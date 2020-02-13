2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в эпоху известных предпринимателей и их самобытных домов

Андрей
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Андрей – ваш гид
Я расскажу о временах, когда Екатеринбург был купеческим городом, и покажу особняки XIX века, принадлежавшие местным коммерсантам.

Раскрою детали бытовой жизни той эпохи, поделюсь местными легендами и помогу понять, какую роль в развитии Екатеринбурга сыграли старообрядцы.
2600 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д вокзале
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Купеческий Екатеринбург
Купеческий Екатеринбург

Что вас ожидает

Архитектура старинных особняков
Вы увидите самые выразительные образцы купеческого города XIX века: знаменитую мельницу Борчанинова, дом Поклевских-Козелл с прекрасно сохранившимся интерьером и усадьбу Ошеркова, построенную в эпоху расцвета классицизма. А еще вы побываете на месте старинного купеческого сада и рассмотрите ротонду и остров в английском стиле.

Тайны и судьбы местных купцов
Оживший купеческий Екатеринбург раскроет множество секретов. Вы узнаете, за что купца Севастьянова заставили носить чугунные калоши и с чем связано расточительство богача Харитонова, поившего своих лошадей дорогим шампанским. А также представите, как выглядел Екатеринбург XIX века и услышите, как сложились судьбы представителей знаменитых династий того времени.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: музей Поклевских-Козелл — 250 рублей.
  • По желанию, я могу продлить экскурсию на час и также раскрыть тему «Екатеринбург как город-завод». Доплата составит 500 рублей.
  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
Купеческий Екатеринбург
Купеческий Екатеринбург
Купеческий Екатеринбург
Купеческий Екатеринбург
Купеческий Екатеринбург
Купеческий Екатеринбург
Купеческий Екатеринбург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д вокзале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, мне 34 года, я знаток-любитель. Интересуюсь историческим прошлым Екатеринбурга и окрестностей и создаю авторские маршруты, которые не предлагают классические турагентства. С радостью поделюсь своими знаниями и наблюдениями в увлекательном дружеском формате. До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Андрей, спасибо огромное за приятную прогулку! Было интересно, город стал ближе, когда узнаешь о судьбах людей, как жили, как торговали, как развивались... в Екатеринбурге сохранились живые свидетели - дома 100-150- летней давности... смотришь на них и представляешь, как это было. Рассказ у Андрея лёгкий, насыщенный деталями, маршрут продуман и неутомителен. Спасибо!
10 февраля 2020
Интересная экскурсия! Большое спасибо!

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