2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектура старинных особняков

Вы увидите самые выразительные образцы купеческого города XIX века: знаменитую мельницу Борчанинова, дом Поклевских-Козелл с прекрасно сохранившимся интерьером и усадьбу Ошеркова, построенную в эпоху расцвета классицизма. А еще вы побываете на месте старинного купеческого сада и рассмотрите ротонду и остров в английском стиле.

Тайны и судьбы местных купцов

Оживший купеческий Екатеринбург раскроет множество секретов. Вы узнаете, за что купца Севастьянова заставили носить чугунные калоши и с чем связано расточительство богача Харитонова, поившего своих лошадей дорогим шампанским. А также представите, как выглядел Екатеринбург XIX века и услышите, как сложились судьбы представителей знаменитых династий того времени.