Я расскажу о фильмах, снятых в Екатеринбурге, и о людях, которые их снимали. Вы узнаете о первых работах Хотиненко и Балабанова.
Почему режиссёр «Тихого Дона» Герасимов после всесоюзного признания ставит камерный фильм именно здесь? Как Олег Янковский связан с царской семьёй? Поговорим об истории города и сравним, каким он был во время съёмок картин и как выглядит сейчас.
Почему режиссёр «Тихого Дона» Герасимов после всесоюзного признания ставит камерный фильм именно здесь? Как Олег Янковский связан с царской семьёй? Поговорим об истории города и сравним, каким он был во время съёмок картин и как выглядит сейчас.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пусть Екатеринбург и не назовёшь центром кинематографа в стране, но здесь жили известные люди, которые делали сильные проекты. Мы пройдём по местам натурных съёмок, на каждом из которых я расскажу о создании картин, о режиссёре и локации. Посмотрим на кадры из фильмов разных лет и сравним, как изменился город.
В нашей программе:
- Городок чекистов
- Свердловская киностудия
- Памятник Якову Свердлову и театр оперы и балета
- Кинотеатр «Колизей»
- Площадь Труда
- Плотинка
- Сквер на Октябрьской площади и Белый дом
- Ельцин Центр
Организационные детали
Это пешая экскурсия, маршрут — 4 км.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Исеть»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фёдор — ваш гид в Екатеринбурге
Привет! Меня зовут Фёдор, я веду авторскую экскурсию о кино. В ней я рассказываю о фильмах, которые снимали в Екатеринбурге, о создателях и о контексте времени. Мы по кадрам пройдем места съёмок, сравним каким Екатеринбург был тогда и какой он сейчас.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Антон
12 мая 2024
Если коротко — было круто. Федор — человек интересный, с городом знаком, как и с кино, сделанным на Урале, его экскурсия казалась живой и позволила этот город увидеть с какой-то новой стороны, так как некоторые «точки» были во дворах, то увидел заодно интересные арт-инсталляции, что раньше бы не замечал. Если вы такой же фанат киноискусства, то рекомендую к посещению
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