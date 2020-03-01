Выбирайте и другие экскурсии по Екатеринбургу

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Пройти по следам группы Дятлова, насладиться природой Северного Урала и познакомиться с манси

Вадим
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Вадим – ваш гид
Приехав на Северный Урал, нельзя не попасть на Перевал Дятлова.

За 4 дня вы узнаете главные мифы о трагической гибели туристов, преодолеете несколько сотен километров пути на снегоходах вместе с опытным гидом и знатоком этих мест, а также заглянете в гости к коренному народу — манси.

Бани, мясо диких животных на ужин, беседы перед ночёвкой, доля экстрима и поразительная северная природа вокруг не позволят вам забыть эти несколько дней.
10000 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 13 часов
До 8 человек
Встреча у ж/д-вокзала г.Ивдель
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На снегоходе к Перевалу Дятлова
На снегоходе к Перевалу Дятлова

Что вас ожидает

Природа Северного Урала
Таёжные леса, уголки вечной мерзлоты, труднопроходимая болотистая местность и горы — природа Северного Урала сурова, но по-своему красива. Вы полюбуетесь снежными вершинами хребтов Поясовый Камень и Чистоп, живописными речками, которые мы будем переходить вброд на снегоходах, и видами с высоты на окружающую дикую и таинственную землю. Разгадывать тайну Перевала Дятлова на месте будет особенно интересно.

Особая атмосфера
Населённые пункты, которые мы проедем, позволят вам погрузиться в два мира: отголосков ГУЛАГа и быта коренного народа этих мест. Здесь сохранились лагерные полуземлянки с тяжёлыми решётками на окнах и дома, в которых живут несколько семей манси. Если погода позволит заехать на хребет Чистоп, то там вы увидите брошенную военную технику и взорванную радиолокационную станцию — остатки военной базы. А на самом Перевале Дятлова я покажу вам места, где стояли палатки группы, и мы пройдём прямо по её следам.

Программа экскурсии

День 1
Прибытие на ж/д вокзал в город Ивдель. Далее на автомобиле повышенной проходимости (вахтёрке) отправляемся в посёлок Вижай, где ночуем в гостевом доме на турбазе.
Для участников на своих авто — самостоятельное прибытие на базу «Вижай».

День 2
С базы «Вижай» перемещаемся на снегоходах до базы «Елестур» (60 км). Путь лежит вдоль хребта Поясовый Камень, на который открывается потрясающий вид.

День 3
От базы «Елестур» через посёлок Ушма едем до перевала Дятлова и обратно (130 км). По согласованию при хорошей погоде заезжаем на хребет Чистоп.

День 4
База «Елестур» — поселок Вижай. Возвращение в Ивдель.

Организационные детали

  • Место старта экскурсии — ж/д станция города Ивдель. Добраться до Ивделя можно поездом или автомобилем из Екатеринбурга, Нижнего Тагила или Североуральска.
  • Дополнительно оплачиваются: аренда 2-х местного снегохода и топливо — 38 000 р. Проживание на базах + питание — около 3000 р. с человека. Итого — от 32000 р. с одного участника вместе с услугами гида.
  • Количество участников: от 4 до 12.
  • Длительность поездки: 4-5 дней (зависит от погодных условий).
  • Питание походное (тушёнка, гречка), по возможности — блюда из мяса диких животных.
На снегоходе к Перевалу Дятлова
На снегоходе к Перевалу Дятлова

Экскурсия проводится в пятницу в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура у ж/д-вокзала г.Ивдель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Вадим
Вадим
Рад буду познакомить вас с Северным Уралом и сопровождать в поездках. Я сам люблю активный отдых и суровую местную природу. У меня большой опыт организации экскурсий и экспедиций на главный Уральский хребет, гору Конжаковский Камень и в Приполярный Урал.
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