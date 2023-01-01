Артём проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

По городу на автомобиле

Чтобы не терять время в пробках и не мерзнуть, мы встретимся вечером и проедем по городу, украшенному иллюминацией. Старые улочки и купеческие дома воссоздадут атмосферу тех времен. Мы побываем на торговой площади, осмотрим дом Железнова, овеянный тайнами, и полюбуемся знаменитым особняком Севастьянова в готическом стиле. А еще вы увидите величественную усадьбу Расторгуева—Харитонова и деревянный терем братьев Агафуровых.

Предпринимательство до революции

Я расскажу о гастарбайтерах 19 века, о конкурентной борьбе, рекламных акциях, промоутерах, топ-менеджерах и страховых агентах старого Екатеринбурга. Обязательно поговорим и о социально-ориентированном бизнесе, спонсорах и меценатах. Вас ждет множество любопытных фактов: как жизнь объединила бизнес двух конкурентов; кто поставил «на счетчик» самого Пушкина, а кто потеснил на Ирбитской ярмарке Савву Морозова; и чем в России всегда выгодно, но рискованно торговать. И, конечно, вы услышите о хобби и чудачествах богачей из наших историй.

Организационные детали