Что вас ожидает

Ремесла и профессии Старого Урала

Отмотаем несколько веков назад — и представим, чем здесь занимались люди в прошлом. Как осваивали территорию, использовали окружающую среду, развивали промыслы и, конечно, как складывалась школа горного дела. Вы узнаете, чего стоило в те времена прорываться сквозь толщу горных пород и поймете, сколько людей нужно было задействовать для развития отрасли: от кузнецов до шахтеров и спасателей. Поговорим о том, какой труд поручали женщинам. Не забудем об авантюристах и искателях нечестной наживы. Кроме того, я расскажу о тех, кто работал с уже добытым материалом, создавая уральскую традицию резьбы по камню и его ювелирной обработки.

Музей-шахта, где все можно потрогать

Экспонаты помогут воссоздать картины прошлого. Вы осмотрите небольшую кузницу, памятник первооткрывателю золота на Урале, выставку камней и минералов, устройства для промывки песка и добычи руды, разные инструменты и даже фигуры горняков. А после знакомства с экспозицией спуститесь в шахту военизированной горноспасательной части, где встретитесь с реалиями подземной работы, сложной и опасной во все времена.

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