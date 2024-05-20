Вас ждет пешеходная экскурсия по городу Екатеринбург на тему кино.Екатеринбург никогда не был центром кинематографа, но это не говорит о том, что здесь не было известных личностей и сильных проектов.

Мы пройдем по местам натурных съёмок, которые попали в объектив камеры, а по итогу в фильм. Вы узнаете о кино, снятом в Екатеринбурге, его жизни и как она была вплетена в историю города.

Описание экскурсии

Давайте отправимся на авторскую экскурсию «Кино-Екатеринбург». В ней вы узнаете о кино, которое снимали в Екатеринбурге, о создателях, о контексте времени. Мы по кадрам пройдем места съёмок с городской натуры, сравним каким Екатеринбург был тогда и каким он является сейчас. Путешественники узнают о первых работах Владимира Хотиненко, Алексея Балабанова и др., почему снимали в Екатеринбурге, что привнесли, почему уехали. Почему режиссер «Тихого Дона» Сергей Герасимов после успеха и признания снимает камерное кино в Екатеринбурге? Какой облик был у города времён съемок картин — во временной промежуток от 1970 до 2020 гг?