Вас ждет пешеходная экскурсия по городу Екатеринбург на тему кино.
Екатеринбург никогда не был центром кинематографа, но это не говорит о том, что здесь не было известных личностей и сильных проектов.
Екатеринбург никогда не был центром кинематографа, но это не говорит о том, что здесь не было известных личностей и сильных проектов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Что вас ожидает:
- Городок Чекистов
- Свердловская киностудия
- Памятник Якову Свердлову и театр оперы и балета
- Кинотеатр «Колизей»
- Площадь труда
- Плотинка
- Сквер на Октябрьской площади
- Белый дом
- Ельцин-центр
Описание экскурсии
Давайте отправимся на авторскую экскурсию «Кино-Екатеринбург». В ней вы узнаете о кино, которое снимали в Екатеринбурге, о создателях, о контексте времени. Мы по кадрам пройдем места съёмок с городской натуры, сравним каким Екатеринбург был тогда и каким он является сейчас. Путешественники узнают о первых работах Владимира Хотиненко, Алексея Балабанова и др., почему снимали в Екатеринбурге, что привнесли, почему уехали. Почему режиссер «Тихого Дона» Сергей Герасимов после успеха и признания снимает камерное кино в Екатеринбурге? Какой облик был у города времён съемок картин — во временной промежуток от 1970 до 2020 гг?
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городок Чекистов
- Свердловская киностудия
- Памятник Якову Свердлову и театр оперы и балета
- Кинотеатр «Колизей»
- Площадь труда
- Плотинка
- Сквер на Октябрьской площади
- Белый дом
- Ельцин-центр
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Завершение: Ул. Бориса Ельцина, 3, КЦ «Ельцин Центр»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
20 мая 2024
Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))
А
Антон
20 мая 2024
Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием,
Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы,
Узнал за него и других режиссеров,
Вдохновился парой фильмов для просмотра,
Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга
Советую!
Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы,
Узнал за него и других режиссеров,
Вдохновился парой фильмов для просмотра,
Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга
Советую!
П
Парфён
20 мая 2024
Классно!
Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города
Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое
Взял фильмы на заметку к просмотру
Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города
Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое
Взял фильмы на заметку к просмотру
А
Артем
20 мая 2024
Много интересного узнал о локальном кино и «тусовке». Считаю, что экскурсия подойдет как искушенным киноведам, так и желающим впервые ознакомиться с Уральской столицей.
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