Наши кладбища — это не только места скорби, это история нашего города.

Под каждым памятником таится судьба человека, за каждым человеком — личность, события его жизни. Надпись над входом на старейшее кладбище Екатеринбурга гласит: «И мёртвые мы будем жить в частице вашего великого счастья. Ведь мы вложили в него нашу жизнь»

Что вас ожидает:

Михайловское кладбище (1865 год постройки)

Мы посетим могилу автора перевода «Интернационала» на русский язык, захоронения туристов группы Дятлова, мемориал на месте захоронения чешских легионеров, «павшим на пути к свободной родине» в годы гражданской войны в России (1918—1919).

Ивановское кладбище (1843 год постройки)

Поднимемся на холм к памятнику П. П. Бажову и узнаем тайны его «соседей» — одного из непосредственных участников расстрела Николая II и его семьи и святого, у чудотворной могилы которого молят об исполнении желаний горожане, и возвращаются с благодарностью.

Широкореченское кладбище (1941 год постройки)

Пройдёмся по Аллее Славы, где рядом с героями Советского Союза расположены надгробия криминальных авторитетов 90-х, и по аллее великих Уральских артистов — знаменитых пар прошлого — Владимира Курочкина (главный режиссер, которому любящие артисты дали прозвище Папа) и его жены артистки Веры Евдокимовой, Полины Емельяновой и Анатолия Маренича, Георгия Энгель и Нины Энгель-Утиной, Марии Викс и Бориса Коринтелли.

Я расскажу вам историю каждого кладбища и каждого храма, находящегося на их территории, раскрою тайны и судьбы, о которых молчат каменные герои. Проведу мимо памятников, у около которых и сегодня не каждый осмелится остановиться.