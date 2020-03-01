Людмила проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Стрит-арт в Екатеринбурге

Работы местных художников можно увидеть на мостах, набережных, фасадах зданий, во дворах и на крышах. Вы же пройдете по самым любимым горожанами объектам и укромным местам, а по пути я расскажу историю мирового, русского и екатеринбургского уличного искусства и объясню, как оно связано с советским авангардом. В программе — памятники клавиатуре и Битлз в стиле граффити, работы анонимных и известных художников, образцы нелегального искусства и легальный паблик-арт. В результате вы сможете оценить, как они вписаны в исторический облик города и как связаны с его актуальной жизнью.

Концептуальный бар

По вашему желанию в завершение мы посетим заведение, известное авангардным интерьером в стиле стрит-арта. Поговорим о том, что означает оформление, над которым работали уличные художники, и о том, как оно связано с необычной концепцией заведения. Вам будет интересно узнать о глубоком смысле, который заложен в надписях в уникальной технике старинной глаголицы, которая получила современное звучание.