Людмила проводит ещё 2 экскурсии

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  3. На поиски стрит-арта в Екатеринбурге

Открыть неофициальную столицу уличного искусства России и заглянуть в концептуальный бар

Людмила
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Людмила – ваш гид
Вы отыщете потайные сокровища и исследуете визитные карточки Екатеринбурга, благодаря которым он стал известен в мире национального стрит-арта.

Узнаете, как работы художников вписаны в исторический облик города и как отражают черты его современной жизни.

А в завершение посетите интересное заведение, где познакомитесь с трендовыми винами.
От 3600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в ТРЦ Гринвич на ул.8 Марта, 46
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На поиски стрит-арта в Екатеринбурге
На поиски стрит-арта в Екатеринбурге

Что вас ожидает

Стрит-арт в Екатеринбурге
Работы местных художников можно увидеть на мостах, набережных, фасадах зданий, во дворах и на крышах. Вы же пройдете по самым любимым горожанами объектам и укромным местам, а по пути я расскажу историю мирового, русского и екатеринбургского уличного искусства и объясню, как оно связано с советским авангардом. В программе — памятники клавиатуре и Битлз в стиле граффити, работы анонимных и известных художников, образцы нелегального искусства и легальный паблик-арт. В результате вы сможете оценить, как они вписаны в исторический облик города и как связаны с его актуальной жизнью.

Концептуальный бар
По вашему желанию в завершение мы посетим заведение, известное авангардным интерьером в стиле стрит-арта. Поговорим о том, что означает оформление, над которым работали уличные художники, и о том, как оно связано с необычной концепцией заведения. Вам будет интересно узнать о глубоком смысле, который заложен в надписях в уникальной технике старинной глаголицы, которая получила современное звучание.

Организационные детали

  • Напитки и еда не входят в стоимость экскурсии
  • По запросу можно провести экскурсию для 1-3 человек на автомобиле с доплатой
На поиски стрит-арта в Екатеринбурге
На поиски стрит-арта в Екатеринбурге
На поиски стрит-арта в Екатеринбурге
На поиски стрит-арта в Екатеринбурге
На поиски стрит-арта в Екатеринбурге
На поиски стрит-арта в Екатеринбурге
На поиски стрит-арта в Екатеринбурге
На поиски стрит-арта в Екатеринбурге
На поиски стрит-арта в Екатеринбурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в ТРЦ Гринвич на ул.8 Марта, 46.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Маленькой девочкой застала закладку капсулы времени в Историческом сквере, студенткой — расцвет свердловского рок-клуба. Как художник занимаюсь бетон-артом, а еще пишу статьи и книги, преподаю, веду мастер-классы и имею широкий круг интересов. Экскурсии провожу с начала 2000-х, когда город стал превращаться из закрытого, не очень приветливого, знаменитого военной промышленностью Свердловска в красивый, ухоженный, открытый и космополитичный Екатеринбург. Город меняется очень быстро и все время к лучшему, и вместе с ним меняется и растет мой маршрут. Я постоянно заново исследую эти места и влюбляюсь в них еще больше. Готова провести вас по ним так, как ходят местные. До встречи!
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Людмила проводит ещё 2 экскурсии

Неизведанный ЕкатеринбургНеизведанный ЕкатеринбургНеизведанный Екатеринбург
От 3200 за экскурсию
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5 отзывов
Пройти по любимому маршруту местных жителей и услышать самые любопытные факты о столице Урала
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Необычные дворы и дома ЕкатеринбургаНеобычные дворы и дома ЕкатеринбургаНеобычные дворы и дома Екатеринбурга
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Узнать, что за жизнь кипит за парадными фасадами, отыскать следы прошлых эпох и понять душу города
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Необычные маршруты по Екатеринбургу

Подземелья ЕкатеринбургаПодземелья ЕкатеринбургаПодземелья Екатеринбурга
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5 отзывов
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Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера ШарташОкрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера ШарташОкрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
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Примерить на себя роль золотоискателя и пройти тропами древних народов
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Екатеринбург глазами влюбленного жителяЕкатеринбург глазами влюбленного жителяЕкатеринбург глазами влюбленного жителя
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Купеческий ЕкатеринбургКупеческий ЕкатеринбургКупеческий Екатеринбург
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Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуруАвангард Екатеринбурга: о городе через архитектуруАвангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
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Легенды ЕкатеринбургаЛегенды ЕкатеринбургаЛегенды Екатеринбурга
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