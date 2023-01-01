Артём проводит ещё 6 экскурсий

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Купцы и дельцы старого Екатеринбурга

Услышать сюжеты о первых бизнесменах Урала и понять, как велись дела в те времена

Артём
Артём – Гид из Екатеринбурга
Кое-что в этой стране остается неизменным.

Олигархи при Иване Грозном, коррупционная схема Демидовых и «антикризисный менеджер» от Петра I; приватизация, которую устроила Анна Иоанновна, и антиалкогольная кампания Александра III — мы проведем параллели в истории 📖 и поговорим о легендарных бизнесменах Екатеринбурга.

А купеческие дома и атмосферные улицы города станут иллюстрацией к моему рассказу.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 1200960 ₽ за человекаскидка20%

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Купцы и дельцы старого Екатеринбурга
Купцы и дельцы старого Екатеринбурга

Что вас ожидает

По городу на автомобиле
Чтобы не терять время в пробках и не мерзнуть, мы встретимся вечером и проедем по городу, украшенному иллюминацией. Старые улочки и купеческие дома воссоздадут атмосферу тех времен. Мы побываем на торговой площади, осмотрим дом Железнова, овеянный тайнами, и полюбуемся знаменитым особняком Севастьянова в готическом стиле. А еще вы увидите величественную усадьбу Расторгуева—Харитонова и деревянный терем братьев Агафуровых.

Предпринимательство до революции
Я расскажу о гастарбайтерах 19 века, о конкурентной борьбе, рекламных акциях, промоутерах, топ-менеджерах и страховых агентах старого Екатеринбурга. Обязательно поговорим и о социально-ориентированном бизнесе, спонсорах и меценатах. Вас ждет множество любопытных фактов: как жизнь объединила бизнес двух конкурентов; кто поставил «на счетчик» самого Пушкина, а кто потеснил на Ирбитской ярмарке Савву Морозова; и чем в России всегда выгодно, но рискованно торговать. И, конечно, вы услышите о хобби и чудачествах богачей из наших историй.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная и проходит в мини-группе до 6 человек
  • Мы ценим ваше время: в этой экскурсии 🧭 не будет сувенирных лавок и кофеен с высокими ценами
  • Мы не посещаем храмы и музеи 🖼, хоть и говорим о них на экскурсии
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Площадь 1905 года
Купцы и дельцы старого Екатеринбурга
Купцы и дельцы старого Екатеринбурга
Купцы и дельцы старого Екатеринбурга
Купцы и дельцы старого Екатеринбурга
Купцы и дельцы старого Екатеринбурга
Купцы и дельцы старого Екатеринбурга
Купцы и дельцы старого Екатеринбурга

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Артём
Артём
В свои 34 года я работаю в туризме уже почти 15 лет, из которых лет 13 провожу экскурсии. Я мог бы назвать себя классическим экскурсоводом, т. к. учился у «Старой гвардии», закончил факультет туризма и имею удостоверение экскурсовода, выданное администрацией Екатеринбурга. (Любимые темы: Романовы, ВОВ, Демидовы и Горнозаводской Урал) Но я пошел дальше. У меня есть свой экскурсионный транспорт, последние лет 5 вожу активные экскурсии по горам, лесам и природным паркам, имею свое снаряжение для сплава. И уже три года являюсь автором уникальной костюмированной экскурсии «Городские Легенды»
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