«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров

Вас ждет пешеходная экскурсия по городу Екатеринбург на тему кино.

Екатеринбург никогда не был центром кинематографа, но это не говорит о том, что здесь не было известных личностей и сильных проектов.
читать дальше

Мы пройдем по местам натурных съёмок, которые попали в объектив камеры, а по итогу в фильм. Вы узнаете о кино, снятом в Екатеринбурге, его жизни и как она была вплетена в историю города.

5
4 отзыва
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
«Кино-Екатеринбург»: по пути режиссеров
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Что вас ожидает:

  • Городок Чекистов
  • Свердловская киностудия
  • Памятник Якову Свердлову и театр оперы и балета
  • Кинотеатр «Колизей»
  • Площадь труда
  • Плотинка
  • Сквер на Октябрьской площади
  • Белый дом
  • Ельцин-центр

Описание экскурсии

Давайте отправимся на авторскую экскурсию «Кино-Екатеринбург». В ней вы узнаете о кино, которое снимали в Екатеринбурге, о создателях, о контексте времени. Мы по кадрам пройдем места съёмок с городской натуры, сравним каким Екатеринбург был тогда и каким он является сейчас. Путешественники узнают о первых работах Владимира Хотиненко, Алексея Балабанова и др., почему снимали в Екатеринбурге, что привнесли, почему уехали. Почему режиссер «Тихого Дона» Сергей Герасимов после успеха и признания снимает камерное кино в Екатеринбурге? Какой облик был у города времён съемок картин — во временной промежуток от 1970 до 2020 гг?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Городок Чекистов
  • Свердловская киностудия
  • Памятник Якову Свердлову и театр оперы и балета
  • Кинотеатр «Колизей»
  • Площадь труда
  • Плотинка
  • Сквер на Октябрьской площади
  • Белый дом
  • Ельцин-центр
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ленина, 69/1
Завершение: Ул. Бориса Ельцина, 3, КЦ «Ельцин Центр»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
20 мая 2024
Прошлись по городу, многое узнали из экскурсии. Из истории, пути режиссеров. Огромная благодарность, Федору за проведенную экскурсию. Очень понравилось)))
А
20 мая 2024
Экскурсия понравилась, сходил с удовольствием,
Интересовался Балабановым, нравятся его фильмы,
Узнал за него и других режиссеров,
Вдохновился парой фильмов для просмотра,
Фёдор рассказывает увлеченно, видно, что ценит кино Екатеринбурга
Советую!
П
20 мая 2024
Классно!
Время с экскурсии прошло незаметно, общались с гидом за кино, музыку, историю города
Живу в Екатеринбурге давно, но все равно узнал что-то новое

Взял фильмы на заметку к просмотру
А
20 мая 2024
Много интересного узнал о локальном кино и «тусовке». Считаю, что экскурсия подойдет как искушенным киноведам, так и желающим впервые ознакомиться с Уральской столицей.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

ГрупповыеПешеходныеИстория и архитектураНеобычныеИстория и культураАвторскиеПлотинкаПопулярные местаЕльцин ЦентрГородок чекистов

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Знакомьтесь, Екатеринбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
Завтра в 09:00
13 июня в 12:00
2 800 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
90 отзывов
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000 за всё до 4 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 340 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Екатеринбурге
ХорошоТам