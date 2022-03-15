База «Серебрянский камень»

2 день

Р. Серебрянка - р. Конжаковка - Марафонская тропа - Поляна Художников - Иовское плато - Марафонская тропа - р. Конжаковка - р. Серебрянка

8:00 Подъём, утренние сборы.

9:00 Горячий завтрак (согласно меню).

По желанию участников экспедиции время завтрака может быть спланировано заблаговременно.

Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ).

Увязка снаряжения на багажник квадроциклов.

Инструктаж, тестовые проезды, проверка квадроциклов.

11:00 Старт экспедиции по направлению к Конжаковскому Камню.

Выезд на квадроциклах к подножию горы Конжаковский Камень — на Иовское плато (1100-1200 м над уровнем моря).

Маршрут на плато пролегает по тропе, идущей вдоль левого берега р. Серебрянка.

По пути предусмотрены технологические остановки с целью фотосессий на фоне тайги, остановка у одной из природных достопримечательностей Конжаковского горного массива — скал «Блины».

Расположенные в лесу, возникшие из ниоткуда, эти скалы напоминают путешественникам о близости Уральского хребта.

Группа двигается по маршруту, который проходит мимо вековых кедров, путь поднимается вверх, и участники квадро путешествия оказываются на знаменитой марафонской тропе, по которой каждое лето тысячи людей бросают вызов своим возможностям, взбегая на самую вершину самой высокой горы Северного Урала — Конжаковский Камень.

Через некоторое время марафонская тропа выходит на знаменитую Поляну Художников.

Красивейшие виды окрестных гор никого не оставят равнодушным.

Именно поэтому это место так полюбилось уральским художникам, которые выезжают сюда летом на пленер.

После Поляны Художников тропа резко уходит вверх, через некоторое время команда оказывается в настоящих горах, выше границы леса, на высоте более 1000 метров.

На Иовском плато расположено небольшое озеро (на высоте 1125 метров).

С востока плато круто обрывается в долину речки Полудневая.

С верхней точки плато открывается панорамный вид на Косьвинский камень, Казанский камень, гору Семичеловечья.

После посещения Иовского плато группа возвращается на туристическую базу «Серебрянский Камень».

15:00 – 16:00 Отдых и обед на полянке.

В течение дня команде предоставляется обед, расфасованный в индивидуальные ланч-боксы (согласно меню).

После посещения Иовского плато — обратная дорога на туристическую базу «Серебрянский Камень».

Прибытие на туристическую базу "Серебрянский камень", расположенную в живописном месте у подножья хребта Серебрянский Камень.

Расположение участников путешествия в теплых таёжных рубленых избах с инфраструктурой.

20:00 Праздничное застолье.

Горячий изысканный ужин от Шеф-повара согласно меню.

Общение участников группы.

21:00 Русская баня на берёзовых дровах (за дополнительную плату).

Ночь на базе "Серебрянский камень".

Протяженность дневного маршрута на квадроциклах 50-60 км.