Мир уральских тружеников

Перенестись в эпоху, когда осваивался регион, и познакомиться с историей горного дела в музее-шахте

Индивидуальная
В Березовском, на родине русского золота, вы посетите место, где ярко представлены старинные профессии уральцев.

Увидите предметы быта, инструменты и оборудование, которыми пользовались горняки.

Узнаете о местных кузнецах, камнерезах и ювелирах, хитниках и газожогах.

А после спуститесь в шахту и осознаете, насколько сложны условия работы в недрах Земли.
Мир уральских тружеников
Мир уральских тружеников
Мир уральских тружеников
Мир уральских тружеников
Мир уральских тружеников
Мир уральских тружеников
Мир уральских тружеников
Мир уральских тружеников
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Что вас ожидает

Ремесла и профессии Старого Урала

Отмотаем несколько веков назад — и представим, чем здесь занимались люди в прошлом. Как осваивали территорию, использовали окружающую среду, развивали промыслы и, конечно, как складывалась школа горного дела. Вы узнаете, чего стоило в те времена прорываться сквозь толщу горных пород и поймете, сколько людей нужно было задействовать для развития отрасли: от кузнецов до шахтеров и спасателей. Поговорим о том, какой труд поручали женщинам. Не забудем об авантюристах и искателях нечестной наживы. Кроме того, я расскажу о тех, кто работал с уже добытым материалом, создавая уральскую традицию резьбы по камню и его ювелирной обработки.

Музей-шахта, где все можно потрогать

Экспонаты помогут воссоздать картины прошлого. Вы осмотрите небольшую кузницу, памятник первооткрывателю золота на Урале, выставку камней и минералов, устройства для промывки песка и добычи руды, разные инструменты и даже фигуры горняков. А после знакомства с экспозицией спуститесь в шахту военизированной горноспасательной части, где встретитесь с реалиями подземной работы, сложной и опасной во все времена.

Организационные детали

  • До Березовского вам нужно добраться самостоятельно: время в пути из Екатеринбурга составит примерно 40 минут
  • Участвовать могут как взрослые, так и дети с 7 лет
  • Для групп более 8 человек стоимость составит 400 руб. за каждого последующего участника
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • В шахте прохладно, поэтому стоит взять с собой тёплые вещи, лучше выбирать одежду, которую не страшно немного запачкать

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Берёзовском, посёлке Ленинский
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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