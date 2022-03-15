База «Серебрянский камень»

Прибытие на базу «Серебрянский камень», располагающуюся в 12 км от пос. Кытлым, размещение в благоустроенном таёжном доме.
Отдых.
Знакомство с гидом-инструктором и сопровождающим группу шеф-поваром.
Обсуждение правил поведения в группе, технических особенностей управления техникой, вопросов по технике безопасности, обсуждение маршрута следования и другие частности путешествия.
Подготовка участников к завтрашнему выезду: подгонка экипировки (организаторами выдаётся полный комплект, включающий в себя грязезащитный костюм, резиновые сапоги, шлем и перчатки).
Ночь в таёжном доме.
По желанию команды топится баня (за дополнительную плату).
Общее расстояние движения по трассе от г. Екатеринбурга: 430 км.
8:00 Подъём, утренние сборы.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
По желанию участников экспедиции время завтрака может быть спланировано заблаговременно.
Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ).
Увязка снаряжения на багажник квадроциклов.
Инструктаж, тестовые проезды, проверка квадроциклов.
11:00 Старт экспедиции по направлению к Конжаковскому Камню.
Выезд на квадроциклах к подножию горы Конжаковский Камень — на Иовское плато (1100-1200 м над уровнем моря).
Маршрут на плато пролегает по тропе, идущей вдоль левого берега р. Серебрянка.
По пути предусмотрены технологические остановки с целью фотосессий на фоне тайги, остановка у одной из природных достопримечательностей Конжаковского горного массива — скал «Блины».
Расположенные в лесу, возникшие из ниоткуда, эти скалы напоминают путешественникам о близости Уральского хребта.
Группа двигается по маршруту, который проходит мимо вековых кедров, путь поднимается вверх, и участники квадро путешествия оказываются на знаменитой марафонской тропе, по которой каждое лето тысячи людей бросают вызов своим возможностям, взбегая на самую вершину самой высокой горы Северного Урала — Конжаковский Камень.
Через некоторое время марафонская тропа выходит на знаменитую Поляну Художников.
Красивейшие виды окрестных гор никого не оставят равнодушным.
Именно поэтому это место так полюбилось уральским художникам, которые выезжают сюда летом на пленер.
После Поляны Художников тропа резко уходит вверх, через некоторое время команда оказывается в настоящих горах, выше границы леса, на высоте более 1000 метров.
На Иовском плато расположено небольшое озеро (на высоте 1125 метров).
С востока плато круто обрывается в долину речки Полудневая.
С верхней точки плато открывается панорамный вид на Косьвинский камень, Казанский камень, гору Семичеловечья.
После посещения Иовского плато группа возвращается на туристическую базу «Серебрянский Камень».
15:00 – 16:00 Отдых и обед на полянке.
В течение дня команде предоставляется обед, расфасованный в индивидуальные ланч-боксы (согласно меню).
После посещения Иовского плато — обратная дорога на туристическую базу «Серебрянский Камень».
Прибытие на туристическую базу "Серебрянский камень", расположенную в живописном месте у подножья хребта Серебрянский Камень.
Расположение участников путешествия в теплых таёжных рубленых избах с инфраструктурой.
20:00 Праздничное застолье.
Горячий изысканный ужин от Шеф-повара согласно меню.
Общение участников группы.
21:00 Русская баня на берёзовых дровах (за дополнительную плату).
Ночь на базе "Серебрянский камень".
Протяженность дневного маршрута на квадроциклах 50-60 км.
7:30 Подъём, утренние сборы.
8:00 – 9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
9:00 Заправка и подготовка квадроциклов к выезду.
Выезд в направлении Главного Уральского Хребта и плато Кваркуш.
Маршрут пролегает через гору Ольвинский Камень (1 041 м).
Нижние склоны заросли очень густым лесом, поэтому первые 3 километра подъема команда осуществляет по каменистому ручью, текущему у подножья с западного склона горы, где снег заканчивает таять намного раньше, чем на других участках.
Дорога продолжается по вездеходной колее, ближе к вершине сильно меняя свои рельеф и флору: начинается резкий подъем по камням, лишайнику и мху в окружении полного безлесья.
На вершине дорога становится идеально ровной, здесь группа совершает остановку на легкий ланч (по желанию возможен горячий обед).
Предусмотрена фотосессия с потрясающими видами на плато Кваркуш с одной стороны и на Конжак с другой.
Пересекаем Ольвинский Камень по гребню и спускаемся вниз по петляющей лесной дороге.
Выезжаем к р. Вагран, вдоль которой продолжаем движение в сторону Казанского и Сосьвинского Камней к Главному Уральскому Хребту.
21:00 Остановка на ночь на современной туристической базе с комфортными условиями размещения «Кваркуш».
Ужин.
Ночь на турбазе.
Команда набирается сил перед покорением плато Кваркуш.
Протяженность дневного маршрута на квадроциклах 80-100 км.
7:30 Подъём, утренние сборы.
8:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Выезд с турбазы в направлении плато Кваркуш.
Первая цель сегодняшнего дня — Жигаланские водопады.
Даже в середине июня на Жигалане (и тем более на Кваркуше) может быть немало снега.
Зато в начале лета водопады за счет тающего снега наиболее внушительны.
Фотосессия у Жигаланских водопадов.
Остановка на ланч (по желанию команды возможен горячий обед).
Движение по курумнику.
Исследование хребта, посещение останцев Три Брата (до 12 метров высотой).
Виды на Главный Уральский Хребет.
Если повезёт, здесь можно встретить благородного представителя местной фауны — северного оленя.
Чаще встречаются лоси, рыси, медведи.
Чистейшая вода, горный воздух, нетронутая первозданная природа — всё это привлекает путешественников своими непередаваемой красотой и редким великолепием в эти труднодоступные места.
Вечер. Возвращение на базу «Кваркуш».
Горячий ужин (согласно меню).
22:00 Русская баня на берёзовых дровах (за дополнительную плату).
Ночь на базе «Кваркуш».
Протяженность дневного маршрута на квадроциклах 80-100 км.
8:00 Подъём, утренние сборы.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Сдача номеров.
Разъезд участников квадроциклетной экспедиции.
В случае приезда туристов на личных автомобилях, осуществляется возврат команды на базу "Серебрянский Камень".
Возможен трансфер в г. Екатеринбург.
Расстояние движения до базы "Серебрянский Камень": 150 км.
Общее расстояние движения по трассе до г. Екатеринбурга: 580 км.
Тур предусматривает проживание на базе «Серебрянский Камень» (две ночи) и на базе «Кваркуш» (две ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на квадроцикле:
Получите незабываемые впечатления от красоты природы Уральских гор. Для вас – ночлег в комфортных условиях, охраняемая стоянка для машин, беседка с мангалом, русская баня, услуги проводника, снегоступы, лыжи. От базы начинаются маршруты на Конжаковский камень, Серебрянский Камень, Сухогорский Камень, Черный Камень, скалы Блины.
Остановка на ночь на современной туристической базе с комфортными условиями размещения.
Одежда:
Личные вещи:
Рыболовные и прочие принадлежности:
На протяжении тура на квадроциклах команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы (профессиональный гид) и, в зависимости от числа участников, его помощник. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.
Питание команды в туре осуществляется по предлагаемому клубом меню "Походное" . По дополнительному согласованию возможны услуги по предоставлению различных других вариантов меню:"Эконом","Стандарт","Люкс","Гастрономический тур".
Для передвижения участников экспедиции используются надежные 4-тактные квадроциклы известнейших мировых брендов, занимающих лидирующие позиции: Stels, CF Moto, Балтмоторс, Сокол.
Предоставляемая участникам экспедиций экипировка: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги.
За несколько дней до начала тура необходимо уточнить следующие размеры: рост участника, размер одежды, размер обуви с плотным носком, окружность головы.
Северный Урал — суровый северный край России, маршрут группы проходит в горном районе, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть нуля градусов.
Техника, предоставляемая туристам, не застрахована. С каждым водителем заключается договор аренды квадроцикла, и техника передаётся в аренду туристу.
При этом мы в обязательном порядке проводим инструктаж, обучаем, помогаем осваивать азы управления, оговариваем технические особенности. Перед туром все квадроциклы совместно осматриваются и проверяются. Все механические повреждения квадроцикла, которые возникли по вине арендатора, должны быть оплачены. Такие ситуации редки, если туристы соблюдают рекомендации гидов.
Для участия в данном туре желательна физическая подготовка: маршрут предусматривает пересечение нескольких рек, соответственно базовые навыки управления квадроциклом также предпочтительны.
Участникам экспедиции предоставляется возможность использования спутниковой связи Thuraya или Iridium. Предоставление услуг спутниковой связи оплачивается отдельно и согласовывается заранее.
Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с экстренными ситуациями и движением группы по маршруту.
Безусловно: к командам, состоящим из участников наших туров, часто присоединяются туристы, пользующиеся своей техникой: это существенно снижает стоимость тура и снимает большую часть организационных вопросов при подготовке и проведении путешествия.
Да, конечно же, сдвинуть сроки тура или экспедиции, если это необходимо для участия Вашей команды, вполне реализуемо.
На личном автомобиле: жители Свердловской области и Екатеринбурга могут самостоятельно добраться до базы активного отдыха "Серебрянский Камень": автодорога, проходящая транзитом через север Свердловской области, позволяет доехать до места старта экспедиции на автомобилях. Время в пути составит 6-8 часов езды (для жителей Екатеринбурга). Расстояние от г. Екатеринбурга до базы — 430 км. Маршрут проходит по Серовскому тракту транзитом через города Нижний Тагил - Тура - Качканар - Кушва до города Серова (~340 км), после чего дорога уходит на Карпинск через Североуральск, конечная точка — г. Кытлым.
Задержки на всех маршрутах на квадроциклах крайне редки, но возможны, ведь на первом месте для нас всегда безопасность туристов: погодные условия могут измениться очень резко. В связи с чем мы всегда рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.