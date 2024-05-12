Если коротко — было круто. Федор — человек интересный, с городом знаком, как и с кино, сделанным на Урале, его экскурсия казалась живой и позволила этот город увидеть с какой-то новой стороны, так как некоторые «точки» были во дворах, то увидел заодно интересные арт-инсталляции, что раньше бы не замечал. Если вы такой же фанат киноискусства, то рекомендую к посещению