Кладбищенские истории Екатеринбурга

Наши кладбища - это не только места скорби, это история нашего города

Наши кладбища — это не только места скорби, это история нашего города.

Под каждым памятником таится судьба человека, за каждым человеком — личность, события его жизни.

Надпись над входом на старейшее кладбище Екатеринбурга гласит: «И мёртвые мы будем жить в частице вашего великого счастья.

Ведь мы вложили в него нашу жизнь»
Кладбищенские истории Екатеринбурга
Кладбищенские истории Екатеринбурга
Кладбищенские истории Екатеринбурга
Кладбищенские истории Екатеринбурга
Кладбищенские истории Екатеринбурга
Кладбищенские истории Екатеринбурга

Что вы увидите 🤩

  • Михайловское кладбище
  • Ивановское кладбище
  • Широкореченское кладбище
Наши кладбища — это не только места скорби, это история нашего города.
Под каждым памятником таится судьба человека, за каждым человеком — личность, события его жизни. Надпись над входом на старейшее кладбище Екатеринбурга гласит: «И мёртвые мы будем жить в частице вашего великого счастья. Ведь мы вложили в него нашу жизнь»

Что вас ожидает:

    Михайловское кладбище (1865 год постройки)
    Мы посетим могилу автора перевода «Интернационала» на русский язык, захоронения туристов группы Дятлова, мемориал на месте захоронения чешских легионеров, «павшим на пути к свободной родине» в годы гражданской войны в России (1918—1919).
    Ивановское кладбище (1843 год постройки)
    Поднимемся на холм к памятнику П. П. Бажову и узнаем тайны его «соседей» — одного из непосредственных участников расстрела Николая II и его семьи и святого, у чудотворной могилы которого молят об исполнении желаний горожане, и возвращаются с благодарностью.
    Широкореченское кладбище (1941 год постройки)
    Пройдёмся по Аллее Славы, где рядом с героями Советского Союза расположены надгробия криминальных авторитетов 90-х, и по аллее великих Уральских артистов — знаменитых пар прошлого — Владимира Курочкина (главный режиссер, которому любящие артисты дали прозвище Папа) и его жены артистки Веры Евдокимовой, Полины Емельяновой и Анатолия Маренича, Георгия Энгель и Нины Энгель-Утиной, Марии Викс и Бориса Коринтелли.
    Я расскажу вам историю каждого кладбища и каждого храма, находящегося на их территории, раскрою тайны и судьбы, о которых молчат каменные герои. Проведу мимо памятников, у около которых и сегодня не каждый осмелится остановиться.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    5 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Место начала и завершения
    Ст. м. «Площадь 1905 года»
    Когда и сколько длится?
    Когда: каждый день с 10:00 до 17:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    каждый день с 10:00 до 17:00

    Елизавета П.
    Елизавета П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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