Выбирайте и другие экскурсии по Екатеринбургу

Что вас ожидает

Природа Северного Урала

Таёжные леса, уголки вечной мерзлоты, труднопроходимая болотистая местность и горы — природа Северного Урала сурова, но по-своему красива. Вы полюбуетесь снежными вершинами хребтов Поясовый Камень и Чистоп, живописными речками, которые мы будем переходить вброд на снегоходах, и видами с высоты на окружающую дикую и таинственную землю. Разгадывать тайну Перевала Дятлова на месте будет особенно интересно.

Особая атмосфера

Населённые пункты, которые мы проедем, позволят вам погрузиться в два мира: отголосков ГУЛАГа и быта коренного народа этих мест. Здесь сохранились лагерные полуземлянки с тяжёлыми решётками на окнах и дома, в которых живут несколько семей манси. Если погода позволит заехать на хребет Чистоп, то там вы увидите брошенную военную технику и взорванную радиолокационную станцию — остатки военной базы. А на самом Перевале Дятлова я покажу вам места, где стояли палатки группы, и мы пройдём прямо по её следам.

Программа экскурсии

День 1

Прибытие на ж/д вокзал в город Ивдель. Далее на автомобиле повышенной проходимости (вахтёрке) отправляемся в посёлок Вижай, где ночуем в гостевом доме на турбазе.

Для участников на своих авто — самостоятельное прибытие на базу «Вижай».

День 2

С базы «Вижай» перемещаемся на снегоходах до базы «Елестур» (60 км). Путь лежит вдоль хребта Поясовый Камень, на который открывается потрясающий вид.

День 3

От базы «Елестур» через посёлок Ушма едем до перевала Дятлова и обратно (130 км). По согласованию при хорошей погоде заезжаем на хребет Чистоп.

День 4

База «Елестур» — поселок Вижай. Возвращение в Ивдель.