Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Криминальный «Ёбург»: девяностые годы

5
1 отзыв
Елизавета П.
Елизавета П. – Гид из Екатеринбурга
Екатеринбург известен своим криминальным прошлым.

Я проведу вас по главным местам «лихих девяностых»! Мы отправимся в легендарный район «Уралмаш», который поделится историями о перестрелках во дворах, рэкете, кожаных куртках и шестисотых мерседесах, а также на местное кладбище, которое расскажет о судьбах людей, с которыми не могла справится власть.
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Экскурсия

4 000 ₽ за экскурсию

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Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Уралмаш
Мы проведём с вами настоящее журналистское расследование, погружаясь в прошлое микрорайона. Начнем с площади Первой пятилетки и завода Уралмаш: вы узнаете, как строился город 🏙️, в каких домах Дворянского гнезда жила элита тех времен и из каких бараков смотрели на их жизнь простые уралмашевские «пацаны». Вы погрузитесь в эпоху СССР, увидите, какими улицами шли рабочие на завод, узнаете под какую музыку они строили наше настоящее. Я покажу гостиницу, где жили иностранные инженеры, местную баню, первые школы района и первый звуковой кинотеатр «Темп».
Авторитеты Екатеринбурга
Далее мы погрузимся в атмосферу 90-х. Вы приоткроете историю 📖 самой известной и опасной ОПГ «Уралмаш» от создания до становления и увидите, где она базировалась. Мы поговорим о ребятах с окраин, захвативших город 🏙️, их методах решения проблем и устранения конкурентов.
Минуя Белую башню, проедем на Северное кладбище, где находятся необычные надгробия авторитетам. Я поделюсь легендами и подлинными криминальными историями, объясню, почему памятники первому и последнему лидерам группировки до сих снимают на камеру, а также расскажу о современной ситуации в городе то, что не пишут в интернете.
+Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Улица Кузнецова, 2, Екатеринбург
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елизавета П.
Елизавета П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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