил себя причудливыми скалами и волшебными местами, где текут потоки застывшей лавы, а валуны складываются в уникальные изваяния. Я покажу наиболее интересные: где любят снимать фильмы и мастерить разные чудеса — например, самые звонкие колокола.

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Описание

Что вас ожидает

Краеведческий музей

Вы погрузитесь в историю города, где 300 лет назад появился первый на Урале пушечный завод, а сегодня изготавливают колокола для храмов всего мира. Осмотрите коллекцию артиллерийских орудий и увидите пушки, которые отливали для Северной экспедиции Витуса Беринга.

Настоящее города

На речном трамвайчике мы прокатимся вдоль удивительных природных памятников и увидим скалу Филин, Мартюшеву гряду, городские скалы. Посмотрим на Железнодорожный мост и новую набережную Каменска-Уральского.

Давнее прошлое

За городом я покажу место стоянки первобытного человека и поле, где было разбито войско Емельяна Пугачёва. Вы увидите уникальное явление природы — порог Ревун, образованный на месте застывшего потока лавы, и Смолинскую пещеру — в 19 веке в её гротах старообрядцы проводили тайные службы.

Каменные ворота

Близ Каменск-Уральского Исеть становится настоящей заповедной рекой. Гигантские камни на её берегах и живописная скала Каменные ворота — главные достопримечательности этих мест. Я покажу, где проходили съёмки фильмов «Серебро/Путь на Мангазею» и «Угрюм-река».

Колокольный завод

Мы посетим уникальное предприятие Урала: здесь отливают колокола весом от 6 кг до 17 тонн для всех храмов России и мира. На экскурсии с гидом завода вам покажут технологию создания каменских колоколов, дадут послушать колокольные звоны и разрешат позвонить самим.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты:

— на речной трамвайчик — 550 руб. /чел., 2 часа с экскурсией

— в краеведческий музей — 500 руб. /чел., 45 минут с экскурсией

— на колокольный завод — 500 руб. /чел., час с экскурсией

Для экскурсии вы можете выбрать все три платные локации или какую-то отдельно, на ваше усмотрение.