Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Уралмаш

Мы проведём с вами настоящее журналистское расследование, погружаясь в прошлое микрорайона. Начнем с площади Первой пятилетки и завода Уралмаш: вы узнаете, как строился город 🏙️, в каких домах Дворянского гнезда жила элита тех времен и из каких бараков смотрели на их жизнь простые уралмашевские «пацаны». Вы погрузитесь в эпоху СССР, увидите, какими улицами шли рабочие на завод, узнаете под какую музыку они строили наше настоящее. Я покажу гостиницу, где жили иностранные инженеры, местную баню, первые школы района и первый звуковой кинотеатр «Темп».

Авторитеты Екатеринбурга

Далее мы погрузимся в атмосферу 90-х. Вы приоткроете историю 📖 самой известной и опасной ОПГ «Уралмаш» от создания до становления и увидите, где она базировалась. Мы поговорим о ребятах с окраин, захвативших город 🏙️, их методах решения проблем и устранения конкурентов.

Минуя Белую башню, проедем на Северное кладбище, где находятся необычные надгробия авторитетам. Я поделюсь легендами и подлинными криминальными историями, объясню, почему памятники первому и последнему лидерам группировки до сих снимают на камеру, а также расскажу о современной ситуации в городе то, что не пишут в интернете.